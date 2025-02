Nella classifica delle auto elettriche più vendute in Italia spuntano diverse sorprese. In particolare la vettura più "desiderata" ha numeri di gran lunga più alti rispetto alle altre

Fonte: iStock Auto elettriche: la top 10 in Italia

Anno nuovo, problemi vecchi, gennaio 2025 non ha portato quella spinta che si sperava nel mercato dell’automotive che continua a pagare una crisi che sembra senza fine. Si registra, infatti, complessivamente una perdita del 5,9%. Dati non certo incoraggianti in vista di un anno che potrebbe fare da spartiacque sotto tanti aspetti. Per prima cosa preoccupano e non poco le multe che potrebbero arrivare dall’Europa a quei costruttori che supereranno una certa soglia di emissioni con le proprie auto vendute.

Poi c’è il problema principale che è quello della domanda, da tempo ormai troppo bassa anche e soprattutto nei confronti di un mercato come quello delle elettriche, che in teoria dovrebbe esplodere nei prossimi 10 anni. A creare rallentamenti però in tal senso, oltre al costo maggiore di questo tipo di veicoli, è anche e soprattutto la mancanza di infrastrutture in alcuni Paesi come appunto l’Italia.

La classifica delle auto elettriche più vendute

In particolare, secondo i dati diffusi da UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), le auto elettriche, a gennaio 2025, avrebbero perso lo 0,5% di quota di mercato pur facendo segnare un aumento di 859 unità vendute in più rispetto a dicembre 2024. Nella classifica delle prime 10 BEV più vendute, troviamo come fanalino di coda la Volkswagen ID.3, la compatta tedesca, in vendita dal 2019 ha venduto 168 modelli contro i 57 del mese scorso. Al nono posto e ottavo posto, invece, troviamo un’accoppiata Renault.

La Casa francese, che negli ultimi anni più degli altri costruttori ha deciso di diversificare la propria strategia di vendita immettendo sul mercato anche diversi modelli GPL, si prende il penultimo posto con la Megane e il terzultimo con la 5, vendendo rispettivamente 175 e 185 esemplari. In particolare i francesi puntano molto su quest’ultimo modello, che è in commercio solo dal 2024.

Settima piazza, invece, per la BMW iX1 (229 vendute), il SUV tedesco segue a ruota la Volvo EX30 (232 vendute), che è uscita nel 2023 e condivide telaio e meccanica con la Zeekr X e la Smart #1, che usano anche propulsori simili, sviluppata sulla stessa piattaforma SEA della Geely, il colosso cinese che da qualche anno ha rilevano il marchio svedese.

Le prime 5 BEV più vendute

Entrando nelle zone più calde della graduatoria troviamo in quinta posizione la FIAT 500 elettrica che con 238 esemplari venduti dimostra di incontrare il gradimento del pubblico anche in questa sua versione, nell’attesa del nuovo modello che dovrebbe uscire tra un paio di anni. Fuori dal podio di poco per Jeep Avenger, anche in questo caso siamo dinanzi ad un modello che in generale ha dati di vendita ottimi in tutte le sue declinazioni e tra le elettriche ha piazzato 245 esemplari.

Fonte: Ufficio Stampa Dacia

Terzo gradino del podio, invece, per Tesla Model Y, che con 265 modelli venduti fa registrare un calo rispetto al 2024 dove erano stati 306 gli esemplari. Secondo posto, invece, per la Citroen C3 elettrica che ha venduto 418 auto. Infine primo posto con un enorme distacco su tutte le altre per Dacia Spring, che ha venduto ben 961 esemplari contro i 175 del 2024. Dando uno sguardo alla graduatoria si evince per prima cosa che molte auto come la C3, l’Avenger e la 500 che vendono anche con altre motorizzazioni, hanno dati alti anche sull’elettrico. Inoltre, guardando alla Spring, sembra chiaro che una discriminante nell’acquisto di queste vetture può essere data dal prezzo visto che la vettura romena è da sempre tra le più economiche di categoria.