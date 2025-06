Fonte: Virgilio Motori Autopromotec 2025: Lamborghini Revuelto è la prima HPEV del marchio

Autopromotec 2025 si è confermata ancora una volta la vetrina europea d’eccellenza per l’aftermarket automobilistico, con uno sguardo sempre più rivolto all’innovazione e alla sostenibilità. Cuore tematico dell’edizione è stato il percorso “Green. Smart. Responsible. The ESG values driving the future of the Automotive Aftermarket”, un itinerario didattico ed emozionale bilingue che ha raccontato con immagini, best practice e tecnologie cosa significhi oggi fare impresa sostenibile nell’automotive. Nell’area dedicata alla mobilità a basso impatto spiccava anche la spettacolare Lamborghini Revuelto, prima HPEV della casa di Sant’Agata Bolognese, simbolo di un connubio tra performance ed ecocompatibilità. All’interno di questo contesto, Autopromotec ha offerto spazio alle soluzioni più avanzate per la manutenzione predittiva, la gestione intelligente degli pneumatici e i nuovi strumenti digitali per officine e meccanici, delineando il futuro dell’assistenza auto a vantaggio dell’utente finale.

TEXA Vision Check si prende cura degli ADAS

Cosa sono gli ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) ormai è assodato. Comparsi alla fine degli anni ’90 inizialmente come ABS evoluti e controlli di trazione e stabilità della vettura, gli ADAS fanno parte della guida quotidiana e sulle auto nuove alcuni sono addirittura obbligatori. Quello che forse non tutti sanno è che anche gli ADAS hanno bisogno di una revisione di tanto in tanto, questo perché basta un piccolo urto o addirittura la semplice sostituzione di un parabrezza, per far si che i sensori di prossimità non funzionino più come dovrebbero.

Ecco il motivo per cui dovreste periodicamente far controllare gli ADAS presso i meccanici o i centri assistenza che sono dotati delle apparecchiature appropriate, come il Vision Cgeck di TEXA ad esempio. In questo modo prima di partire per le vacanze sarete certi che tutti gli ADAS di cui è dotata la vostra vettura saranno funzionanti al 100%, inoltre prima di effettuare il check degli ADAS verrà fatto quello dell’assetto, indispensabile per poi successivamente calibrare gli ADAS in maniera ottimale. Per fare tutto questo basta chiedere al vostro meccanico di fiducia se ha il VISION CHECK, ma non se ne parla prima del 2026.

BOSCH punta sulla manutenzione predittiva

Anche BOSCH ha dato moltissima importanza al check e alla manutenzione degli ADAS, solo che diversamente dagli altri ha deciso di concentrarsi molto sulla manutenzione predittiva. In sostanza si tratta di un avviso che arriva direttamente al meccanico che fa parte della rete di meccanici indipendenti BOSCH Car Service, che, in seguito a una segnalazione di un software, lo consiglia di avvertire quello specifico cliente che sono passati tot mesi dalla manutenzione e dal check dei sistemi ADAS e che è meglio che passi in officina per un controllo cautelativo.

Per quanto riguarda il settore delle batterie per veicoli elettrici e ibridi, BOSCH offre soluzioni innovative come il kit per la riparazione delle batterie ad alta tensione, che permette la sostituzione dei moduli difettosi senza necessità di attrezzi specifici o programmazioni complesse, garantendo una riparazione sicura e duratura con una garanzia di 5 anni. In questo modo in caso di un modulo danneggiato o non performante al 100% non sarà necessario sostituire tutta la batteria, ma basterà cambiare il singolo modulo. Inoltre, Bosch ha introdotto un equalizzatore di celle ad alta tensione, capace di diagnosticare e bilanciare le tensioni tra le singole celle, prolungando la vita utile della batteria.

RFID negli pneumatici: Michelin punta a renderlo uno standard

La tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) ha assunto un ruolo centrale nel settore degli pneumatici e ad Autopromotec ne abbiamo avuta la conferma. RFID in pratica è una tecnologia che utilizza la radiofrequenza per memorizzare, archiviare e registrare dati su un dispositivo e per recuperarli da remoto. Parlando con addetti ai lavori di Michelin e Nexion (azienda produttrice di soluzioni aftermarket) è stato evidenziato come questa innovazione stia trasformando l’intero ciclo di vita degli pneumatici, dalla produzione allo smaltimento. All’interno del RFID Ecosystem Village abbiamo visto che molte aziende (tra cui Michelin) hanno collaborato per mostrare come l’RFID possa ottimizzare la tracciabilità, l’efficienza operativa e la sostenibilità. Michelin ha presentato pneumatici con RFID integrato, sia nuovi che ricostruiti, dimostrando come questa tecnologia consenta una gestione più efficiente e sostenibile del ciclo di vita dello pneumatico.

Ma cosa permette di fare l’RFID? L’RFID grazie a un sensore montato sulla spalla dello pneumatico, permette di registrare informazioni dettagliate su ogni pneumatico, come modello, specifiche, data di produzione e codice di fabbrica. Oltre a questo, l’RFID consente il monitoraggio in tempo reale delle condizioni degli pneumatici, inclusi pressione, temperatura e grado di usura, contribuendo a una manutenzione più efficace e alla prevenzione di rischi per la sicurezza. Anche in questo caso si può parlare di manutenzione predittiva, dato che essendo i dati analizzati in tempo reale, è possibile attraverso una rete di comunicazioni avvertire il gommista che uno specifico cliente a breve avrà bisogno di cambiare le gomme e a sua volta il gommista stesso potrà avvisare il cliente secondo il metodo di comunicazione più idoneo, risparmiando così all’utente finale un check delle gomme anche quando non ce ne fosse la reale necessità. Un altro considerevole vantaggio è che uno pneumatico con RFID è certificato, quindi si ha la conferma assoluta che si tratta di un prodotto originale e non falso o usato venduto come nuovo, ma anche in caso fosse stato riciclato ne certifica l’affidabilità.

Atelio, la soluzione digitale di manutenzione predittiva di Infopro Digital

Ad Autopromotec 2025, una delle innovazioni più interessanti in ambito software per l’aftermarket automobilistico è stata la suite Atelio di Infopro Digital Automotive. La suite Atelio si articola in diverse soluzioni complementari. In primo piano Atelio Pro, il software gestionale che consente all’officina di gestire in modo centralizzato tutte le attività operative: dalla pianificazione degli interventi all’accettazione del veicolo, dalla documentazione tecnica alla fatturazione. Atelio Pro lavora in sinergia con Atelio Data, la banca dati tecnica che offre informazioni OEM certificate e costantemente aggiornate per auto, veicoli industriali e motocicli. Grazie a questa integrazione, i meccanici hanno accesso immediato a schede tecniche, piani di manutenzione, manuali di riparazione e procedure di diagnosi. Ultima ma non per importanza è Atelio FID, la soluzione di marketing predittivo che sfrutta i dati storici di manutenzione dei clienti con tutto lo storico per ogni singolo cliente. Tutte le componenti della suite Atelio sono state concepite per dialogare tra loro e per integrarsi con gli altri strumenti digitali dell’ecosistema Infopro Digital Automotive che può essere utilizzato da qualunque officina attraverso un canone mensile. Anche in questo caso il vantaggio per l’utente finale è quello che se la propria officina utilizza questo tipo di piattaforma, è possibile essere avvisati in anticipo di eventuali futuri interventi di manutenzione o controllo, in modo da prepararsi preventivamente. Questo può variare da semplici interventi periodici come il cambio dell’olio, ad operazioni più complicate come la sostituzione dei freni o altro, interventi che se si programmano in anticipo si possono gestire meglio sia a livello di tempistiche che finanziarie.