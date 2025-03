Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen ID. Every1 nel 2027 sarà realtà

La Casa di Wolfsburg continua a puntare forte sulla mobilità green. Il gruppo tedesco è convinto di poter fare la differenza in un mercato sempre più variegato e, dopo alcuni modelli che non hanno lasciato il segno, ha deciso di ampliare gli orizzonti green con la ID. Every1, una citycar 100% elettrica da 20.000 euro. Il costo alla portata della fascia media è un chiaro indicatore della volontà di tornare a essere l’auto del popolo. Già dal nome “Every” risulta emblematica la scelta di offrire la piccola utilitaria alla spina a un pubblico ampio per un utilizzo quotidiano.

Volkswagen potrebbe aver centrato il target, ma prima di tutto scopriamo nel dettaglio i suoi punti di forza. La ID. Every1 ha dimensioni inferiori ai 4 metri. Il design, finalmente, si allontana dalle altre Volkswagen elettriche. Le linee, infatti, hanno uno stile retrò. Dopo i tentativi falliti con le altre ID in listino, i designer hanno preferito non spingere troppo su un linguaggio futuristico. Volkswagen, in passato, aveva valutato una partnership con Renault per sviluppare questo progetto. Era stata proposta la Twingo come base di partenza. Il colosso tedesco ha deciso di agire in completa autonomia e riteniamo abbia fatto la scelta giusta.

Le caratteristiche della Volkswagen ID. Every1

La Casa teutonica ha scelto di sfidare numerose citycar alla spina con una vettura che riprende in alcuni elementi la e-Up. Il capo progettista Volkswagen, Andreas Mindt, ha creato un lunotto che è un tutt’uno con il portellone, legandosi alla tradizione del terzo montante allargato. Spiccano le maniglie integrate nelle portiere, una novità assoluta per Volkswagen. Da notare i passaruota allargati e gli ampi cerchi da 19 pollici che trasmettono grande solidità.

I gruppi ottici anteriori possono riprodurre varie animazioni mentre in una posizione più bassa, verticali, ci sono le luci diurne. Appare in primo piano il logo Volkswagen, sia nella zona anteriore che posteriore. Da notare anche la forma del tetto che si restringe al centro, di chiara ispirazione sportiva. Con una lunghezza di soli 3.880 millimetri, la ID. Every1 è un mix, per dimensioni, tra l’attuale Polo (4.074 mm) e la vecchia up!, che da paraurti a paraurti misurava solo 360 centimetri, pensionata nel 2023.

Gli interni della nuova city car Volkswagen

Nell’abitacolo dell’Every1 possono alloggiare quattro adulti, mentre il bagagliaio è da 305 litri. La Polo offre 351 litri, mentre la e-Up presentava una capacità minima di carico di 250 litri. Non aspettatevi un lusso estremo a bordo. Le plastiche sono riciclate ma aiutano a tenere basso il prezzo. Lo spazio, all’insegna della praticità, non è tantissimo ma tutto è stato studiato nel dettaglio. La console centrale, ispirata a quella dell’ID. Buzz, riesce a scorrere su dei binari per essere utilizzata sia dalla prima fila, sia da chi siede dietro. Una ottima idea per consentire un piano d’appoggio per tutti i passeggeri. La leva del cambio è come quella delle più recenti auto del brand, come la Tiguan, situata dietro al volante sulla destra.

Davanti al passeggero c’è anche una guida che funge come un supporto per tablet o altri accessori, come vano portaoggetti supplementare che può essere sfruttato come tavolino. Al centro della plancia emerge il display per il sistema di infotainment. Il modello sarà il primo a sfruttare anche una nuova architettura software che permette aggiornamenti e upgrade over-the-air per sbloccare nuove funzionalità nel corso della sua esistenza. Tra i due passeggeri anteriori è piantato anche uno speaker bluetooth, che può essere portato fuori dall’abitacolo per ascoltare la musica ovunque. Anche da questi piccoli dettagli si percepisce l’obiettivo dei tecnici della VW con la ID. Every1. Un’auto versatile, giovanile e divertente che potrebbe coinvolgere una platea ampia. I progressisti green faranno i salti di gioia e persino coloro che non amano le auto elettriche potrebbero ricredersi.

L’autonomia della Volkswagen ID. Every1

La ID. Every1 è realizzata sulla nuova piattaforma elettrica, nota come Meb entry, del Gruppo Volkswagen. La vettura vanta un motore elettrico da 95 CV che le permette di raggiungere i 130 km/h. Per il momento la VW non si è sbilanciata sulle specifiche tecniche della versione definitiva. Il prototipo con una nuova concezione di potenza da 70 kW, ovvero 95 CV, ha promesso almeno 250 chilometri di autonomia. L’auto “dall’Europa per l’Europa”, come è stata definita dai vertici della Casa di Wolfsburg, sarà prodotta localmente, probabilmente in Spagna, negli stabilimenti SEAT, dove vengono realizzati anche i modelli che partono da 25.000 Euro. La versione in serie è concepita anche per i clienti B2B.

Thomas Schäfer, CEO del brand, ha dichiarato: “ID. Every1 rappresenta l’ultimo pezzo del puzzle nel nostro percorso verso la più ampia gamma di modelli nel segmento di volume. Offriremo quindi a ogni cliente l’auto giusta con la giusta trazione, inclusa la mobilità elettrica al prezzo giusto“. Il punto di forza sarà rappresentato dal prezzo. Tra 2 anni darà del filo da torcere alla nuova Renault Twingo alla spina, prevista per l’anno prossimo. Il segmento A è quello in cui le EV potranno avere maggiore successo.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

La ID. Every1 coglie l’eredità lasciata dalla up!

Nel 2027 la gamma di EV urbane della Volkswagen comprenderà quattro modelli elettrici. Arriverà nel 2026 l’ID.2all, a meno di 25.000 euro, e poi la versione crossover ID.2 X nei mesi successivi. Il quarto modello potrebbe essere la ID. Concept GTI, ossia la ID.2 in versione sportiva. Nonostante i venti di crisi la VW ha deciso di continuare a investire nel settore elettrico. Rispetto al passato è più preparata alle esigenze della fascia media. Una delle più temibili concorrenti dell’entry-level WV sarà il colosso cinese BYD con la piccola Seagull. Nel corso del suo arco di vita la ID. Every1 troverà molte competitor ad attenderla al varco.

Thomas Schäfer, CEO della Volkswagen, ha annunciato la Volkswagen ID.1 in grande stile: “Una Volkswagen elettrica conveniente, con alta qualità e profittevole, dall’Europa per l’Europa. È la Champions League dell’ingegneria automobilistica. Il nostro obiettivo è entro il 2030 di espandere la nostra posizione di leader tecnologico mondiale nella produzione di grandi volumi. E questo presentandoci come il marchio per tutti, esattamente come ci si aspetta da Volkswagen“. Naturalmente la concorrenza arriverà anche dalle utilitarie asiatiche, oltre dagli storici rivali europei. L’autonomia è adatta all’impiego quotidiano e il prezzo della nuova city car tedesca è appetibile da una larga fascia di clienti. La ID Every.1 potrebbe segnare una rinascita per il colosso di Wolfsburg.