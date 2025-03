Una scheggia elettrica con DNA da rally. 540 CV, drift mode e look che di certo non passa inosservato. La Renault Turbo 3E è pronta a divorare l’asfalto

Fonte: Ufficio Stampa Renault La Renault 5 Turbo 3E spinga sia su strada che in pista

Una belva. Così si potrebbe definire la Renault 5 Turbo 3E, l’ultima erede di una stirpe leggendaria. Ispirata alle mitiche Turbo e Turbo 2 degli anni ‘80, questa versione moderna porta tutto all’estremo. Più potenza. Più tecnologia. Più spettacolo. Il cuore pulsante? Un motore 100% elettrico che la trasforma in una supercar compatta capace di scatenare il caos in pista, sullo sterrato e perfino in città.

Non c’è spazio per tentennamenti

Linee spigolose, assetto largo, fari squadrati: a guardarla, sembra appena uscita da un universo parallelo. La Turbo 3E prende ciò che ha reso iconica la Renault 5 Turbo e lo reinterpreta in chiave attuale. La carrozzeria è in fibra di carbonio, materiale leggero ma resistente. Il posteriore è imponente, con uno spoiler che non è lì per bellezza: a velocità elevate, aiuta a mantenere l’auto stabile e incollata alla strada.

Le prese d’aria fanno il loro lavoro. Davanti tagliano il vento, riducendo la resistenza e spingendo l’auto ancora più veloce. Dietro, il diffusore crea deportanza e incolla la Turbo 3E all’asfalto. Aderenza al top, adrenalina a fiumi e curve da affrontare senza il minimo tentennamento. Qui il concetto di andare forte è quasi obsoleto. Si tratta di sentire la macchina fusa con la strada, ogni centimetro sotto il tuo controllo.

Numeri da paura

Dentro, la filosofia è la stessa. Sedili avvolgenti, materiali leggeri, atmosfera racing. Chicca da veri intenditori, il freno a mano verticale, direttamente dal mondo del rally. Per chi ama il drifting, è un invito a divertirsi. E i numeri fanno paura. 540 CV, trazione posteriore e uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi. La Turbo 3E punta a dominare. Il merito è dei due motori elettrici montati sulle ruote posteriori, che scaricano a terra una coppia brutale di 4.800 Nm. In curva? Agilità chirurgica. Sul dritto? 270 km/h di pura grinta. L’assetto è stato studiato per esaltare il piacere sportivo. La batteria da 70 kWh è posizionata in basso, abbassando il baricentro e migliorando la stabilità. Il telaio leggero e il passo allungato fanno il resto. Scattante, reattiva, incollata all’asfalto.

C’è una modalità pensata per chi vuole esagerare: Drift Mode. Attivandola, la Turbo 3E diventa una macchina da traverso. Il freno a mano verticale aiuta a chiudere le curve in modo spettacolare, mentre l’elettronica lascia spazio al talento del pilota. Il pilota rimane al centro dell’azione, con il pieno controllo della dinamica. È il tipo di guida che fa battere il cuore, un promemoria sul perché un’auto possa ancora evocare emozioni indescrivibili al volante. Per quanto riguarda l’autonomia, con una ricarica percorre oltre 400 km. Quando serve fare il pieno di energia, bastano 15 minuti per passare dal 15% all’80% su una colonnina ultra-rapida. Più tempo a guidare, meno a ricaricare.

Non sarà per tutti. Renault produrrà solo 1.980 esemplari numerati, un omaggio all’anno in cui è nata la prima Turbo. Ogni unità sarà personalizzabile nei colori, con livree ispirate alle mitiche versioni da rally e dettagli interni su misura. La Casa ridefinisce il concetto di hot hatch sportiva per la nuova era, attraverso una personalità fuori dagli schemi e performance in grado di lasciare il segno.