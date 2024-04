La nuova Dacia Spring fa ancora meglio del modello precedente, non solo in termini di dotazioni ma anche di prezzo. Nessun’altra auto elettrica è così low-cost

Fonte: Ufficio Stampa Dacia La nuova Dacia Spring è il modello elettrico più accessibile d'Europa

Fin dal lancio nel 2021, la Dacia Spring è stata un successo per il marchio rumeno. Grazie a un prezzo particolarmente competitivo, la piccola elettrica della Casa di Mioveni ha conquistato una grande fetta di pubblico. Il 2023 le ha permesso di cementare il proprio status nei confini europei, con 61.803 unità di vendute, in crescita del 26,4% sul 2022.

Numeri che le valgono il terzo posto nella classifica delle best seller ad alimentazione elettrica nel Vecchio Continente. In Italia, un mercato dove le BEV hanno al momento conosciuto un’espansione limitata, occupa il gradino inferiore del podio nel segmento A.

Corso stilistico affine alla Duster di terza generazione

I progettisti sono passati agli aggiornamenti per renderla ancora più appetibile la vettura dell’Est Europa. Introdotto dalla terza serie di Duster, lo stile di design risulta accattivante, con interni rivisti da cima a fondo ed esterni completamente inediti, tolto il tetto.

L’aggiunta delle tonalità Rosso Mattone e Beige Safari permette ai clienti di avere una maggiore possibilità di scelta. In un’epoca caratterizzata dalla forsennata ricerca degli utenti di veicoli “cuciti su misura”, si tratta certamente di una buona notizia.

Le tecnologie di serie

Ma cosa ne sarebbe del modello se fosse carente sotto il profilo tecnologico? Soprattutto i ragazzi e le ragazze di oggi desiderano disporre delle ultime innovazioni. E non c’è che dire: la Spring ha fatto i compiti a casa.

D’altronde, se la gamma Dacia riscuote ampi consensi nelle concessionarie il motivo è da ricondursi alla capacità di rivelarsi accessibile, senza comportare delle rinunce eccessive sul fronte delle dotazioni.

Il ricco equipaggiamento di serie include il sistema multimediale Media Control con comandi al volante (Expression) o il Media Nav Live con schermo a sfioramento tattile da 10 pollici di diagonale (Extreme).

Al “cervello elettronico” è connesso il navigatore, evoluto affinché la pianificazione dei viaggi sia rapida e intuitiva. La compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay conferma la volontà di svolgere un lavoro soddisfacente su tutta la linea.

In nome della sicurezza, il pacchetto di ADAS cresce con tecnologie come la frenata automatica d’emergenza, il riconoscimento della segnaletica stradale e l’avviso di superamento della corsia. Inoltre, l’allestimento Extreme offre anche il V2L (vehicle to load).

I motori e il listino prezzi

Tema motorizzazioni: l’unità da 65 CV è adesso disponibile pure sulla versione Expression, in “coppia” con quella da 45 CV. Gli stessi livelli di potenza vengono conseguiti dalle varianti Business e Cargo.

La prima, votata alla durevolezza, si rivolge agli operatori del car sharing. La seconda strizza l’occhio ai trasportatori, avendo un volume interno e una portata rispettivamente di oltre 1.000 litri e 350 kg, attraverso il pianale di carico posteriore.

Il listino prezzi (chiavi in mano) della nuova Dacia Spring per privati parte ora da 17.900 euro con propulsore da 45 CV della versione Expression, che sale a 18.900 euro se monta l’unità da 65 CV, sempre versione Expression. Per quanto riguarda la Extreme da 65 CV sono richiesti 19.900 euro.

In merito, invece, ai professionisti, la Business costa 19.200 euro se da 45 CV e 20.200 euro se da 65 CV, mentre la Cargo è ordinabile da 18.900 o 19.900 euro.