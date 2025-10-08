Fiat e Iren insieme per accendere la mobilità elettrica con la nuova Topolino

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

Fiat e Iren Luce Gas e Servizi uniscono le forze per “accendere” la mobilità elettrica nelle città italiane. Nasce così una collaborazione che mette al centro la Fiat Topolino, il quadriciclo 100% elettrico pensato per una mobilità urbana semplice, accessibile e a zero emissioni.

L’accordo tra le due aziende italiane prevede una promozione esclusiva per i clienti Iren, che potranno acquistare la nuova Topolino con uno sconto di 1.000 euro. Inoltre, chi sceglie Fiat Topolino potrà attivare una nuova offerta luce dedicata, ricevendo 150 euro di bonus in bolletta, equivalenti – in media – al costo annuale per la ricarica del veicolo.

Un invito a vivere la città in modo nuovo

La partnership nasce con un obiettivo chiaro: incentivare la transizione verso una mobilità più sostenibile e consapevole. La Fiat Topolino, con il suo design iconico e le dimensioni compatte, si propone come simbolo di uno stile di vita urbano più green e vicino alle persone.

“Topolino rappresenta la nostra idea di mobilità urbana sostenibile: semplice, accessibile e divertente,” ha dichiarato Alessio Scutari, Managing Director Fiat Italia. “La collaborazione con Iren ci permette di ampliare questa visione, offrendo ai cittadini un ecosistema integrato di soluzioni per muoversi in città in modo responsabile, conveniente e desiderabile.”

Dalla sua parte, Iren mette a disposizione la propria esperienza nel settore energetico per rendere l’elettrico più accessibile e conveniente.

“Siamo orgogliosi di avviare questa nuova partnership, che si inserisce nel percorso di crescita e innovazione del Gruppo Iren,” ha aggiunto Paolo Robutti, Deputy CEO di Iren Mercato. “Collaborare con un brand come Fiat conferma il nostro impegno nel promuovere la mobilità elettrica e nel supportare la transizione energetica nei territori in cui operiamo.”

Un’iniziativa che parte da Genova

Fino a fine ottobre, una Fiat Topolino sarà esposta nello store Iren di Piazza Raggi 6, a Genova, per poi spostarsi in altri punti del territorio. I clienti potranno contattare un numero verde dedicato per ricevere assistenza sull’acquisto del veicolo e informazioni sulle offerte energetiche collegate.

Le promozioni saranno attive presso la rete dei concessionari Fiat e negli store Iren coinvolti nel progetto.

Piccola, elettrica, irresistibile

Disponibile nelle versioni Topolino e Topolino Dolcevita, il nuovo quadriciclo elettrico unisce stile e funzionalità: è compatto, elegante e perfetto per gli spostamenti quotidiani in città, con emissioni zero e grande facilità di guida.

Con questa iniziativa, Fiat e Iren confermano il loro impegno congiunto nel promuovere un futuro urbano più sostenibile, intelligente e accessibile a tutti.