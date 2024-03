Fonte: Unrae Le auto elettriche più vendute in Italia 2024

Da ormai alcuni anni il settore automobilistico, a livello mondiale, è sempre più attento alle tematiche ambientali. E non solo per una presa di coscienza spontanea ma anche per via delle politiche internazionali che mirano a diminuire l’emissione nell’atmosfera di elementi inquinanti. Va da sé che le automobili elettriche presenti anche sulle strade italiane sono sempre in numero maggiore, anche se sono ancora ampiamente in minoranza rispetto alle altre tipologie di automobili. Ma come sono andate le vendite nel mese di febbraio del 2024? Quante automobili elettriche sono state acquistate in Italia in questo periodo? Vediamo ora quali sono le auto elettriche più vendute in Italia nel mese di febbraio del 2024.

Quante auto elettriche sono state vendute in Italia nel mese di Febbraio del 2024?

Nel mese di febbraio del 2024 sono state vendute in Italia un totale di 5.054 automobili elettriche. Un dato che dimostra una crescita, considerando che nel mese di febbraio del 2023 le vetture a zero emissioni che erano state vendute in Italia erano state 4.916. In percentuale l’incremento è stato del 2,8% nel giro di dodici mesi esatti. E il dato è in crescita anche se paragonato a quello del mese di gennaio del 2024, quando erano state acquistate dagli italiani 2.984 automobili elettriche.

Ma il dato, se paragonato a quelle delle automobili alimentate diversamente che sono state vendute sempre nel mese di febbraio nel 2024, dimostra che la strada che devono percorrere le automobili elettriche per diventare quelle più presenti sulle strade italiane è ancora molto lunga. Per fare un esempio, mentre in Italia venivano vendute 5.054 vetture elettriche, nello stesso periodo (ovvero il mese di febbraio del 2024) sono state acquistate nel nostro Paese ben 56.323 vetture ibride. Il numero di auto elettriche vendute nel mese di febbraio appare ancora più piccolo se si pensa a quante automobili in totale, considerato quindi qualsiasi tipo di alimentazione, sono state vendute dall’1 al 29 febbraio: 147.094.

Le auto elettriche più vendute a febbraio 2024 in Italia

Ma quali sono state le automobili elettriche più vendute in Italia nel corso del mese di febbraio del 2024? Vediamo la classifica nel dettaglio, dal primo al decimo posto, con il numero esatto di automobili che sono state acquistate dagli automobilisti italiani per ogni modello:

1) Tesla Model Y – 1.252 auto vendute

2) Tesla Model 3 – 568 auto vendute

3) Volkswagen ID 3 – 365 auto vendute

4) Fiat 500e – 245 auto vendute

5) BMW iX1 – 211 auto vendute

6) Volvo EX30 – 201 auto vendute

7) Jeep Avenger – 184 auto vendute

8) Peugeot e208 – 173 auto vendute

9) Smart Fortwo – 120 auto vendute

10) Renault Twingo – 108 auto vendute

Fonte: Unrae

Auto elettriche in Italia: le Tesla dominano il mercato

Come si può vedere dalla classifica riportata nel paragrafo precedente, le automobili elettriche più vendute in Italia nel mese di febbraio del 2024 sono le Tesla. Un dato questo che non sorprende più di tanto: d’altronde l’azienda di Elon Musk è leader a livello mondiale del settore e lo status che si è guadagnata le permette di attrarre sempre nuovi clienti, nonostante le sue automobili non siano tra le più economiche fra quelle in commercio. Ma i numeri parlano chiaro: se si somma il numero delle Tesla model Y vendute con quello delle Tesla Model 3, il risultato è superiore a quello della somma delle auto vendute degli altro otto modelli, di marchi differenti, che sono presenti nella classifica che abbiamo riportato.

Il prezzo di listino della Tesla Model Y nel mercato italiano è di 42.690 euro, quello della Tesla Model 3 è di 42.490 euro. A proposito di questi prezzi, va segnalata una curiosità: fino a dicembre del 2023 le due auto in questione costavano di più, l’azienda di Elon Musk ha poi deciso a gennaio di abbassarli per poter far in modo che gli automobilisti italiano potessero approfittare degli ecoincentivi statali per acquistarle. Una scelta aziendale che, vedendo i dati delle vendite del mese di febbraio del 2024, si è rivelato azzeccata.

Auto elettriche più vendute in Italia a febbraio 2024: mancano i modelli più economici

C’è anche un altro dato particolare che salta all’occhio guardando la classifica delle automobili elettriche più vendute in Italia nel mese di febbraio del 2024: nelle prime dieci posizioni non ci sono i due modelli elettrici più economici che sono presenti sul mercato italiano, ovvero la Dacia Spring (il cui prezzo di listino del modello base è di 21.450 euro) e la Citroen E-C3 (il cui prezzo base è di 23.900 euro).

Questo dato può essere spiegato dal fatto che le automobili elettriche hanno ancora dei prezzi di partenza alti, soprattutto se paragonate agli stessi modelli non elettrici o comunque automobili dello stesso segmento. Ad interesse interessata all’acquisto di automobili elettriche è quindi al momento un’utenza più benestante, che può permettersi una spesa iniziale maggiore. Non a caso le varie case automobilistiche che producono vetture elettriche puntano maggiormente alla produzione di auto di segmenti superiore, come i SUV.

Con il passare del tempo, però, questa tendenza sembra destinata a diminuire, perché sempre più case automobilistiche stanno trasformando in vetture elettriche anche i loro modelli più economici: lo dimostra anche la classifica, nelle prime dieci posizioni sono presenti anche la Fiat 500e e la Renault Twingo.

Fiat 500e: l’auto elettrica italiana più venduta a febbraio 2024

Soffermiamoci allora proprio sulla Fiat 500e, ovvero l’auto italiana elettrica che più è stata venduta nel mese di febbraio del 2024: è disponibile in tre differenti versioni, Berlina, Cabrio e 3+1. Per quanto riguarda il prezzo, la versione Berlina è quella più economica è si può avere da 28.950 euro, più costose le altre due versioni che sono disponibili da 31.450 euro.

La Fiat 500e è disponibile con due motorizzazioni differenti: o da 70 Kw (95 cv) o da 87 Kw (118 cv) mentre per quel che riguarda la batteria, aspetto fondamentale quando si parla di automobili elettriche, ha un’autonomia dichiarata di 460 chilometri e può essere ricaricata velocemente. Bastano infatti appena 5 minuti di carica per poter percorrere fino a 50 chilometri.

Tutte caratteristiche, questo, che hanno certamente contribuito a far salire la Fiat 500e nella classifica delle automobili elettriche più vendute in Italia nel mese di febbraio del 2024. Senza dimenticare poi quello che la 500 rappresenta per gli italiani: non è solamente una semplice automobili, è molto di più, una vera e propria icona che ha saputo conquistare generazioni differenti di automobilisti.