Una vettura versatile e comoda, moderna e all’avanguardia, che porta con sé una dotazione di serie molto completa, a un prezzo di listino accessibile e alla portata di tutti. Caratteristiche che fanno in modo che la DR 1.0 abbia tutte le carte in regola per diventare una vettura di successo.

Motore e prestazioni

L’auto è dotata di motore sincrono a magneti permanenti in grado di sviluppare la potenza di 61 CV e 150 Nm di coppia istantanea. Nonostante ciò, visto il peso molto ridotto dell’auto prodotta dalla Casa molisana (poco più di 1.000 chilogrammi) l’accelerazione è comunque vigorosa, visto che lo scatto da 0 a 50 km/h avviene in 5 secondi.

Si tratta quindi di una piccola citycar vivace e reattiva per le strade di città. Ma la DR 1.0 è ottima anche per gli spostamenti extraurbani, le sue doti dinamiche sono molto valide, grazie alla massa contenuta abbinata alla trazione posteriore e ai 4 freni a disco.

Batteria e autonomia

Nessun problema dal punto di vista dell’autonomia, visto che la promessa della Casa è di coprire circa 300 chilometri con una ricarica completa. Perfetta quindi anche per uscire dalla routine quotidiana e urbana. L’auto, tra l’altro, inizia a tagliare la potenza per salvaguardare l'energia mancante, quando inizia a essere poca, in modo da non rimanere a piedi in un istante.

Questo accade solo se si decide di non selezionare la modalità che permette di usare la batteria fino all’ultimo, opzione che può essere davvero molto utile nei momenti in cui manca poco alla tappa finale del percorso oppure all’arrivo alla più vicina colonnina di ricarica.

Il pacco batteria compatto è da 31 kWh, la Casa offre ai clienti una garanzia di 8 anni o 100.000 km. La ricarica (potenza di 40 kW) dal 20 all'80% avviene abbastanza rapidamente, in circa 35 minuti. L’auto, come abbiamo detto, presenta dimensioni compatte, ma è comunque lunga 3,20 metri e ospita fino a 4 persone. Il bagagliaio ha capienza di 110 litri con tutti i posti in uso, arrivando addirittura a 630 litri eliminando le sedute posteriori.

Gli interni

L'abitacolo della DR 1.0 elettrica è stato realizzato con rifiniture meticolosamente curate, con un tessuto bicolor con cuciture a vista. All’interno troviamo, al centro della plancia, lo schermo da 9,7 pollici che gestisce il sistema multimediale compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Fonte: DR Auto

Come abbiamo detto in apertura, si tratta comunque di un modello tecnologico, e lo dimostra la presenza di un altro display da 3,5 pollici e del piano di ricarica a induzione. Una dotazione molto importante e apprezzata dalla clientela, che vede anche la presenza di cerchi in lega 15 pollici, retrocamera, sensori di parcheggio posteriori, retrovisori regolabili elettricamente, sistema di rilevamento della stanchezza.

La citycar elettrica DR 1.0 offre cinque differenti colorazioni o, in alternativa, la livrea Pop, molto audace, per adattarsi allo spirito di ogni potenziale cliente. Il prezzo di listino è accessibile rispetto a quello delle altre auto elettriche sul mercato odierno, pari infatti a 26.900 euro, bonus esclusi.