La colonnina elettrica più potente in Italia

Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: Sito web Hypercharger Hyc400 Colonnina ultra potente

Bolzano si afferma come pioniere nell’ambito dell’elettromobilità in Italia, inaugurando il sistema di ricarica più potente del Paese. Questa svolta tecnologica è frutto di una collaborazione strategica tra Alperia, Gruppo Dolomiti Energia e Alpitronic, che hanno dato vita a Neogy, un progetto ambizioso che punta a rinnovare il settore della mobilità sostenibile.

Le colonnine Hypercharger HYC400: velocità ineguagliabile

Progettate e prodotte dalla società Alpitronic, le colonnine Hypercharger HYC400 rappresentano il culmine dell’innovazione nel campo della ricarica rapida. Con una potenza di 400 kW, queste stazioni di ricarica ultrafast promettono di accorciare notevolmente i tempi di attesa, facendo di Bolzano un punto di riferimento per gli automobilisti elettrici di tutta Italia.

Accessibilità e comfort: il cuore dell’hub di ricarica di Bolzano

Installate strategicamente nel polo fieristico di Bolzano, queste stazioni di ricarica ultrafast non solo garantiscono tempi di ricarica minimi, ma sono anche un baluardo della sostenibilità. Il CEO di Neogy, Sergio Marchiori, enfatizza l’impegno dell’azienda verso una mobilità inclusiva e rispettosa dell’ambiente, sottolineando la presenza di servizi essenziali nelle immediate vicinanze e la facilità di accesso per persone con disabilità.

Neogy e l’impegno verso la sostenibilità ambientale

L’approccio di Neogy, articolato attraverso la voce del suo CEO, Sergio Marchiori, si concentra sull’integrazione tra alta tecnologia e rispetto per l’ambiente. Ogni colonnina è alimentata esclusivamente da energia rinnovabile, un segno tangibile dell’impegno di Neogy nel contribuire alla riduzione dell’impronta di carbonio.

L’energia pulita alimenta l’innovazione

Al cuore dell’operatività delle colonnine c’è l’energia verde. L’impianto fotovoltaico del polo fieristico di Bolzano, con una potenza di 1 MW, dimostra l’impegno della città verso un futuro energetico sostenibile e autonomo, sottolineando il legame tra tecnologia avanzata e sostenibilità.

Più di una semplice ricarica: un ecosistema di servizi integrati

Oltre alla ricarica rapida, l’hub offre una gamma di servizi aggiuntivi che vanno dalla ristorazione fino alla mobilità pubblica, pensati per rendere l’esperienza degli utenti il più confortevole possibile durante i momenti di attesa.

Bolzano come modello di ecosostenibilità urbana

L’installazione di queste colonnine non solo pone Bolzano all’avanguardia in Italia ma anche in Europa. La città si propone come un esempio virtuoso di come la tecnologia possa essere integrata in un contesto urbano per promuovere uno stile di vita sostenibile.

Verso una mobilità elettrica capillare

La presenza di queste colonnine ultramoderne a Bolzano stimola la diffusione dell’elettromobilità, incoraggiando sempre più utenti a optare per veicoli elettrici e contribuendo così a un ambiente urbano più pulito e silenzioso.

Un orizzonte innovativo per l’Italia

Possiamo affermare che le colonnine Hypercharger HYC400 di Bolzano rappresentano un punto di svolta nell’adozione dell’elettromobilità in Italia. La loro installazione non solo riduce i tempi di attesa e migliora l’esperienza degli utenti ma si inscrive in un contesto più ampio di sostenibilità e innovazione. Questo progetto, portato avanti da Neogy e Alpitronic, non solleva solo Bolzano a modello di riferimento in termini di infrastrutture e tecnologie energetiche ma spiana la strada a una transizione ecologica che potrebbe presto estendersi a tutto il Paese, influenzando positivamente le dinamiche urbane e il rapporto tra cittadini e mobilità.