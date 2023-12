Tesla Model Y è l’elettrica più venduta in Europa nel 2023

Continua il successo della Tesla Model Y. La best seller di Tesla continua a registrare ottime vendite in tutto il mondo e si prepara a chiudere il 2023 con numeri da record, in particolare in Europa. La Model Y, infatti, sarà l'auto elettrica più venduta in Europa nel 2023 ed è in lotta per conquistare anche il titolo di auto più venduta in Europa, considerando non solo i veicoli a zero emissione ma anche le auto benzina, diesel e le varie ibride.