La Topolino è certamente una delle automobili che hanno fatto la storia della Fiat: un’auto che a metà del ‘900 è diventata famosa in tutto il mondo e che ha permesso a molti italiani di possedere per la prima volta un mezzo a quattro ruote su cui viaggiare. Ora la Topolino è tornata con un look completamente diverso: la Fiat l’ha infatti riproposta in versione microcar elettrica. Andiamo allora a conoscerla meglio, vedendo quali sono le sue caratteristiche, le versioni disponibili ma anche ripercorrendone la storia. Insomma, tutto quello che c’è da sapere a riguardo della nuova Fiat Topolino elettrica (e non solo).

Fiat Topolino: la storia dell’auto

Prima di addentrarci nei dettagli della nuova Fiat Topolino, ripercorriamo un attimo la storia di questo modello. La prima versione è nata nel 1936, quando Benito Mussolini convocò Giovanni Agnelli e gli chiese di realizzare un veicolo economico che permettesse agli italiani di poter avere una propria automobile. Il progetto dell’automobile venne realizzato dall’ingegnere Dante Giacosa.

L’auto che venne realizzata, una berlina a 2 posti, era in realtà la Fiat 500 ma venne ribattezzata Topolino (che era il nome inizialmente pensato per questa vettura sula scia del grande successo a livello internazionale che stava avendo il personaggio disegnato da Walt Disney) e con questo nome divenne famosa in tutto il mondo. Di fatto fu la prima 500 della storia, visto che in precedenza fu realizzato solamente un prototipo nel 1915 che, a causa dello scoppio della prima guerra mondiale, non andò mai in commercio e rimase prodotto in un solo esemplare. La Topolino fu prodotta fino al 1955, fu realizzata in varie versioni e ora è tornata nella nuova versione elettrica, che è stata lanciata nel 2023. La Topolino è ancora più piccola rispetto alla versione originale del 1936 ma risponde certamente alla perfezione alle esigenza di un mondo che è notevolmente cambiato.

Fiat Topolino elettrica: le versioni disponibili

La Fiat Topolino è stata realizzata in due diverse versione: la Versione Base e la Versione Dolcevita. La differenza tra le due è principalmente estetica: la prima versione è di fatto “chiusa”, la seconda è invece “aperta”.

Nella versione Base la Fiat Topolino si presenta con due portiere laterali, che si aprono una nella maniera classica, dalla parte posteriore a quella anteriore del veicolo, l’altra al contrario, cioè dalla parte anteriore verso quella posteriore. Nella versione Dolcevita la Fiat Topolino è invece senza portiere laterali e ha anche il tettuccio apribile.

Fiat Topolino: le dimensioni

Come abbiamo detto in precedenza, la Fiat Topolino è una microcar, le sue dimensioni sono quindi molto ridotte e le permettono di sgusciare con facilità e agilità all’interno del traffico cittadino, ma anche di essere parcheggiata senza particolari problemi.

La lunghezza è di soli 2,535 metri, la larghezza è di 1,400 metri mentre l’altezza è di 1,530 metri. La Fiat Topolino ha due posti e dispone di un piccolo bagagliaio con una capienza di 63 litri. Ecco il riepilogo con tutte le dimensioni di questa microcar:

Lunghezza totale: 2.535 mm

Larghezza totale: 1.400 mm

Altezza totale: 1.530 mm

Passo: 1.730 mm

Peso: 562 kg

Capacità del bagagliaio: 63 litri

Numero di posti: 2

Numero di porte: 2

Fiat Topolino: il motore, la batteria e i tempi di ricarica

Come abbiamo detto in precedenza, la Fiat Topolino è un’auto elettrica. Monta un motore da 6 KW e ha una potenza massima da 8,3 CV. Per quanto riguarda della batteria l’autonomia, quella dichiarata è di 75 chilometri prima di dover effettuare una ricarica.

Uno degli aspetti più interessanti riguardo a questa microcar riguarda proprio i tempi di ricarica della batteria: bastano infatti meno di 4 ore per avere una ricarica completa del veicolo. Non si dovrà aspettare quindi molto per poterla riutilizzare. La ricarica inoltre avviene con una semplice presa a 220 V. Per quanto riguarda la batteria va aggiunto che questa ha una garanzia di tre anni o di 40.000 chilometri (ai fini della garanzia vale il primo valore che viene raggiunto).

Fiat Topolino: le altre caratteristiche dell’auto

La Fiat Topolino è un’auto maneggevole e facile da guidare. È dotata del cambio automatico che semplifica ulteriormente l’esperienza di guida e permette anche di guadagnare spazio visto che, per esempio, sono presenti solamente due pedali, quello dell’acceleratore e quello del freno (essendoci il cambio automatico non c’è la frizione), oltre a tre pulsanti.

La velocità massima che può raggiungere è di 45 km/h e la batteria è collocata in uno spazio sotto i sedili, in un punto che evita danni in caso di incidenti, evitando così rischi di incendi in caso di collisione.

Fiat Topolino: il prezzo

Ma quanto costa acquistare la Fiat Topolino? Il prezzo, sia che si opti per la versione Base, sia che si scelga la versione Dolcevita, parte da 7.543,68 euro. Il prezzo, come avviene per qualsiasi altra automobile di qualsiasi casa automobilistica, può aumentare a seconda delle personalizzazioni e degli optional scelti.

Questa microcar, tra l’altro, può essere facilmente acquistata ordinandola direttamente dal sito store.fiat.it: dopo averla selezionata basta cliccare su “aggiungi al carrello”, come in qualsiasi altro sito di e-commerce. L’auto può poi essere consegnato o presso i rivenditori Fiat (in questo caso in maniera gratuita) o direttamente a casa vostra o a un altro indirizzo indicato (ma in questo caso il servizio di consegna è a pagamento).

Fiat Topolino, si può guidare senza la patente B?

La Fiat Topolino è una microcar adatta esclusivamente per muoversi all’interno di contesti urbani o comunque tra un paese e l’altro, non è certo un’automobile adatta per lunghi viaggi, considerate le sue caratteristiche e le sue dimensioni.

L’aspetto che va sottolineato è che si tratta di un mezzo che può essere guidato anche se non si hanno compiuti i 18 anni e non si è in possesso della patente B. Essendo omologata come quadriciclo può essere guidata da tutti a partire dai 14 anni di età ed è certamente più sicura rispetto per esempio a un classico motorino (ricordiamo che come tutti i quadricicli, secondo il Codice della Strada, non può essere guidato su superstrade e autostrade). Per poter mettersi alla guida della Fiat Topolino basta quindi la patente AM, che può essere presa a partire dai 14 anni di età.