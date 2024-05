Fonte: 123rf Auto elettriche in ricarica durante la sosta

Ci sono sempre più automobili elettriche in giro per le strade di tutto il mondo. No, non è una semplice sensazione, ma quello che racconto i dati delle vendite: l’Agenzia Internazionale dell’Energia (Iea) ha stimato che nel 2024 il numero di automobili a zero emissioni arriverà a 17 milioni. Insomma, il processo di transizione verso una mobilità più sostenibile per l’ambiente sta procedendo, non in maniera uguale in tutto il mondo ma comunque sta procedendo. Questi dati comunque non sorprendono più di tanto, considerato che tutte le case automobilistiche stanno investendo sempre di più sui veicoli elettrici (praticamente tutte hanno almeno un modello nella versione elettrica). Andiamo allora a vedere nel dettaglio quali sono i numeri reali delle auto elettriche nel mondo e le stime per il futuro.

Quante auto elettriche ci saranno nel prossimo futuro nel mondo?

Come detto in precedenza, la Iea ha previsto che alla fine del 2014 saranno 17 milioni (se non di più) le automobili elettriche sparse in giro per il mondo. Ma la previsione è andata anche oltre e a guardare anche più avanti nel tempo. “Più di un’auto su cinque venduta in tutto il mondo quest’anno sarà elettrica, con un’impennata della domanda prevista nel prossimo decennio”, ha previsto la Iea.

E sempre secondo questa previsioni, la regione in cui le automobili elettriche si svilupperanno più rapidamente è la Cina, dove quasi un’auto su tre, entro il 2030, sarà elettrica. In Europa e negli Stati Uniti il rapporto sarà invece di una vettura elettrica ogni cinque veicoli venduti.

Bisogna però anche ricordare che i vari Stati hanno preso un impegno per cercare di ridurre le emissioni di CO2, ridurre l’inquinamento e gli effetti dei cambiamento climatico. Se tutti questi impegni presi dai Governi dovessero essere rispettati, entro la fine del 2035 (sempre stando alla previsione di Iea) il rapporto tra auto elettriche vendute e auto totali vendute sarà di due su tre. In pratica due vetture elettriche ogni tre auto vendute.

Auto elettriche nel mondo: come sono distribuite

Senza dover andare troppo avanti nel tempo, la Cina già nel presente è la nazione nella quale vengono vendute più automobili elettriche: basti pensare che Iea ha stimato che il 45% di tutte le vetture a zero emissioni che saranno presenti sulle strade entro la fine dell’anno saranno vendute in Cina (si stima che in totale verranno acquistate dagli automobilisti cinesi circa dieci milioni di auto elettriche).

E il resto del mondo? Per quanto riguardo l’Europa, sulle strade del Vecchio Continente ci saranno entro la fine dell’anno 2024 solamente il 25% delle automobili elettriche di tutto il mondo. Peggiore è invece il dato degli Stati Uniti, con il solo 11% di vetture a zero emissioni.

Auto elettriche e auto non elettriche: i dati a confronto

Abbiamo visto come le previsioni riguardanti il mercato delle automobili elettriche siano ottimistiche per il futuro ma, restando al presente, va ricordato che al momento sono solamente un quarto di quelle che vengono acquistate dai vari automobilisti di ogni Paese.

L’aumento del numero di automobili elettriche nelle strade avrà anche un altro effetto: verrà ridotta l’estrazione del petrolio perché verrano ridotti i Barilli di oro nero venduti.