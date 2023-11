Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis In mostra al lingotto le cinque Fiat Topolino dedicate a Mickey Mouse

La Fiat Topolino è una delle più succulente novità della seconda metà dell’anno. Il quadriciclo elettrico del costruttore torinese ha incantato per le sue forme dolci e morbide, per il suo stile retrò e personale, come una vecchia diva a quattro ruote degli anni Cinquanta. Oggi, la neonata vettura di Fiat ha incontrato un personaggio speciale: Mickey Mouse, il nostro Topolino. L’evento è stato celebrato al quarto piano della Pinacoteca Agnelli, al Lingotto di Torino, con cinque one-off dedicate al grande personaggio di Walt Disney. Un’occasione unica per festeggiare proprio i 100 anni di Walt Disney, i 95 di Mickey Mouse, e il primo secolo di vita del Lingotto.

Oliver Francois, CEO di FIAT e CMO Global di Stellantis, ha commentato: “Le storie di FIAT e Disney hanno radici forti, entrambe festeggiano i 100 anni, e si intrecciano l’una all’altra. Vale lo stesso per le Topolino, l’icona Disney e la primissima Fiat 500, che hanno ispirato per decenni gli artisti, la street art e la moda. Abbiamo in comune molto più di un nome: il DNA, l’autenticità, ed entrambi condividiamo l’importanza di portare alle persone semplicità, calore e gioia. Ed entrambi vogliamo mostrare il mondo, e il futuro, con un sorriso e con ottimismo e parlare ad un pubblico più giovane. La nuova Fiat Topolino avrà dunque in questo contesto un ruolo importante, infatti nasce per portare alle persone una mobilità elettrica con un “sorriso”. Oggi sono orgoglioso di presentare il nostro tributo a Disney: cinque Topolino molto speciali e uniche, ispirate all’iconico personaggio Disney che ha dato il nome alla nostra Topolino negli anni Trenta“.

Ispirate al personaggio Disney

Per dare vita a questo progetto affascinante, sono nati due team di designer che hanno collaborato strettamente, ma con competenze diverse. Insieme si sono divertiti a creare un oggetto che prendesse il Topolino della Disney come una vera musa ispiratrice. Le Fiat Topolino che sono nate da questo colpo di genio, rappresentano un viaggio attraverso il tempo e l’arte, partendo dalle origini delle due storie fino a toccare l’era contemporanea. L’obiettivo finale era di creare un legame tra le due icone.

Questi 5 modelli unici in collaborazione con la Pinacoteca Agnelli avranno una mostra allestita sulla rampa Nord dell’edificio del Lingotto. I visitatori del centro commerciale potranno passeggiare lungo la rampa e ammirare le 5 Fiat Topolino mentre raggiungono La Pista 500, un luogo simbolo per il costruttore torinese. Un’esposizione sinonimo di creatività e di cultura pop.

Fiat e la creatività

Il Centro Stile Fiat ha offerto a quattro Topolino una livrea pensata per esprimere nel migliore dei modi ogni sfaccettatura del personaggio protagonista di “Fantasia“, mentre la quinta one-off è stata disegnata in una collaborazione con l’artista Disney Cavazzano. Ognuna delle speciali Topolino si posiziona in un ambiente e in un movimento artistico personale, ruotando attorno a quattro temi: historical, modern, street, e abstract.

Daniel Frigo, Country Manager The Walt Disney Company Italy & Turkey and Head of Studio Italy, ha commentato: “Per noi è davvero un onore essere parte della cultura e dell’incredibile creatività italiana. Questo amore per l’Italia ci ha ispirati ad instaurare un rapporto basato sul rispetto e la fiducia sia con gli italiani che con FIAT. Siamo veramente onorati di poter celebrare il nostro centesimo anniversario con questo momento magico che unisce FIAT e Topolino ancora una volta, nello spirito della creatività e nel legame dell’amicizia”.

Dunque, prosegue a spron battuto la campagna per far conoscere Fiat Topolino che, dopo EICMA, mette a segno un altro tassello importante. Tutti conoscono Mickey Mouse, il vero simbolo della Walt Disney, e adesso ognuno sa che tra la Fiat e il personaggio animato esiste un solido legame.