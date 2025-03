Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ansa BYD, novità per le ricariche: cambia tutto

Stiamo vivendo un momento di grandi cambiamenti nel mondo dei motori, ma allo stesso tempo anche di profonda crisi. Si sta cercando, tra mille difficoltà, di elettrificare completamente il parco auto in vendita in Europa. Purtroppo però la mancanza di infrastrutture, la crisi economica e una certa diffidenza nei confronti di questa tecnologia, stanno portando a rallentamenti importanti per quanto riguarda le vendite.

Una situazione davvero insostenibile per alcuni costruttori che di recente sono stati costretti a chiudere bottega. Persino Tesla sta riscontrando difficoltà dopo anni di crescita costante. Tra i principali motivi di diffidenza nei confronti delle auto elettriche però c’è sempre stato quello relativo alle ricariche. Fare il pieno a una BEV, infatti, ha notoriamente tempi molto più lunghi rispetto a quelli per fare la stessa cosa a una vettura con motore endotermico. In una società come la nostra dove il tempo è denaro e tutti andiamo di corsa, questo paletto può diventare un grosso problema.

La ricarica più veloce di sempre

BYD però è pronta a risolvere questo problema grazie alla nuova Super e-Platform, che farà il proprio debutto con i nuovi modelli Han L e Tang L. Questa consente alle due vetture di caricarsi con una potenza di 1.000 kW grazie all’architettura con tensione sino a 1.000 volt. La nuova batteria Blade al litio-ferro-fosfato permette ai veicoli di caricarsi molto più velocemente rispetto a quelli attualmente in commercio. I dati forniti dal colosso cinese, che di recente ha presentato la sua Atto 2 qui in Italia, sono di 2 km in 1 secondo e 400 km in 5 minuti.

Naturalmente questo è solo un piccolo passo verso quello che poi è il vero obiettivo dell’azienda: pareggiare la velocità di ricarica di una vettura elettrica con quella di un pieno di benzina o diesel. La nuova batteria viene descritta come “flash-charge” e si ricarica totalmente in appena 6 minuti. Anche in questo caso però sono molto importanti le infrastrutture. La Casa cinese ha sviluppato un supercharger da 1.000 kW, che giusto per dare un’idea, è il doppio di quello di Tesla.

Nuovi motori e nella Borsa si vola

Secondo le previsioni di BYD, verranno installate 4.000 di queste stazioni rapide in tutta la Cina. Ad accompagnare questa super batteria però ci sarà anche un nuovo motore elettrico. Si tratterà di un’unità posteriore capace di sprigionare 788 CV ed una anteriore da 312 CV, per una potenza in combinata di 1.100 CV. Il risultato finale è un’accelerazione davvero eccezionale che vede la Han L passare da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi e la Tang L in 3,6 secondi, con una velocità massima di 305 km/h per la prima e di 286 km/h per la seconda. Stando alle prime indiscrezioni trapelate, i due nuovi modelli avranno un prezzo che oscillerà tra i 35mila e i 44mila euro.

Nell’attesa di vedere queste vetture in giro per strada però arriva già una prima risposta positiva per BYD. Il suo titolo, infatti, è subito schizzato alle stelle in Borsa. In particolare ad Hong Kong si è andati oltre il 6%. Il colosso cinese sta avendo una crescita davvero pazzesca e presto potrebbe decidere di espandersi anche in Europa con un nuovo stabilimento.