Per pgni tipo di terreno e condizione atmosferica, Ducati lancia la nuova Futa All Road, una spettacolare e-bike gravel con il meglio della tecnologia attuale

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Ducati La Ducati Futa All Road si presta a ogni terreno e condizione atmosferica

Le due ruote ci sono sempre. Niente moto, però, questa volta: l’ultima produzione di Borgo Panigale è la Ducati Futa All Road, una nuova gravel derivata dalla versione stradale. Gli intrepidi avventuriero avranno di che divertirsi, date le eccezionali proprietà tecniche del modello, frutto del vasto know-how del marchio italiano nella mobilità, in tutte le sue sfaccettature. Oltre a competere (e spesso vincere) in MotoGP, e più in generale nel motorsport, il Costruttore emiliano ha tante altre frecce al proprio arco.

Buttarsi sui lavori della All Road mira a offrire alla clientela un valido alleato nelle gite fuori porta. Lì dove una normale bici elettrica fatica ad arrivare, la new entry in listino riesce a esaltarsi, con forza e grinta. Progettata per lunghe escursioni su asfalto e sterrato, è la scelta indicata a chi desidera mettersi alla prova in sentieri poco ospitali. L’esposizione dei modelli è prevista in Germania, alla fiera Eurobike di Francoforte, in programma dal 3 al 7 luglio 2024.

Telaio monoscocca in fibra di carbonio

Progettata nei minimi dettagli, la Futa All Road sfoggia un telaio monoscocca in fibra di carbonio, ormai quasi un habitué delle Case ambiziose, che pongono le prestazioni in cima alle priorità. Abbinato a ulteriori dettagli di gran pregio come i cerchi in carbonio delle ruote Vision AGX 30 contiene al minimo il peso, pari ad appena 12,5 kg (taglia M). Completa il look una livrea con accenti rosso GP e carbon look, in perfetto stile Ducati.

Il “cuore pulsante” del sistema sprigiona 250W e una coppia massima di 42 Nm. In base alle preferenze personali, è possibile impostare la potenza su uno dei cinque livelli disponibili. Senza sforzo, favorisce una pedalata armoniosa, evitando strappi o bruschi innesti, anche nelle salite. Integrata nel tubo obliquo, la batteria da 250 Wh offre un’autonomia di 100 km, che possono essere raddoppiati mediante il range extender.

Compatibile sia con iOS che con Android, l’app FSA dà l’opportunità di tener sotto controllo le informazioni essenziali dell’e-bike, compreso lo stato di carica e di manutenzione dell’accumulatore. Per cambiate precise e fluide in qualsiasi scenario il cambio elettronico wireless 2×12 velocità consente di impostare l’assetto ideale.

Gli pneumatici Vittoria Terreno Dry sono in grado di adattarsi a differenti tipi di terreno e di condizioni atmosferiche, in sinergia con il manubrio FSA K-WING AGX Carbon e i freni idraulici a disco da 160 mm. La sezione differenziata tra anteriore e posteriore, rispettivamente di 38 e 35 mm, contribuisce all’assorbimento delle asperità. Invece, la sella è una Selle Italia SLR Boost.

Prezzo di partenza e dove acquistarla

Uno dei punti di forza è poi da ricondursi al set bikepacking. Tre borracce impermeabili e compatte sono pensate per massimizzare lo spazio di stivaggio e vivere delle uscite adrenaliniche all’aria aperta, in modo analogo alla spettacolare bici elettrica da enduro Ducati per avventure estreme. Il lancio della Ducati Futa All Road inizierà a giugno 2024, disponibile in quattro taglie, da S (53) a XL (59), al prezzo di 7.690 euro. Per ordinarla vi sono due opzioni: visita presso la rete di concessionari ufficiali oppure online, sul sito shop.ducati.com.