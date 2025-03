Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Getty Images Xiaomi SU7 Ultra: prestazioni degne di una supercar

Il mercato automobilistico globale sta cambiando e ce ne accorgiamo dall’emergere di nuovi protagonisti che sfidano le convenzioni e ridefiniscono i limiti delle prestazioni e dello stile. Un esempio emblematico di questa dinamica è rappresentato dal debutto in Cina della Xiaomi SU7 Ultra, una berlina elettrica che ha immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati e del settore per tecnologia a disposizione e, soprattutto, prestazioni. Infatti, grazie alla sua cavalleria è in grado di sfidare le principali supercar del momento.

Xiaomi SU7, un successo dal primo momento

La Xiaomi SU7 si presenta in diverse configurazioni, ma la versione di punta, la SU7 Ultra, incarna l’apice dell’ingegneria e della potenza. Disponibile a partire da 529.900 yuan (circa 70.000 euro al cambio attuale), con la possibilità di personalizzazione tramite pacchetti opzionali e un allestimento in edizione limitata dedicato al leggendario circuito del Nürburgring. L’entusiasmo del pubblico cinese è stato palpabile fin dai primi momenti dell’apertura degli ordini, con 6.900 prenotazioni nei primi dieci minuti e un totale di 10.000 dopo sole due ore. Questo successo iniziale sottolinea l’interesse e la fiducia che il marchio Xiaomi è riuscito a costruire anche in un settore competitivo come quello automobilistico.

La versione base della SU7, già presentata in Italia, ha debuttato in Cina nel 2024 con un prezzo di partenza di 215.900 yuan (circa 28.500 euro), riscuotendo anch’essa un immediato favore del pubblico. Tuttavia, è la SU7 Ultra a spingere l’asticella delle prestazioni a livelli straordinari.

Prestazioni degne di una supercar di grido

Dotata di un powertrain trimotore capace di erogare ben 1.548 CV, la vettura raggiunge una velocità massima di 350 km/h e scatta da 0 a 100 km/h in soli 1,98 secondi. La frenata non è da meno, con un arresto da 100 km/h in soli 30,8 metri grazie a dischi anteriori da 430 mm. L’intero sistema propulsivo è stato progettato per sopportare due giri consecutivi al massimo delle prestazioni sul circuito del Nürburgring senza problemi di surriscaldamento.

A ciò si aggiungono soluzioni aerodinamiche dedicate che generano 285 kg di downforce totale, carreggiate allargate e prese d’aria maggiorate, elementi che sottolineano la vocazione sportiva della vettura. La batteria Qilin 2.0 della CATL garantisce un’autonomia fino a 630 km nel ciclo di omologazione cinese e permette una ricarica rapida dal 10 all’80% in soli 11 minuti.

Dettagli esclusivi

L’estetica della SU7 Ultra è aggressiva sia all’esterno che all’interno. La carrozzeria è impreziosita dal logo Xiaomi giallo e nero placcato oro 24 carati. Gli interni presentano finiture in carbonio e Alcantara, un volante a tre razze ridisegnato e allestimenti bicolore nero/giallo o nero/rosso. I sedili anteriori ventilati vantano un design specifico. Per gli amanti della guida in pista, la vettura offre la nuova app Racetrack Master, un sistema completo di telemetria che include modalità di guida specifiche come Endurance, Qualifying e drift, che si aggiungono alle modalità stradali Beginner, Economy, Wet, Sport e Custom.

Per coloro che desiderano spingere ulteriormente le prestazioni della SU7 Ultra, è disponibile un Racing Package opzionale. Questo pacchetto include ammortizzatori coilover Bilstein EVO R, un kit freni Endless, pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS con cerchi forgiati da 21″ come secondo set, parafanghi posteriori alleggeriti in carbonio e tetto in carbonio. Sulla base di questo pacchetto, verrà sviluppata la futura variante Nürburgring Nordschleife Limited Edition, pensata per celebrare le performance sul celebre circuito tedesco.