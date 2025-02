Fonte: Ufficio Stampa Dacia Il debutto è previsto nel 2026

Dacia punta a espandere la sua presenza nel mercato delle auto elettriche, con l’obiettivo di diventare sempre più protagonista del settore delle quattro ruote, in particolar modo in Europa. Oltre all’attuale Dacia Spring, modello che è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante sul mercato grazie al suo prezzo accessibile, la Casa, parte del Gruppo Renault, punta ad arricchire la sua gamma nel corso dei prossimi anni.

La strategia di Dacia è quella di sviluppare un’erede della Dacia Spring in grado di mantenere un prezzo accessibile e di migliorare il comparto tecnico, sotto tutti i punti di vista. Lo sviluppo di questo modello è già in corso, anche se servirà un po’ di tempo prima di registrare il debutto ufficiale. Il progetto nasce in parallelo a quello della Nuova Renault Twingo, attesa sul mercato per il 2026. L’obiettivo di Dacia è riuscire a lanciare una city car elettrica con un prezzo inferiore ai 18.000 euro.

Un obiettivo ambizioso

Ad anticipare le mosse di Dacia è stato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, nel corso della presentazione dei risultati finanziari del 2024. Oltre a confermare l’arrivo di varie novità per il 2025 per Renault, il manager ha posto l’attenzione anche su quella che sarà la nuova city car di Dacia. Come sottolineato in apertura, il progetto è in sviluppo e si baserà sulla Renault Twingo. A differenza della Spring, la nuova city car di Dacia non sarà prodotta in Cina ma sarà realizzata in uno degli stabilimenti europei del Gruppo. Secondo de Meo, lo sviluppo sarà rapido. Basteranno circa 16 mesi per poter arrivare al primo esemplare di produzione. Di conseguenza, è possibile anticipare un debutto commerciale già nel corso della seconda metà del 2026, andando ad affiancarsi alle ultime novità del brand come Dacia Bigster.

Pochi dettagli

Per il momento, le informazioni sulla city car di Dacia sono pochissime e non è stato rivelato alcun dettaglio tecnico. Probabilmente, alcuni elementi del progetto sono ancora da definire. C’è, però, un punto fermo. La nuova city car elettrica del brand arriverà sul mercato con un prezzo inferiore a 18.000 euro, almeno per quanto riguarda la sua variante base. Resta da capire quale sarà la sua autonomia. È possibile ipotizzare un incremento della capacità della batteria rispetto a quanto visto con la Spring, che integra un pacco batterie da 26,8 kWh. In uno scenario di questo tipo, la nuova city car potrebbe superare l’autonomia della Spring in modo significativo, arrivando oltre il muro dei 300 chilometri, un valore più che sufficiente se si considera che il modello in sviluppo sarà pensato per l’uso in città, rivolgendosi a chi cerca un’auto economica da usare per gli spostamenti in ambito urbano (anche come secondo veicolo di famiglia). I primi dettagli tecnici sul nuovo modello di Dacia potrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi. Per la presentazione e il successivo lancio commerciale bisognerà, invece, attendere il prossimo anno. Dopo la city car, Dacia si concentrerà sulla Sandero, con il lancio di una nuova generazione che sarà proposta anche in versione elettrica oltre che con motore termico.