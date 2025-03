La Twingo di nuova generazione è in sviluppo in Cina, ma sarà prodotta in Europa: l'obiettivo della Casa francese è lanciare una city car da meno di 20.000 euro

Fonte: Ufficio Stampa Renault La nuova Renault Twingo sarà progettata in Cina

Uno dei modelli più importanti per il futuro di Renault potrebbe essere la Nuova Renault Twingo. La Casa francese, infatti, sta lavorando al lancio di una nuova generazione della sua city car, pronta a ritagliarsi uno spazio importante sul mercato europeo. Lo scorso anno, i lettori più attenti ricorderanno, Renault ha mostrato una concept car (che richiama le linee della prima iconica generazione) per anticipare l’arrivo di una nuova Twingo. Ora i tempi sono maturi per completare lo sviluppo del modello di serie che potrebbe essere molto vicino al debutto. Un ruolo centrale del progetto lo ricopre il centro di ricerca e sviluppo Renault di Shanghai, oramai punto di riferimento dell’azienda, che ha scelto la sua sede cinese per realizzare le elettriche destinate al mercato europeo.

In sviluppo in Cina

Il progetto della Nuova Renault Twingo è in fase di sviluppo in Cina, dove l’azienda può contare su una partnership strategica. Questa scelta consentirà a Renault, come confermato in passato dal CEO Luca De Meo, di ridurre drasticamente i tempi di sviluppo, passando da 48-60 mesi a meno di 24 mesi. Il nuovo modello è ora atteso al lancio commerciale già nel corso del 2026.

La Nuova Twingo E-Tech, questo dovrebbe essere il nome commerciale della city car, in ogni caso, sarà prodotta in Europa. Anche in questo caso, i piani sono già definiti. La vettura, sviluppata a partire dalla concept car presentata lo scorso anno, sarà realizzata nello stabilimento di Zilina, in Slovenia, da cui usciranno tutte le unità destinate ai vari mercati europei.

La base di partenza sarà la piattaforma AmpR Small che, come suggerisce il nome, è il pianale della Casa francese destinata ai modelli più piccoli della sua gamma elettrificata. La Twingo di nuova generazione dovrebbe avere una lunghezza di circa 3,75 metri.

Ancora tutti da scoprire, invece, sono i dettagli tecnici. La vettura sarà disponibile in versione elettrica al 100% e potrebbe essere proposta in più varianti di batteria, andando ad affiancarsi ad altri modelli compatti a zero emissioni come la nuova Renault 5. Resta da capire quale sarà l’autonomia che, nella versione con batteria più capiente, potrebbe superare i 400 chilometri andando a soddisfare le esigenze della maggior parte dei potenziali clienti.

Un prezzo aggressivo

Un elemento centrale del progetto della Nuova Renault Twingo sarà il prezzo. I progettisti del centro di Shanghai stanno studiando il modello per individuare tutte le opzioni disponibili per contenere i costi. L’obiettivo è chiaro: Renault punta a lanciare una Twingo in grado di offrire buone prestazioni, un’ottima autonomia per l’uso in città e un prezzo inferiore ai 20.000 euro, almeno per la variante base. In questo modo, la piccola francese potrebbe avere un importante vantaggio competitivo rispetto ad altri modelli di pari segmento (anche se molto si giocherà sulla capacità della batteria e sull’autonomia). Centrando il target di prezzo indicato, Renault potrebbe puntare a raggiungere risultati di vendita molto importanti con la sua Twingo elettrica di nuova generazione, pronta a conquistare l’Europa dopo essere stata progettata in tempi record e con costi ridotti in Cina.