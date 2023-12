Citroën svela Nuova ë-C3: la city car elettrica

Citroën, celebre per la sua combinazione di innovazione e accessibilità, è pronta per il lancio della Nuova ë-C3, un’autovettura che promette di rivoluzionare il panorama delle city car europee grazie alla sua propulsione completamente elettrica. Questo veicolo rappresenta un cambiamento epocale, incarnando il perfetto equilibrio tra comfort di guida, funzionalità avanzate e una convenienza senza precedenti nel segmento delle auto elettriche.

Comfort ai vertici della categoria

La Nuova ë-C3 introduce una svolta nel concetto di comfort all’interno delle city car. Grazie alle sospensioni Citroën Advanced Comfort® combinate con i nuovi sedili Citroën Advanced Comfort®, questa vettura offre un’esperienza di guida senza precedenti nel segmento. La sensazione di “tappeto volante” garantita da queste sospensioni, che simulano il volare sopra le imperfezioni della strada, rende la guida priva di stress, mentre i sedili su misura offrono un comfort avvolgente a conducente e passeggeri.

L’elettrico reso facile

Dotata di una batteria da 44kWh, la ë-C3 assicura un’autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP. Inoltre, la ricarica rapida a corrente continua da 100 kW consente di ricaricare dall’20% all’80% della capacità in soli 26 minuti, rendendo l’esperienza di ricarica semplice e rapida. L’applicazione ë-ROUTES fornisce un accesso immediato e costante ai dati sulla rete di ricarica e sul veicolo, ottimizzando i lunghi viaggi in modo efficiente ed efficace.

Completamente equipaggiata

La Nuova Citroën ë-C3 è sorprendente per la completezza dei suoi equipaggiamenti di serie. La C-Zen Lounge, con il suo innovativo approccio al design della plancia, offre una visione chiara e senza ostacoli davanti al conducente, mentre il supporto integrato per smartphone utilizza la tecnologia NFC per un’interazione immediata. Inoltre, una vasta gamma di dispositivi di assistenza alla guida garantisce sicurezza e comfort a tutti gli occupanti.

La migliore offerta del mercato

Con un prezzo di listino a partire da 23 900 euro e un’autonomia di 320 km, la Nuova ë-C3 si pone come un’eccellente opzione nel panorama delle auto elettriche europee. Inoltre, Citroën si impegna a rendere l’elettrico ancora più accessibile, promettendo una versione con un’autonomia di 200 km a partire da 19 990 euro entro il 2025.

Un design audace, espressione della nuova identità di marca

La quarta generazione della famiglia Citroën C3, con l’ammiraglia ë-C3, è stata reinventata attraverso un design innovativo che incarna la nuova identità audace di Citroën. L’estetica distintiva, caratterizzata da linee scolpite e dettagli tecnici, rende questa city car un simbolo di modernità e versatilità.

Con la Nuova ë-C3, Citroën si posiziona come pioniere nell’elettrificazione accessibile delle city car europee, offrendo una combinazione senza precedenti di comfort, autonomia, equipaggiamento e convenienza. Questo modello rappresenta un passo significativo verso un futuro della mobilità sostenibile e accessibile per tutti.