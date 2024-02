Fonte: 123rf Auto elettrica Dacia Spring di colore bianco

Sono sempre di più gli italiani che si stanno avvicinando al mondo della mobilità sostenibile, che abbandonano le vecchie automobili con il motore termico per passare a quelle elettriche. D’altronde all’interno della società (non solo in Italia) le tematiche ambientali hanno un rilievo sempre maggiore e inevitabilmente l’attenzione verso i veicoli meno inquinanti è cresciuta sensibilmente. Ma sono diversi anche coloro che in questo passaggio sono frenati dai costi che hanno le auto a zero emissioni, il cui prezzo di listino è in certi casi proibitivo, in altri un po’ meno ma è comunque superiore, a parità di modello, rispetto a quello delle automobili più tradizionali o anche solo rispetto a quelle ibride (anche se poi si ha un risparmio sui consumi). E proprio il costo iniziale è uno dei fattori che fino a questo momento ha in parte rallentato (ma comunque non fermato) la transizione al mondo dell’elettrico. Ma non tutte le automobili elettriche hanno prezzi esorbitanti: vediamo allora quali sono quelle più economiche in commercio.

Le auto elettriche più economiche

La Dacia, come è noto, è una delle case automobilistiche che propone le proprie auto a prezzi più bassi e non fa eccezione neanche per quanto riguarda i modelli elettrici. La Dacia Spring, infatti, è l’auto elettrica più economica presente sul mercato italiano: il prezzo di listino della versione Essential è di 21.450 euro. È poi disponibile anche in altre versioni, leggermente più costose, come la Cargo il cui prezzo di partenza è 21.550 euro, la Business che si può acquistare da 21.770 euro e infine la Extreme, il cui prezzo di listino è di 23.200 euro.

Al secondo posto di questa classifica delle automobili elettriche più economiche la Citroen E-C3, ovvero la versione elettrica della classica C3. Il prezzo di listino della versione base (chiamata You) è di 23.900 euro. Se invece la si vuole nella versione Max il prezzo sale a partire da 29.200 euro.

Sul terzo gradino del podio troviamo invece un’altra automobile francese: la Renault Twingo, il cui prezzo di partenza è di 24.050 euro. Anche in questo caso presenti più versioni con un prezzo differente: quello indicato è della versione Equilibre, per la versione Techno il prezzo di partenza è di 25.250 euro, per la versione Urban Night è di 26.350 euro. All’ultimo posto sul podio si avvicinerà la nuova Renault 5 che presto verrà lanciata sul mercato e che, nella versione base, dovrebbe avere un prezzo di listino intorno ai 25.000 euro (presto verrà comunicato con esattezza).

E le Fiat? Poco distante dal podio c’è spazio anche per l’auto singolo della casa automobilistica torinese: la 500. Il prezzo di listino della versione base della 500e è 28.950 euro. Vale poi lo stesso discorso fatto anche per le altre auto di cui abbiamo parlato: si si vuole una versione differente rispetto a quella base, nel caso della 500e è disponibile anche nella versione Cabrio e nella versione 3+1, il prezzo di listino aumenta e diventa in entrambi i casi di 31.450 euro.

La classifica delle auto elettriche più economiche

Andiamo allora adesso a vedere com’è la classifica delle automobili elettriche più economiche dal primo al quattordicesimo posto che sono disponibili nel mercato italiano, tenendo conto del prezzo di listino della versione base di ognuna.

1) Dacia Spring 21.550 euro

2) Citroen E-C3 23.900 euro

3) Renault Twingo 24.050 euro

4) Smart EQ fortwo 25.210 euro

5) DR 1.0 EV 26.900 euro

5) Fiat 500e 28.950 euro

6) MG4 30.790 euro

7) BYD Dolphin 30.790 euro

8) MINI Cooper 31.300 euro

9) Opel Corsa-e 31.300 euro

10) Renault Zoe 33.500 euro

11) Byd Dolphin 33.790 euro

12) MG5 34.490 euro

13) Nissan Leaf 34.200 euro

14) MG ZS EVV 34.490 euro

Le auto elettriche più economiche con un’autonomia di almeno 400 km

Quando si decide di acquistare una qualsiasi automobile elettrica, il prezzo non è l’unico fattore che viene preso in considerazione. Ovviamente nella scelta degli automobilisti ha un grande rilievo anche l’autonomia e la durata della batteria. Vediamo allora quali quali sono le auto elettriche più economiche con un’autonomia dichiarata di almeno 400 chilometri (si intende l’autonomia dichiarata dal costruttore).

Al primo posto di questa graduatoria troviamo la BYD Dolphin. La casa automobilistica cinese non è ancora molto conosciuta in Italia, essendo arrivata solamente nella seconda parte del 2023 ma presto potremmo vedere sempre più suoi modelli sulle nostre strade, a partire proprio dalla Dolphin (che come abbiamo visto è presente anche nella classifica delle auto elettriche più economiche in assoluto) il cui prezzo di listino è di 33.790 euro e l’autonomia dichiarata è di 427 chilometri.

Sul secondo gradino del podio c’è un’altra automobile che abbiamo visto anche nella classifica precedente, anche se in una posizione nettamente più bassa: la MG4: come detto in precedenza, il modello base costa 34.790 euro e l’autonomia dichiarata è di 450 chilometri.

Per trovare una Fiat in questa classifica non bisogna scendere di molte posizioni, al terzo posto c’è infatti la nuova Fiat 600e, il cui modello base ha un prezzo di listino di 409 chilometri. Per quanto riguarda l’autonomia della batteria, quella dichiarata dalla casa automobilistica è di 409 chilometri. Un’autonomia inferiore rispetto a quella delle precedenti automobili elencante ma comunque buona.

La classifica delle auto elettriche più economiche con un’autonomia di almeno 400 km

Dopo aver presentato i modelli di automobili elettriche più economiche, tra quelle la cui autonomia dichiarata dal costruttore è di almeno 400 chilometri, andiamo a vedere nel dettaglio la classifica completa. Ricordiamo che, come nella classifica precedente, il prezzo riportato è quello di listino del modello base (non sono tenuti in considerazioni eventuali promozioni, optional aggiuntivi o versioni differenti rispetto a quella più economica di ogni modello).

1) BYD Dolphin 33.790 euro

2) MG4 34.790 euro

3) Fiat 600e 35.950 euro

4) Opel Corsa-e (2023) 38.650 euro

5) BYD Atto 3 38.790 euro

6) MG5 Long Range 38.990 euro

7) Jeep Avenger 39.400 euro

8) Peugeot e-2008 39.450 euro

9) Opel Astra-e 39.900 euro

10) Opel Mokka-e 39.900 euro

11) Peugeot e-208 40.280 euro

12) Kia Niro EV 40.950 euro

13) Renault Megane e-tech 40.950 euro

14) Volkswagen ID 3 40.990 euro

Come si può vedere, nelle prime posizioni di questa graduatoria sono presenti molti modelli di case automobilistiche cinesi. Confrontando le due classifiche avrete notato che in entrambe è presente l’Opel Corsa-e ma con due prezzi riportati differenti. Il motivo è semplice: il modello più economico, presente nella prima classifica, ha un’autonomia inferiore ai 400 chilometri. Autonomia che invece possiede il modello il cui prezzo di partenza è di 38.650 euro.