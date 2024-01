Andiamo a conoscere nel dettaglia la Dacia Spring in tutte e quattro le sue versioni: dal motore alla batteria, passando per il prezzo, tutto quello che c'è da sapere.

Dacia Spring

Nel 2001, quando fu presentata ufficialmente, la Dacia Spring era una bella novità per quel che riguarda il mondo delle automobili elettriche. Ora è invece una realtà consolidata, che ha saputo conquistare sempre più clienti, come dimostrano i dati in crescita delle vendite, anno dopo anno, tanto che è diventata una delle vetture elettriche più vendute in Europa. “In meno di 2 anni, la Dacia Spring è diventata uno dei leader del mercato dei veicoli elettrici in Europa”, ha dichiarato con estrema soddisfazione Xavier Martinet, ovvero il direttore marketing vendite e operazioni di Dacia parlando proprio di questa automobile. I motivi dietro al successo della Dacia Spring sono diversi, a partire dal prezzo ma anche dalle dimensioni, che la rendono una city car maneggevole, agile all’interno dei contesti urbani ma, allo stesso tempo, spaziosa. Andiamo allora a scoprire nel dettaglio tutto sulla Dacia Spring.

Dacia Spring: le dimensioni

Nel nostro viaggio alla scoperta della Dacia Spring, partiamo dalle dimensioni. La lunghezza è di 3,734 metri, la larghezza è di 1,770 metri e l’altezza è di 1,513 metri. Ha cinque porte e al suo interno possono viaggiare comodamente quattro passeggeri. Per quanto riguarda il bagagliaio, ha una capacità di 290 litri che è espandibile abbattendo i sedili posteriori fino a 620 metri.

Ecco il riepilogo con tutte le dimensioni della Dacia Spring:

Altezza al suolo: 150 mm

Lunghezza totale: 3734 mm

Larghezza totale senza specchietti retrovisori esterni: 1579 mm

Larghezza totale con specchietti retrovisori esterni: 1770 mm

Altezza totale: 1513 mm

Passo: 2423 mm

Capacità del bagagliaio: 290 litri, espandibile a 620 litri

Numero di posti: 4

Numero di porte: 5

Dacia Spring: le versioni disponibili

Non esiste un’unica versione della Dacia Spring ma ce ne sono quattro differenti: Essential, Extreme, Cargo e Business. Tra le varie versioni non ci sono differenze per quel che riguarda le dimensioni (per tutte sono quelle che abbiamo elencato nel paragrafo precedente), le differenze sono presenti in alcuni casi a livello di motorizzazione e a livello estetico. Fra una versione e l’altro ci sono delle diversità nelle linee.

Nella versione Cargo, per esempio, non sono presenti gli inserti esterni nella carrozzeria, sulle fiancate laterali, le maniglie delle portiere sono di un colore differente e non è presente il portapacchi sul tettuccio.

Dacia Spring: il motore

Abbiamo detto nel paragrafo precedente che tra una versione e l’altra della Dacia Spring possono esserci delle differenze a livello di motorizzazione, andiamo ora a vedere quali sono queste diversità.

Nelle sue versioni Essential, Cargo e Business, la Dacia Spring monta il motore Electric 45, ovvero un motore elettrico da 45 cavalli e 33 kW. Nella versione Extreme è invece presente un altro motore, l‘Electric 65 (che ha appunto 65 cavalli e una potenza di 48 kW) che, abbinato al nuovo riduttore specifico, è in grado di offrire maggiori accelerazioni e ripresa su in regime più esteso.

Dacia Spring: l’autonomia della batteria

Ma quanto dura la batteria della Dacia Spring? Questa è un po’ la domanda che si pongono tutti gli automobilisti quando iniziano a interessarsi a una vettura elettrica.

Per quanto riguarda la Dacia Spring nelle versioni Essential, Cargo e Business, ovvero quelle che montano il motore Electric 45, l’autonomia è di 227 chilometri (ovviamente poi dipende da vari fattori). Questi modelli sono dotati da una batteria da 26,8 kWh.

Diverso il discorso per quanto riguarda la versione Extreme che, pur avendo la stessa batteria da 26,8 kWh, come abbiamo visto può contare su un motore più potente come lo è l’Electric 65 che, di conseguenza, consuma anche una quantità maggiore di energia, tanto che l’autonomia media è leggermente inferiore: 218 chilometri. Anche in questo caso l’autonomia dipende da diversi fattori, come la velocità con cui si viaggia, l’utilizzo del climatizzatore ma anche fattori ambientali, come le temperature esterne.

Dacia Spring: i tempi di ricarica della batteria

L’altro importante interrogativo quando si parla di automobili elettrica è quello riguardante i tempi di ricarica. Nel caso della Dacia Spring, quanto tempo si impiega a ricercare la batteria?

In media, se doveste collegare la vostra Dacia Spring alle normali colonnine di ricarica, il tempo previsto per un pieno di circa 40 minuti. Con le Wallbox domestiche, che possono essere montate all’interno dei vostri garage o nei cortili di casa, i tempi si allungano a circa 2 ore e 54 minuti.

Nel caso in cui utilizziate una presa Green’Up, i tempi di ricarica salirebbero a 5 ore e 25 minuti. Se invece doveste utilizzare la classica presa domestica per effettuare la ricarica della vostra auto, sappiate che serviranno quasi 9 ore per un pieno.

Dacia Spring: il prezzo

Ma quanto costa la Dacia Spring? Il prezzo dipende dalla versione scelta e dalla motorizzazione, oltre che ovviamente dai vari optional che possono essere inseriti (dal colore della carrozzeria fino ai cerchioni differenti rispetto a quelli proposti dal modello base).

La versione Essential è quella più economica delle quattro e il prezzo di partenza è di. 21.450 euro. A differenza della versione Essential, la versione Extreme è invece quella più cara e il prezzo di partenza è di 23.200 euro. Le versioni Cargo e Business sono invece quelle di mezzo a livello di costi: il prezzo di partenza della prima, la Cargo, è 21.550 euro, quello della seconda, la Business, è di 21.700 euro.

Dacia Spring: a chi è consigliata

La Dacia Spring nasce come city car ed è quindi consigliata in particolare a chi utilizza prevalentemente l’automobile all’interno di un contesto cittadino. Le statistiche di vendita dimostrano che quest’auto è utilizzata in particolare da chi ogni giorno percorre meno di 30 chilometri, questo significa che per coprire la percorrenza media settimanale di strada è sufficiente appena una ricarica.

Inoltre i dati delle vendite dimostrano che la Dacia Spring è un’ottima scelta per gli automobilisti che si avvicinano per la prima volta al mondo dell’elettrico: il 93% di coloro che l’hanno acquistata, infatti, in precedenza non avevano mai avuto un’automobile a emissioni zero.

Ovviamente, come qualsiasi altra automobile, anche la Dacia Spring può tranquillamente essere utilizzata anche al di fuori delle città e dei contesti urbani in generale ma, per le sue caratteristiche, è certamente più adatte a chi ne fa un utilizzo quotidiano per andare al lavoro o fare le commissioni senza dover percorrere ogni giorno troppi chilometri.