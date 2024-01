Xpeng X9 è una grande monovolume 7 posti con l’anima e le prestazioni di un SUV: per ora disponibile solo in Cina, potrebbe presto arrivare in Europa

Fonte: Xpeng Xpeng ha ufficialmente lanciato X9, grande monovolume dalle prestazioni record che si trasforma in un SUV 4 posti

Xpeng ha inaugurato il 2024 con il lancio ufficiale di Xpeng X9, grande monovolume a 7 posti realizzato sull’architettura EV di nuova generazione SEPA 2.0, presentata lo scorso anno dalla Casa di Guangzhou in occasione del Salone di Shanghai.

Per il momento, il nuovo veicolo di punta di Xpeng è disponibile esclusivamente in Cina, con prezzi compresi tra 359.800 e 419.800 RMB (corrispondenti a 46-54mila euro), ma non è detto che possa presto approdare anche sul mercato europeo. D’altro canto, i numeri della Casa sembrano inarrestabili, così come l’espansione dei brand cinesi nel Vecchio Continente.

Xpeng X9, la monovolume high-tech cinese

Xpeng, la Tesla cinese alleata di Volkswagen, ha appena annunciato il lancio ufficiale del grande monovolume a 7 posti Xpeng X9, modello di punta della Casa di Guangzhou realizzato sull’architettura EV di nuova generazione SEPA 2.0, presentata lo scorso anno al Salone di Shanghai.

La nuova Smart Electric Platform Architecture permetterà di ridurre i costi e sviluppare diversi tipi di auto elettriche: l’80% delle componenti del sistema può essere utilizzato per berline e coupé tanto quanto per vetture voluminose come SUV e pickup.

La piattaforma SEPA 2.0 supporta un’architettura SiC (carburo di silicio) da 800V e batterie con capacità C3, il che significa che una ricarica di 10 minuti è sufficiente per 300 chilometri di autonomia. Non a caso la G9, la prima vettura costruita su piattaforma SEPA 2.0 è stata presentata sin dagli inizi come l’auto con la ricarica più veloce del mondo.

Xpeng X9 può vantare un’autonomia di 702 chilometri nel ciclo CLTC (che rispetto al WLTP si concentra maggiormente su strade urbane e contesti di traffico cittadino) e una potenza massiva di 370 kW, o 503 CV.

Xpeng punta a dominare il mercato EV (anche in Europa)

Nato come grande monovolume a 7 posti ultra-tech, Xpeng X9 può trasformarsi in uno spazioso SUV a 4 posti con una mossa: i sedili della terza fila, infatti, possono essere ripiegati elettricamente con un solo clic. In questa configurazione, X9 offre uno spazio bagagli che arriva a 2.554 litri, abbastanza spazioso per 29 valigie da 20 pollici. Quando si dice che X9 è spazioso non si può temere di esagerare: a fronte di una lunghezza di 5293 mm, la monovolume intelligente di Xpeng offre ben 7,7 metri quadrati di spazio interno, sufficienti per caricare 7 passeggeri e le loro attrezzature da campeggio.

In fin dei conti, però, Xpeng resta una tech company: oltre alla nuova piattaforma EV, alle prestazioni, al comfort di guida e alla sicurezza, ci sono le tecnologie di ultima generazione di X9. Il nuovo SUV elettrico è equipaggiato con il sistema full-scenario XNGP ADAS, che può gestire in autonomia diversi scenari di guida anche in assenza di mappe, e dispone del nuovo sistema operativo smart XOS Tianji completo di assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale.

“Con il lancio di Xpeng X9, XPENG arricchisce il suo portafoglio Smart EV, facendo appello alle esigenze primarie del mercato e promuovendo l’adozione della guida autonoma”, ha affermato He Xiaopeng, CEO e Presidente di Xpeng. “Il nostro obiettivo è cogliere le opportunità di crescita attraverso la nostra leadership nelle tecnologie Smart EV, migliorare l’efficienza organizzativa e assicurarci una quota di mercato dominante”. Ci possiamo quindi aspettare che la Casa di Guangzhou, da poco sbarcata in Italia coi primi modelli, espanderà la sua presenza nel Vecchio Continente. E forse il monovolume intelligente con ricarica ultra-rapida arriverà anche in Italia.