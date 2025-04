Fonte: Ufficio Stampa Škoda La Škoda Elroq RS debutta alla Milano Design Week 2025

La gamma di auto elettriche di Škoda registra un importante aggiornamento con il debutto della Nuova Škoda Elroq RS. Si tratta della versione top di gamma del SUV che punta a conquistare il mercato grazie a un marcato carattere sportivo, con un sistema a due motori elettrici che garantisce anche la trazione integrale e aggiungendo anche un’ottima autonomia, grazie a una maxi-batteria installata sotto la carrozzeria. Il debutto in pubblico del modello è programmato per la Milano Design Week, con una serie di iniziative già fissate tra il 7 e il 13 aprile. Andiamo a scoprire i dettagli della nuova elettrica sportiva che andrà ad arricchire la gamma del brand.

Tanta potenza per il SUV elettrico

La Nuova Škoda Elroq RS punta sulla sportività a zero emissioni andando ad arricchire la già articolata gamma Elroq e ad affiancare altri modelli del brand come la recente Nuova Enyaq. La nuova versione del SUV elettrico del brand del Gruppo Volkswagen, infatti, riprende il sistema composto da 2 motori e dalla trazione integrale già visto sulla variante 85x. In questo caso, però, cresce la potenza disponibile che passa dal già elevato valore di 299 CV a un massimo di ben 340 CV. Il risultato è un incremento delle prestazioni con un’accelerazione 0-100 km/h che viene completata in 5,4 secondi. La velocità massima è limitata a 180 km/h, invece.

Ad arricchire il comparto tecnico c’è un pacco batterie da 79 kWh di capacità netta (84 kWh lordi). Sulla base dei dati di omologazione WLTP, la Škoda Elroq RS sarà in grado di percorrere fino a 550 chilometri con un “pieno” della batteria, adattandosi bene sia all’uso in città che per le medie e lunghe percorrenze. A semplificare gli spostamenti, inoltre, c’è il supporto alla ricarica rapida. La sportiva, infatti, supporta la ricarica fino a 185 kW in corrente continua. Con la ricarica in corrente alternata si arriva a 11 kW.

La versione RS del SUV elettrico di Skoda può contare su alcune personalizzazioni, con dettagli esclusivi rispetto alla versione “standard” come la presenza dei loghi RS, nuovi paraurti anteriori e posteriori e i cerchi in lega da 21 pollici, con pinze dei freni rosse. Le prime immagini ufficiali mostrano la vettura nella particolare colorazione Mamba Green. All’interno ci sono sedili specifici, volante sportivo a tre razze e un bagagliaio da ben 470 litri (con possibilità di espansione fino a 1.580 litri).

Prezzo e disponibilità

Per il momento, Skoda non ha fornito dettagli sul listino prezzi della sua nuova sportiva, che va ad arricchire la gamma Elroq. Da valutare anche la data di lancio effettiva. L’elettrica, in ogni caso, non si farà attendere più di tanto ed è destinata a ritagliarsi uno spazio importante sul mercato nel giro di pochi mesi. Ne sapremo di più a breve. Il prezzo di partenza della nuova Elroq RS dovrebbe superare quota 50.000 euro. Il SUV, che parte da 34.500 euro, è disponibile in diverse varianti e la più completa (e costosa) disponibile in questo momento in Italia parte da 49.110 euro. Per la nuova versione sportiva, quindi, bisognerà mettere in conto qualche migliaio di euro in più.