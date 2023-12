Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Jaguar Land Rover Aperti i preordini per la nuova Range Rover Electric, inedita versione alla spina

La Range Rover è una delle più scintillanti icone del mondo del lusso a quattro ruote. Un salotto itinerante in grado di fronteggiare qualunque tipo di avventura, muovendosi su tutti i terreni possibili con immensa disinvoltura. Il suo fascino e la sua appetibilità sono alle stelle, vivendo in quello status di assoluto oggetto di culto che pochi altri veicoli riescono a raggiungere. Nonostante l’attuale generazione sia stata presentata con successo un paio di anni fa, riscontrando consensi trasversali, all’orizzonte si staglia un nuovo capitolo da scrivere: la Range Rover Electric. Il grande SUV britannico è pronto a convertirsi alla nuova mobilità alla spina, tanto che sono stati aperti gli ordini per questa versione che arriverà prossimamente. È l’alba di una nuova era.

“Grazie a questa storia di successo senza precedenti, ora stiamo aprendo la lista d’attesa ufficiale, per offrire l’opportunità di essere tra i primi a effettuare un preordine per la Range Rover più attesa degli ultimi tempi. Il SUV di lusso originale segna una nuova era del Brand Range Rover: è ora disponibile come modello completamente elettrico“, afferma Geraldine Ingham, managing director di Range Rover.

Ancora tutto è da scoprire

Dunque, il Gruppo Jaguar Land Rover ha aperto le prenotazioni, anche se il nuovo modello è ancora ancora avvolto nel mistero, avendo tenuto da parte tutte le informazioni complete. Le certezze risiedono nel debutto fissato nel corso del 2024 e nel fatto che la Electric aprirà la strada all’elettrificazione del marchio seguendo la strategia varata nell’aprile scorso.

Con ogni probabilità, la Range Rover Electric poggerà sull’attuale piattaforma MLA (Modular Longitudinal Architecture) con architettura a 800 Volt, per avere delle prestazioni paragonabili al top di gamma della gamma endotermica. Il diktat è chiaro, la vettura dovrà garantire performance equivalenti a quelle della SV a otto cilindri e dovrà essere la versione più confortevole e silenziosa mai commercializzata. I collaudi dei prototipi, invece, hanno un percorso analogo a quelli delle altre Range Rover, inclusi i passaggi più estremi in fuoristrada. La Range Rover elettrica sarà in grado di affrontare guadi profondi fino a 85 centimetri.

I test della nuova Range Rover Electric

Per raggiungere un livello tecnico e qualitativo di altissimo profilo, il costruttore britannico ha organizzato una lunga serie di test. Prima di tutto si è passati dall’analisi dei sistemi multi-body, che prende in esame le sollecitazioni sul telaio, e il guado virtuale fino a 50 km/h, poi sono iniziati i test globali su strada, dalla Svezia a Dubai, a temperature che vanno da -40°C a +50°C. Il programma completo di test fisici è stato adattato per il primo veicolo completamente elettrico di Range Rover per offrire la robustezza del sistema di azionamento elettrico, compreso il sottopavimento, la durata della batteria, l’integrità del telaio e i test di dinamica del veicolo per il derating termico.

“La Range Rover continuerà a stabilire lo standard. Il primo del suo genere. Un SUV elettrico di lusso in grado di mantenere la promessa Range Rover. Un vero prodotto di lusso globale, finora mai visto nel settore. Creata nel cuore del Regno Unito, la Range Rover Electric si inserirà nella gamma accanto ai suoi fratelli ibridi MHEV e ibridi plug-in PHEV, offrendo una vasta gamma di opzioni per soddisfare le esigenze dei nostri clienti“, sostiene Thomas Muller Executive Director, Product Engineering di JLR. Parole che infondono sicurezza nei propri mezzi e che fanno ben sperare gli appassionati di questo Brand.