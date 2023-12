La Nuova Opel Astra Electric è ordinabile ed è pronta a sostenere la crescita della Casa tedesca sul mercato delle auto elettriche in Italia e in Europa

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La Nuova Opel Astra Electric parte da 39.900 euro

Il segmento delle auto elettriche compatte ha una nuova regina: da questa settimana, infatti, la Nuova Opel Astra Electric è ordinabile in tutte le concessionarie italiane della Casa tedesca. A distanza di alcuni mesi dalla presentazione ufficiale, quindi, la nuova segmento C a zero emissioni di Opel si prepara a conquistare il mercato italiano, grazie a un comparto tecnico completo e a un’ottima autonomia.

Via agli ordini per l’elettrica

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta in estate, è ora il tempo dell’avvio delle vendite per la Nuova Opel Astra Electric, uno dei modelli chiave della strategia di elettrificazione di Opel che ha oramai avviato il suo percorso verso un futuro privo di emissioni.

La compatta avrà il compito di generare volumi di vendita significativi, contribuendo alla crescita del marchio tedesco nel settore delle auto elettriche dove la Casa è già presente con modelli di successo come la Opel Corsa elettrica, recentemente aggiornata.

A partire da questa settimana, la Nuova Opel Astra Electric è ordinabile con prezzi da 39.900 euro e con la possibilità per i clienti di accedere all’ecobonus per ottenere una riduzione sul prezzo effettivo di vendita. Questo modello va ad arricchire il listino dell’Opel Astra, già disponibile con diverse varianti con motore termico (alcune elettrificate).

Il CEO Opel, Florian Huettl, commenta così il debutto: “Con la nuova Opel Astra Electric, ordinabile da subito, apriamo il prossimo capitolo della storia di successo della nostra bestseller compatta. Per la prima volta, sarà completamente elettrica, priva di emissioni locali e, soprattutto, adatta alla vita di tutti i giorni”

Tanta potenza e un’ottima autonomia

Dal punto di vista tecnico, l’Opel Astra Electric arriva sul mercato in una sola configurazione. La vettura, infatti, è dotata di un motore elettrico in grado di erogare una potenza massima di 156 V, con una coppia motrice massima di 270 Nm.

Il motore è in grado di spingere l’Astra fino a una velocità massima di 170 km/h. Si tratta di un valore superiore rispetto alle principali concorrenti che, in genere, non superano i 150-160 km/h come velocità di punta.

Chi sceglierà di mettersi alla guida della nuova segmento C elettrica di Opel potrà gestire la vettura alternando tre diverse modalità di guida. Oltre alla modalità Normale, infatti, sarà possibile impostare la modalità Eco, per incrementare l’autonomia, oltre alla modalità Sport, per ottenere il massimo delle prestazioni.

Da segnalare, inoltre, la presenza di una batteria da 54 kWh. Si tratta di un’unità costituita da 102 celle alloggiate in 17 moduli. Grazie a questa batteria, l’Astra è in grado di percorrere fino a 418 chilometri nel ciclo WLTP, con un consumo pari a 14,8 kWh per ogni 100 chilometri.

Gli ottimi dati sull’autonomia sono ottenuti anche grazie a un peso ridotto: la segmento C di Opel, lunga 4,37 metri, pesa appena 1.679 chilogrammi risultando più leggera di circa 100 chilogrammi rispetto alle concorrenti dello stesso segmento di mercato.

C’è anche il supporto alla ricarica rapida: con una colonnina di ricarica rapida in corrente continua da 100 kW, infatti, è possibile ricaricare fino all’80% della capacità della batteria in appena 30 minuti di sosta. La vettura ha in dotazione un caricatore trifase da 11 kW per la ricarica tramite WallBox.

Da notare anche una ricca dotazione di serie. La nuova Astra Electric è ordinabile nella versione GS con cerchi in lega speciali da 18 pollici e un equipaggiamento premium che comprende, tra le altre cose, tanti sistemi di assistenza alla guida.

Di serie, infatti, troviamo il cruise control adattivo con funzione stop and go, la telecamera Intelli-Vision a 360 gradi, il sistema di avviso di collisione con frenata automatica e il cockpit digitale Pure Panel, con due display da 10 pollici.