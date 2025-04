Fonte: 123RF In Italia si vendono sempre più auto elettriche

Il 2025 è iniziato in modo positivo per il mercato auto italiano, almeno per quanto riguarda le auto elettriche. Le immatricolazioni delle vetture a zero emissioni sono in netta crescita, come confermato anche da un nuovo report di Motus-E. I risultati ottenuti a marzo 2025 confermano una sostanziale crescita per tutto il comparto con una quota di mercato che inizia a diventare consistente.

I dati

Nel corso del mese di marzo, le elettriche immatricolate in Italia hanno raggiunto 9.373 unità, grazie soprattutto alla spinta dei modelli più venduti. Il dato in questione si traduce in una crescita del 77,7% rispetto ai dati di marzo 2024. C’è da segnalare anche una crescita significativa del market share che, sempre per il terzo mese dell’anno, passa dal 3,2% del 2024 a un buon 5,4%, con un incremento di 2,2 punti.

Le buone performance di marzo sono confermate anche dai dati del primo trimestre del 2025. Nel corso dei primi tre mesi dell’anno, infatti, le elettriche hanno fatto segnare un totale di 23.019 unità immatricolate con un incremento del 75,4% rispetto ai dati dello scorso anno. Anche in questo caso, il market share cresce in modo significativo. Si passa, infatti, dal 2,9% al 5,2%, sulla base delle rilevazioni di Motus-E. Complessivamente, a fine marzo 2025, il parco circolante di auto elettriche risulta essere pari a 297.917 unità.

La crescita (significativa) delle elettriche in Italia viene, in parte, ridimensionata dall’analisi dei dati europei e, in particolare, dei principali mercati del continente. Andando a considerare il mese di febbraio 2025, infatti, le elettriche hanno raggiunto un market share del 5% in Italia mentre i dati in altri Paesi sono nettamente migliori. In Francia, ad esempio, le vetture a zero emissioni hanno toccato il 17,9% mentre in Germania il 17,7%. Nel Regno Unito è stato toccato un picco del 25,3%. Anche la Spagna fa meglio dell’Italia con una quota di mercato per le elettriche del 6,8%.

I numeri, quindi, parlano chiaro. La crescita registrata a inizio 2025 rappresenta un dato positivo per tutto il settore ma c’è ancora tanta strada da fare per raggiungere i livelli di altri mercati europei. Le elettriche, in Italia, rappresentano ancora porzione troppo ridotta del mercato ma i segnali emersi nei primi mesi dell’anno sono incoraggianti e fanno ben sperare per il futuro. Ricordiamo che gli ultimi dati conferano anche una crescita della rete di ricarica.

Una duplice lettura

Ci sono aspetti positivi e aspetti negativi che emergono dai dati sulle auto elettriche in Italia. Fabio Pressi, presidente di Motus-E, commenta così i numeri del mercato per quanto riguarda la diffusione delle auto a zero emissioni: “I dati italiani del primo trimestre si prestano a una duplice lettura: da un lato, infatti, non può non preoccupare il ritardo sull’elettrico rispetto agli altri major market europei, ma dall’altro si rafforzano i segnali positivi per un possibile recupero“.

Per sostenere la diffusione delle elettriche nel nostro Paese potrebbe bastare poco. Secondo Pressi: “un limitato stimolo alla domanda potrebbe innescare sul mercato una reazione a catena molto virtuosa, con riflessi positivi anche sull’infrastruttura di ricarica“. Bisognerebbe seguire l’esempio di altri mercati europei: “superata una certa soglia, e con modelli più accessibili sul mercato, l’elettrico tende ad affermarsi anche in assenza di incentivi, grazie a una maggiore conoscenza della tecnologia“.