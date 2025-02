BAW1: una nuova microcar elettrica in arrivo dalla Cina

Fonte: Raffele Gomiero La BAW1 sfida le citycar elettriche con il suo design minimal, i suoi 4 posti di capienza e il suo avanzato sistema di infotainment

Impossibile non girare per una città e non imbattersi in microcar di svariati marchi più o meno conosciuti, anche se nella maggior parte dei casi stiamo parlando di case produttrici cinesi. Ultima attrice in questo palco che secondo noi diventerà ancora più numeroso è la BAW1, microcar (o quadriciclo per essere precisi) distribuita da TC8 che si vanta della possibilità di trasportare fino a 4 persone, contrariamente alla maggior parte dei casi dove il numero di posti è limitato a due a causa delle ridotte dimensioni di questa tipologia di veicoli.

BAW1 appartiene alla categoria L7 dei quadricicli pesanti (il che significa che può essere guidata a partire dai 16 anni) ed è disponibile in tre versioni:

trasporto persone a 2 posti (13.900 euro);

trasporto persone a 4 posti (14.900 Euro);

trasporto merci a 2 posti (13.900 euro).

La versione a 4 posti è particolarmente interessante poiché questa configurazione permette di trasportare comodamente quattro persone, mantenendo al contempo un ingombro ridotto con una carrozzeria a due portiere. Le versioni a 2 posti, invece, offrono maggiore capacità di carico, in particolare, la variante per il trasporto merci rappresenta una soluzione perfetta per piccole imprese e lavoratori autonomi che necessitano di un veicolo pratico, economico e sostenibile per le consegne in città. Ovviamente questa soluzione è anche perfetta per chi sa già che raramente si ritroverà nella necessità di portare due passeggeri extra a bordo ma avrà spesso esigenze di carico più ingombranti (ad esempio, la spesa). Come segmento la BAW1 appartiene alla categoria L7 (quadricicli pesanti), per cui per poterla guidare basta la patente B1 che si prende dai 16 anni.

Il design piace

BAW1 si distingue per un design moderno ed essenziale, bello il frontale contraddistinto da fari LED squadrati che danno un buon tocco di modernità, ma anche le linee pulite e minimal sono state una scelta gradita. Parlando di misure nel dettaglio la BAW1 è lunga 3,16 metri, larga 1,50 metri e alta 1,58 metri, con un passo di 2,05 metri, il tutto in una configurazione a tre porte (2 portiere più bagagliaio).

Prestazioni e autonomia

BAW1 offre una trazione posteriore ed è equipaggiata con una batteria da 13,7 kWh (che si traducono in 17,6 CV), che garantisce un’autonomia di 170 km e una velocità massima di 90 km/h, mentre per chi necessita di un impiego più prolungato, la versione per il trasporto merci può essere equipaggiata con una batteria più capiente da 17,2 kWh che permette un’autonomia di 220 km.

La meccanica del veicolo è particolarmente curata, con sospensioni anteriori MacPherson e una scocca portante. Il sistema frenante è misto, con freni a disco (davanti) e tamburo (dietro), offrendo una sicurezza adeguata al contesto urbano.

Come si può constatare, le prestazioni della BAW1 sono ampiamente superiori ad altre microcar (di alcune ha il doppio della velocità massima), anche se purtroppo non può accedere a tangenziali e autostrade, può comunque essere impiegata anche per brevi mete extraurbane.

Durante la nostra prova la BAW1 ci è sembrata scattante e piacevole da guidare, presente anche una modalità Sport che non abbiamo sicuramente fatto a meno di provare e che ci ha dato quel brivido di velocità in più che in città permette magari quello scatto per prendere un semaforo all’ultimo momento. Buono anche l’impianto frenante anche se ci si deve fare un po’ la mano e anche lo sterzo è risultato nelle aspettative e che ci ha permesso di compiere parcheggi con facilità (grazie anche alla retrocamere) estrema. Le molte telecamere installate a bordo sono utili anche in fase di marcia, infatti inserendo il segnalatore di direzione si attiverà anche la camera corrispondente, mostrando sull’ampio display centrale la presenza di biciclette o altri veicoli vicini al nostro.

Tecnologia e comfort a bordo

L’abitacolo di BAW1 è più spazioso del previsto, dove anche persone più alte della media possono stare più che comode senza rischio di sbattere la testa o elemosinare centimetri scendendo a compromessi nella posizione di guida, merito anche dell’altezza della vettura. Anche i due passeggeri posteriori hanno spazio a sufficiente, anche se nel loro caso una forte componente di comfort è data dall’altezza di chi sta davanti, ma diciamo che ci aspettavamo molto meno spazio dedicato a loro.

L’equipaggiamento tecnologico di serie include, radio e bluetooth, un doppio display touch HD a colori da 10,25”, comando porte a distanza, retrocamera a 360° per facilitare le manovre, monitoraggio della pressione degli pneumatici e molto altro. Il clima c’è ma è un optional (380 euro), ma già il fatto che si possa avere è una possibilità non da poco per questa tipologia di veicoli, visto che alcuni modelli neanche lo prevedono.

L’interfaccia dell’infotainment è in stile smartphone, con le icone di tutte le funzioni accessibili dalla pagina Home, l’ampiezza dei due display è sicuramente un enorme vantaggio (raro trovarne di cosi grandi su delle microcar) e permette di comandare tutto comodamente (per alcuni funzioni ci sono i comandi al volante), anche il cockpit dietro il volante dove sono visualizzate le informazioni base come velocità, autonomia e altro è chiaro e ben visibile. A livello di connessioni è presente una presa da 12V sotto il tunnel centrale ma purtroppo manca una presa USB, che sarebbe stata decisamente più gradita. Assente anche il navigatore, ma la completa compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay (in arrivo a breve per entrambi) permetterà di poter utilizzare le applicazioni di navigazione installate sullo smartphone.

Nonostante sia una microcar la BAW1 è dotata di avanzati sistemi di sicurezza attiva e passiva, tra cui

EBD (Electronic Brakeforce Distribution);

ESP (Electronic Stability Program);

ABS (optional);

Airbag (optional).

Colorazione, disponibilità e prezzi

BAW1 è disponibile in cinque combinazioni di colori, di cui quattro bicolor, con gli interni pensati per il mercato italiano con tessuti e rivestimenti neri che conferiscono maggiore eleganza. Nel dettaglio le colorazioni sono rosso con tetto bianco (colore base senza sovrapprezzo), verde acqua marina con tetto bianco, grigio scuro con tetto bianco, bianco con tetto nero e total black.

I prezzi promozionali per la campagna di lancio (primi 150 esemplari) partono da 13.900 euro IVA inclusa, con climatizzatore in omaggio, successivamente si tornerà al prezzo di listino ufficiale che parte da 14,900 euro per il modello a due posti, mentre per quello a quattro ci vorranno 1.000 euro in più. Tuttavia, resta da vedere se gli incentivi statali per le auto elettriche verranno prorogati anche nel 2025, il che potrebbe rendere l’acquisto ancora più conveniente.

TC8 prevede di vendere durante il 2025 circa 400/500 unità, per poi raggiungere le 1.000 unità una volta che la rete vendita sarà a pieno regime. Per quanto riguarda la disponibilità invece, già dalla prossima settimana l’auto sarà presente nei concessionari per poterla visionare in tranquillità. Chi acquisterà una BAW1 potrà contare su una garanzia di 3 anni o 100.000 km sul veicolo e 8 anni o 120.000 km sul pacco batterie. TC8 Srl si è già distinta per l’efficienza del suo servizio post-vendita, garantendo ricambi in tempi rapidi e un’ottima organizzazione nella gestione dei clienti.