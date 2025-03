Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Tesla perde lo scettro, guidano Dacia e Citroen

Il 2025 è iniziato in positivo per il settore delle auto elettriche in Italia, con immatricolazioni in crescita rispetto all’anno precedente, sia per quanto riguarda il mese di febbraio che per il primo bimestre dell’anno, chiuso con un ottimo +70%. La quota di mercato resta, però, ridotta ad appena il 5%. Di seguito andremo ad analizzare quali sono le auto elettriche più vendute in Italia, con la Top 10 aggiornata a febbraio 2025.

Le più vendute di febbraio 2025

La Top 10 delle auto elettriche più vendute del mese di febbraio 2025 inizia con la BYD Dolphin che tocca quota 178 unità immatricolate nel corso del secondo mese dell’anno, permettendo a BYD di entrare in una classifica che, in futuro, potrebbe vedere molti più modelli del brand. Nona posizione, invece, per la Leapmotor T03, con 204 unità vendute.

In ottava posizione troviamo la Fiat 500. La city car prodotta a Mirafiori, dove presto sarà realizzata anche la variante ibrida, ha venduto 207 unità, con un calo di qualche decina di unità rispetto allo scorso anno. Scorrendo la classifica c’è la Jeep Avenger, sesta con 208 unità, che precede la Renault 5, quinta con 238 unità.

A inaugurare la Top 5, invece, c’è la Hyundai Inster, che si ferma a 274 unità vendute, precedendo la Tesla Model Y, quarta con 339 unità (lo scorso anno furono oltre 1.200). Il modello della Casa americana ha fatto segnare un vero e proprio tracollo sul mercato italiano ed è il simbolo delle difficoltà di Tesla, che proprio questa settimana ha registrato un drastico calo anche a Wall Street.

Sul podio c’è la Dacia Spring, che si ferma a 460 unità vendute. Seconda posizione per la Tesla Model 3 che a febbraio ha registrato un totale di 501 unità immatricolate con un leggero calo rispetto allo scorso anno (quando le immatricolazioni furono 586 unità). L’auto elettrica più venduta a febbraio 2025 in Italia, invece, è la Citroën C3 che ha raggiunto quota 664 unità nel corso del secondo mese dell’anno.

La più venduta nel 2025

L’arrivo dei dati di febbraio ci permette anche di aggiornare la classifica parziale per il 2025. In questo caso, la Top 10 comprende, dal decimo al sesto posto, la Volvo EX30 (319), la Leapmotor T03 (357), la BMW iX1 (406), la Renault 5 (423) e la Fiat 500 (446 unità). In quinta posizione, invece, c’è la Jeep Avenger, con 453 unità immatricolate.

Il SUV di Jeep precede le due Tesla, con la Model Y che si ferma a 604 unità immatricolate (quasi 1.000 in meno rispetto allo scorso anno) e la Model 3 che tocca 642 unità (in linea con lo scorso anno). Seconda posizione per la Citroën C3 che si conferma una delle novità più interessanti degli ultimi mesi per il mercato delle quattro ruote. La piccola francese ha totalizzato 1.082 unità.

L’auto elettrica più venduta in Italia nel corso del primo bimestre dell’anno è la Dacia Spring. La piccola di Dacia ha raggiunto 1.421 unità immatricolate, confermandosi come un punto di riferimento per la mobilità a zero emissioni, soprattutto in città, grazie a un prezzo molto accessibile per gli standard delle auto elettriche. Più di un’auto elettrica su 10 immatricolate in Italia nel 2025 è una Spring.