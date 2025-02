Mercedes punterà sempre di più sull'ibrido e si prepara ad abbandonare la sigla EQ per le sue elettriche con un cambio netto di strategia per il futuro

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes Mercedes cambia strategia e punta sull'ibrido

I risultati poco convincenti ottenuti dai modelli a zero emissioni hanno suggerito a Mercedes di cambiare strategia per quanto riguarda l’elettrificazione. Per i prossimi anni, infatti, la Casa tedesca punta ad abbandonare la sigla EQ, utilizzata oggi per indicare i modelli elettrici che, di fatto, costituiscono una gamma separata dai modelli con motore termico. Per il prossimo futuro, inoltre, Mercedes ha intenzione di concentrarsi sull’ibrido, ritardando un passaggio a una gamma completamente a zero emissioni. Un punto di svolta della nuova strategia di Mercedes sarà rappresentato dal lancio della nuova generazione di Mercedes CLA.

Con la CLA si volta pagina

Il debutto della Nuova Mercedes CLA segnerà un punto di svolta nella strategia di Mercedes, pronta a dire addio alla gamma EQ. La nuova CLA, anticipata dalla concept car mostrata nell’immagine in testa all’articolo, sarà disponibile in versione elettrica oltre che con una serie di varianti termiche. Tutti i modelli utilizzeranno la denominazione CLA e non è previsto il lancio di una versione EQ. Secondo l’azienda, non è più necessario distinguere le due famiglie di veicoli (elettrici e termici). Per il futuro, inoltre, si dovrebbe adottare la denominazione “EQ Hybrid Technology” per le varianti Plug-in Hybrid e la denominazione “EQ Technology” per le auto elettriche.

Tante novità in arrivo

Mercedes ha già chiarito quali sono i piani per il futuro. Entro il 2027, infatti, l’azienda tedesca ha in programma il lancio di 36 nuovi modelli. Di questi, 19 saranno dotati di motori a combustione e 17 saranno a batterie. Il focus è chiaro: per i prossimi anni, la Casa tedesca si concentrerà sull’elettrificazione puntando su motorizzazioni ibride (con o senza sistema Plug-in), continuando a produrre auto elettriche sulla base di quelle che saranno le richieste del mercato, nei vari segmenti.

L’azienda, quindi, non intende “forzare” il passaggio all’elettrico e continuerà a proporre una gamma ricca di varianti, con soluzioni a motore termico e varianti elettriche, per andare a soddisfare le esigenze di tutta la clientela. L’obiettivo è chiaro: continuare a crescere, andando a ottimizzare gli investimenti ed evitare di spendere troppo in vetture che non sono ancora in grado di garantire volumi e margini necessari a soddisfare i target finanziari di Mercedes.

La scelta di partire dalla nuova CLA non è un caso. I modelli compatti rappresentano una risorsa molto importante per Mercedes che, nel corso degli ultimi anni, ha realizzato svariate vetture “entry level” dalla Classe A, che ha ottenuto un grandissimo successo, a crossover e SUV come il GLA e il GLB. La CLA segna un punto di svolta per Mercedes che continuerà a puntare su modelli compatti ed elettrificati ma non intende proporre esclusivamente auto elettriche, almeno nel prossimo futuro.

Nei prossimi anni, quindi, possiamo aspettarci l’arrivo di nuovi modelli proposti in più varianti (termica, termica elettrificata, elettrica) con lo stesso design, al netto di piccoli correttivi, e lo stesso nome commerciale, al netto della sigla finale. Per il passaggio a una gamma completamente a zero emissioni c’è ancora tempo, nonostante il 2035, anno in cui in Europa si potranno vendere solo auto elettriche, è sempre più vicino.