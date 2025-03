Fonte: iStock Le auto elettriche che usciranno del 2025 con più di 700 km di autonomia

L’autonomia delle auto elettriche è naturalmente uno degli aspetti più importanti (se non il più importante) per chi desidera passare alla mobilità sostenibile senza rinunciare alla libertà di viaggio e, nel 2025, le nuove tecnologie permettono di raggiungere distanze mai viste prima con una sola ricarica. Modelli di fascia premium come l’Alfa Romeo Stelvio, la BMW iX3 e la Mercedes CLA ridefiniscono il concetto di efficienza, garantendo percorrenze fino a 800 km. Ma oltre all’autonomia, queste vetture si distinguono per il design ricercato, le prestazioni elevate e una tecnologia all’avanguardia. Scopriamole nel dettaglio.

Mercedes CLA elettrica, autonomia da primato

Mercedes introduce la nuova CLA elettrica, un modello raffinato e molto diverso da quello precedente che coniuga autonomia record, prestazioni elevate, design inconfondibile e tanta tecnologia. Debutta nella sua versione coupé quattro porte (ma arriveranno anche la Shooting Brake e la AMG) con un frontale impossibile da non notare e ben 142 led sparsi per la calandra. Due i modelli disponibili; CLA 250+ e 350 4Matic, entrambe con il 93% di rendimento tra energia erogata dalla batteria e quella che effettivamente il motore riceve.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes

La nuova piattaforma MMA (che sostituisce la vecchia MFA) permette di montare un sistema elettrico a 800 volt che si distingue per i suoi bassi consumi energetici, mentre parlando di prestazioni la 340 4Matic (a 4 ruote motrici) monta due motori elettrici in grado di erogare 353 CV, mentre la 250+ (a trazione posteriore) eroga 272 CV, entrambe sono fissate a 210 km/h per la velocità massima. Con 792 km di autonomia, questa berlina è tra le più efficienti del 2025, inoltre in termini di ricarica bastano solamente 10 minuti per ricaricare energia sufficiente a percorrere 325 km.

Gli interni della CLA elettrica sono curati nei minimi dettagli, con un abitacolo spazioso e dotato di tecnologia di ultima generazione e da agosto 2015 sarà disponibile il nuovo sistema MBUX Superscreen digitale, che sfrutterà l’intelligenza artificiale per la gestione dell’assistenza vocale avanzata, in gradi di poter gestire una moltitudine di comandi vocali che possono essere rivolti direttamente al nuovo assistente virtuale MBUX.

L’autonomia della nuova Alfa Romeo Stelvio elettrica

Sarà presentata in primavera la nuova Alfa Romeo Stelvio, sarà completamente elettrica, rinnovata in design e motore e sviluppata sulla nuova piattaforma STLA Large in grado di gestire diverse tipologie di motori.

Fonte: Ufficio Stampa Alfa Romeo

Stellantis ha sviluppato quattro versioni dell’architettura STLA, ognuna ottimizzata per specifici segmenti di veicoli:

STLA Small : dedicata ai veicoli compatti e di segmento B, progettata per offrire un’autonomia competitiva e soluzioni di elettrificazione accessibili;

: dedicata ai veicoli compatti e di segmento B, progettata per offrire un’autonomia competitiva e soluzioni di elettrificazione accessibili; STLA Medium : pensata per SUV e berline di segmento C e D, con un equilibrio tra prestazioni, spazio e autonomia;

: pensata per SUV e berline di segmento C e D, con un equilibrio tra prestazioni, spazio e autonomia; STLA Large : rivolta ai modelli più prestazionali, tra cui SUV di grandi dimensioni e veicoli premium, con motorizzazioni potenti e batterie ad alta capacità;

: rivolta ai modelli più prestazionali, tra cui SUV di grandi dimensioni e veicoli premium, con motorizzazioni potenti e batterie ad alta capacità; STLA Frame: la piattaforma destinata ai veicoli più robusti, come pick-up e SUV full-size, con una struttura body-on-frame adatta anche a configurazioni elettriche e ibride avanzate.

I veicoli basati su STLA saranno dotati di aggiornamenti OTA (Over-The-Air) e sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), garantendo un’evoluzione costante delle funzionalità. La nuova Stelvio sfrutterà anche l’architettura STLA Brain integrata con il cloud di Amazon, in modo da permettere un’esperienza di infotainment completamente nuova rispetto ai modelli già in circolazione, intelligenza artificiale compresa.

Il design esterno è ispirato alla recentissima Junior e monterà una batteria da 118 kWh in grado (grazie all’architettura a 800 volt) di recuperare ben 4,5 kWh al minuto. Si vocifera di tempi di ricarica completa in appena 30 minuti (18 minuti per l’80%), mentre l’autonomia è da record, si parla di addirittura di 800 km.

Neue Klasse, la nuova BMW iX3

Per BMW lo sviluppo della versione elettrica della X3 rappresenta un salto generazionale enorme e il nuovo modello iX3, pur restando nel segmento D, si distinguerà per efficienza, comfort e l’impiego di ultimissime tecnologie. Si baserà sulla nuova piattaforma Neue Klasse e come dimensioni misurerà 4,78 metri in lunghezza, 1,63 metri in altezza (quindi miglior aerodinamica) e avrà un passo di 2,90 metri.

Rivoluzionato anche il design, la nuova iX3 conterà su vistose prese d’aria anteriori, una linea diagonale sui lati, griglia frontale meno ingombrante e prese d’aria inferiori di forma rettangolare. Le nuove batterie a celle cilindriche permetteranno un aumento del 20% per quanto riguarda la densità energetica, il che si traduce in una velocità di ricarica di circa il 30% più veloce (basteranno 10 minuti per avere la carica per fare 300 km) e di un’autonomia superiore ai 700 km.

Le celle cilindriche sono unità di accumulo di energia dalla forma simile a una batteria AA, ma di dimensioni maggiori e con una chimica ottimizzata per le auto elettriche. BMW ha deciso di adottarle per la Neue Klasse, seguendo l’esempio di Tesla, che già da tempo utilizza questo formato con ottimi risultati, inoltre la forma cilindrica favorisce una migliore dissipazione del calore, riducendo il rischio di surriscaldamento e aumentando la durata delle batterie. Come sistema di infotainment a bordo ci sarà il Panoramic Vision recentemente annunciato al CES di LAs Vegas, oltre a naturalmente l’head-up display e un ampio display centrale touch per comandare tutto il sistema. La presentazione è molto probabilmente prevista per settembre 2025, durante il prossimo Salone di Monaco di Baviera.