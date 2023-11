Bosch: l’innovazione del platino riciclato nelle celle a combustibile

Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: bosch-press.it Bosch fuel cell power module

Il gigante tedesco dell’industria automobilistica, Bosch, ha fatto un passo avanti significativo verso un futuro più verde. Con l’avvio della produzione delle sue celle a combustibile, l’azienda sottolinea l’importanza del riciclo e dell’economia circolare.

Bosch, un nome di spicco nell’industria automobilistica, ha recentemente lanciato la produzione del suo Fuel Cell Power Module (FCPM). Queste celle a combustibile, essenziali per la mobilità sostenibile, sono particolarmente preziose perché contengono metalli del gruppo del platino (PGM). Ma cosa rende questa iniziativa così rivoluzionaria?

L’importanza del platino riciclato

Il platino è un metallo prezioso utilizzato in molte applicazioni industriali, mediche e, naturalmente, nelle celle a combustibile. Con l’adozione di modelli circolari efficienti, Bosch ha dimostrato che è possibile recuperare fino al 95% del platino utilizzato in queste celle. Questo non solo ha implicazioni economiche, riducendo i costi associati all’acquisto di nuovi materiali, ma ha anche un impatto ambientale significativo. Riducendo la necessità di estrazione del platino, si riducono anche le emissioni di carbonio associate.

Partnership strategica con Hylane

Bosch non ha operato da solo in questa iniziativa. Ha stretto una partnership strategica con Hylane, un fornitore leader di soluzioni di mobilità. Questa collaborazione permette a Bosch di riacquistare le celle a combustibile al termine del loro ciclo di vita, enfatizzando l’approccio dell’azienda all’economia circolare.

Sara Schiffer, direttrice generale di Hylane, ha sottolineato l’importanza di questa partnership, affermando che “l’accordo con Bosch evidenzia l’importanza di considerare l’intero ciclo di vita dei veicoli, non solo il loro utilizzo sulle strade“.

Un passo avanti per l’economia circolare

Oltre alla produzione di celle a combustibile, Bosch sta anche investendo in altre iniziative legate all’economia circolare. L’azienda sta costruendo il primo impianto europeo completamente automatizzato per la gestione delle batterie a Magdeburgo, in Germania. Questo impianto gestirà il riciclo delle batterie, un altro passo cruciale verso un futuro sostenibile.

Inoltre, Bosch ha sviluppato tecnologie avanzate per il riciclo delle batterie e ha depositato oltre 20 famiglie di brevetti legati a metodi ecologici per recuperare il platino. Con queste iniziative, Bosch si posiziona come leader nell’industria automobilistica, dimostrando che l’economia circolare non è solo una tendenza, ma una necessità per un futuro sostenibile.

Il platino: un metallo essenziale per l’industria

Il platino, essendo un catalizzatore nelle celle a combustibile, accelera la reazione tra idrogeno e ossigeno. Questa proprietà lo rende essenziale per le applicazioni delle celle a combustibile. Tuttavia, la sua estrazione è costosa e ha un impatto ambientale significativo. La capacità di Bosch di riciclare il platino dalle celle a combustibile rappresenta un enorme passo avanti nella riduzione delle emissioni di carbonio e nella promozione di una produzione più sostenibile.

La visione di Bosch per il futuro

Bosch non si ferma alle sole celle a combustibile. La visione dell’azienda per il futuro va ben oltre. Con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 15% entro il 2030, Bosch sta adottando un approccio integrato alle soluzioni dell’economia circolare. Che si tratti di riciclare il platino o di sviluppare nuove tecnologie per il riciclo delle batterie, Bosch è all’avanguardia nella promozione di un futuro più verde.

L’iniziativa di Bosch di avviare la produzione delle sue celle a combustibile con platino riciclato rappresenta un importante passo avanti per l’industria automobilistica e per l’ambiente. Con partnership strategiche e investimenti in tecnologie innovative, Bosch sta tracciando la strada per un futuro più verde e sostenibile.