Fonte: Tesla Tesla Model Q, probabilmente ispirata al la Cybercab

Dopo anni di promesse e qualche dietrofront, sembra che Tesla stia per lanciare sul mercato un’auto elettrica più accessibile, la Model Q. Questo modello, di cui si discute da troppo tempo, si posizionerà in un segmento diverso rispetto agli attuali modelli del brand americano, puntando a un prezzo di circa 30.000 euro. Questo posizionamento potrebbe rappresentare un punto di svolta nel mercato degli EV, offrendo un’alternativa più economica rispetto alla concorrenza, e incrementerebbe – se possibile – la potenza della creatura di Elon Musk a livello commerciale.

Model Q, un piccolo SUV alla spina

Contrariamente alle aspettative di un’utilitaria, la Tesla Model Q sarà un piccolo SUV elettrico, appartenente al segmento B. Questo significa che avrà una lunghezza di circa 4,20 metri, posizionandosi in diretta concorrenza con auto come la futura Volkswagen ID.2, la Peugeot e-2008 e la Renault Megane E-Tech. Questa scelta potrebbe rispondere alla crescente domanda sempre maggiore di questo tipo di veicoli, che combinano praticità e dimensioni contenute.

Trionfo di aerodinamica

Tesla, inoltre, ha sempre dimostrato la sua maestria nel campo dell’aerodinamica, e anche per la Model Q ci si aspetta un coefficiente di resistenza estremamente basso. Il design sarà ispirato al Cybercab, ma adattato all’uso quotidiano. Si prevede che le linee saranno meno radicali, ma comunque con un aspetto futuristico. La parte posteriore avrà una forma più simile a quella di un’auto a due volumi che a una berlina, il che dovrebbe contribuire a una maggiore praticità e a un bagagliaio più spazioso. Quest’ultimo, in particolare, avrà una capacità di circa 470 litri, ottenuto grazie a uno sbalzo anteriore più corto e a un abitacolo passeggeri spostato in avanti.

Impatto sul mercato e aspettative

Il costo di circa di listino di circa 30.000 euro di questa fantomatica Tesla Model Q potrebbe rivoluzionare il mercato dei veicoli elettrici di dimensioni compatte. In un momento in cui i prezzi delle auto elettriche nuove stanno superando i 40.000 euro, la Model Q si posizionerebbe come un’alternativa più economica e accessibile, sfidando direttamente la concorrenza. Questo potrebbe accelerare la diffusione delle auto elettriche, rendendole una scelta più praticabile per un pubblico più ampio.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti da fonti cinesi, Tesla avrebbe discusso di questo modello durante un incontro con la Deutsche Bank. L’auto potrebbe arrivare sul mercato già nella prima metà del 2025. Nonostante i dubbi e le speculazioni iniziali, sembra che la Tesla Model Q sia effettivamente in arrivo. Per concludere, la Tesla Model Q rappresenta quindi una mossa significativa per l’azienda, che mira a rendere accessibile la tecnologia elettrica a un pubblico più ampio.

L’auto si posiziona con forza in un segmento competitivo, ricco di alternative sempre più agguerrite, tuttavia, l’appeal che ha saputo costruire il brand in questi anni di militanza sul campo, oltre a un’affidabilità quasi proverbiale, potrebbe rappresentare un punto di svolta tale da mettere “KO” tutti i suoi avversari. Elon Musk e la sua diabolica mente hanno architettato un altro passe-partout per entrare nella mente degli automobilisti globali con grande efficacia? Vedremo a tempo debito, le premesse sono allettanti e sconvolgenti.