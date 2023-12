Si avvicina il debutto della nuova Porsche Macan 2024: sull'inedita versione elettrica del SUV ci sono già diverse conferme ufficiali in attesa del debutto

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche La Porsche Macan 2024 è stata realizzata sulla piattaforma PPE

Si avvicina, sempre di più, il debutto della nuova Porsche Macan 2024, la nuova evoluzione elettrica del SUV di segmento D della Casa tedesca. Si tratta di un progetto chiave per il programma di transizione verso la mobilità a zero emissioni di Porsche. La nuova versione della Macan è già stata al centro di un evento stampa organizzato da Porsche con i media internazionali.

L’azienda, però, ha mostrato solo un prototipo. Per il debutto della versione di serie sarà necessario attendere i primi mesi del 2024. Nel frattempo, però, le informazioni sul nuovo SUV elettrico sono diverse. Lo sviluppo è praticamente terminato e la Macan a zero emissioni si prepara a diventare un nuovo punto di riferimento del mercato.

Una nuova piattaforma al debutto

La nuova Porsche Macan 2024, nuova aggiunta della gamma elettrica della Casa che già include modelli come la Porsche Taycan, andrà ad affiancare la versione termica del SUV che, quindi, resterà in commercio, ancora per qualche anno.

Anche se condivideranno il nome, i due modelli non utilizzeranno la stessa architettura. Il SUV elettrico che Porsche porterà al debutto sul mercato nel corso del 2024, infatti, sfrutterà la nuova piattaforma PPE a 800 volt.

Quest’architettura è stata sviluppata da Porsche insieme ad Audi e rappresenterà la base di partenza di numerosi modelli premium, completamente a zero emissioni, che il Gruppo Volkswagen porterà sul mercato nel corso dei prossimi anni insieme a diverse auto elettriche low cost.

Questa piattaforma è di tipo skateboard, con la batteria che viene installata tra i due assi. I modelli basati sulla PPE possono montare due differenti motori elettrici. La nuova Porsche Macan 2024 arriverà sul mercato con una gamma di motorizzazioni di nuova generazione, con motori sincroni a magneti permanenti. Tutte le varianti attese, inoltre, avranno la trazione integrale.

Dalle prime informazioni diffuse da Porsche arriva la conferma la Macan avrà un motore elettrico di piccole dimensioni all’anteriore, per tutti gli allestimenti. Le differenze tra le varianti del SUV arriveranno al posteriore. La gamma del SUV Porsche avrà tre varianti.

Non sono ancora noti i livelli di potenza ma la versione top di gamma dovrebbe superare i 612 CV e i 1.000 Nm di coppia. I dettagli completi saranno rivelati successivamente, in fase di presentazione. Porsche ha confermato la presenza di un sistema di frenata rigenerativa a 240 kW.

Un’ottima autonomia

Uno degli elementi centrali del progetto della Porsche Macan 2024 (e di tutti i modelli che saranno sviluppati sulla piattaforma PPE) sarà l’autonomia. La batteria, come sottolineato in precedenza, sarà posizionata sotto al pianale, tra i due assi. La piattaforma è in grado di ospitare batterie da oltre 100 kWh.

Per il momento, Porsche non ha rivelato la capacità della batteria della nuova Macan elettrica. Il SUV, in ogni caso, potrebbe arrivare sul mercato in più varianti. L’obiettivo è superare i 500 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP.

Naturalmente, ci sarà spazio per la ricarica rapida. L’architettura a 800 volt della nuova piattaforma permette la ricarica in corrente continua fino a 270 kW. I tempi di ricarica saranno molto brevi: per portare il livello di carica dal 10% all’80% basteranno 22 minuti. Il SUV includerà prese di ricarica CCS Combo 2 e Tipo 2 su entrambi i lati.