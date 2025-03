Fonte: Ufficio Stampa Volvo L'ammiraglia elettrica di Volvo parte da 75.000 euro

La Nuova Volvo ES90 è pronta a conquistare il mercato. Il modello, sia per dimensioni che per stile e contenuti, rappresenta la nuova ammiraglia della Casa e punta a soddisfare la clientela più esigente proponendo una dotazione premium e un funzionamento completamente a zero emissioni, con un’autonomia molto elevata. Andiamo a scoprire le caratteristiche e il prezzo del nuovo modello con cui Volvo mostra il suo futuro andando a occupare una “categoria a sé stante“.

Un’ammiraglia elettrica

La ES90 è lunga 5 metri, con un passo di ben 3,10 metri e un’altezza da terra di ben 18 centimetri. Ci sono anche i cerchi da 22 pollici che contribuiscono ad arricchire il look del modello. Le linee della carrozzeria riflettono una grande attenzione all’aerodinamica, con un Cx di appena 0,25 che rappresenta anche il valore più basso mai raggiunto da una Volvo. La stessa Casa, per definire la categoria di appartenenza della vettura, sottolinea come la ES90 sia in grado di coniugare “la ricercata eleganza di una berlina, la versatilità di una fastback, gli interni spaziosi e un’altezza da terra maggiorata tipici dei SUV“.

Il bagagliaio offre uno spazio di carico di 424 litri, che diventano 733 litri abbattendo i sedili posteriori. L’abitacolo è caratterizzato da linee semplici e da un design elegante e ricercato. Al centro della plancia c’è un display da 14,5 pollici (a sviluppo verticale) con il sistema di infotainment che si basa su Android Automotive, con tutti i servizi Google integrati e tante altre app installabili. La gestione del software è affidata alla piattaforma Qualcomm Snapdragon Cockpit. C’è anche uno schermo da 9 pollici per il conducente oltre all’head-up display.

Dal punto di vista tecnico, la Volvo ES90 si basa sull’architettura SPA2 e può contare su di un’architettura a 800 Volt. La vettura può contare su due varianti, per quanto riguarda la batteria. La prima ha una capacità di 92 kWh e può garantire fino a 650 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP. La seconda, invece, ha una capacità di 106 kWh e può spingere l’autonomia fino a ben 700 chilometri. Sono disponibili, inoltre, tre motorizzazioni differenti.

C’è la Single Motor, con un solo motore elettrico abbinato all’asse posteriore, da 333 CV e 480 Nm. Questa versione è disponibile con il taglio da 92 kWh per quanto riguarda la batteria. Sono disponibili, inoltre, le versioni Twin Motor, da 449 CV e 670 Nm, e Performance, da 680 CV e 870 Nm. Quest’ultima versione riesce a completare uno 0-100 km/h in 4 secondi. Le versioni con trazione integrale hanno la batteria da 106 kWh. Con questo modello, Volvo fa un altro passo in avanti verso l’obiettivo emissioni zero.

Prezzo e disponibilità

La Nuova Volvo ES90 è ordinabile in Italia e in altri mercati come Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Nel corso dei prossimi mesi, Volvo espanderà ulteriormente la disponibilità della sua ammiraglia. Per quanto riguarda il mercato italiano, in particolare, il listino prezzi della Volvo ES90 parte da 75.000 euro per la versione Single Motor Extended Range, da 333 CV. In gamma c’è anche la Twin Motor da 449 CV, disponibile a partire da 92.670 euro, oltre alla Twin Motor Performance da 680 CV, che parte da 98.070 euro.