Fiat sorprende tutti a Parigi: ecco la Multiplina, l’erede della mitica 600

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

Piccola, piccolissima, ma con uno stile inconfondibile e una dose di spazio in più rispetto alla Topolino. FIAT torinese svela al Salone di Parigi la nuova Multiplina, un progetto che guarda al futuro della mobilità urbana. Il nome evoca una delle vetture più iconiche, discusse e geniali della storia di Fiat — la Multipla — ma declinata nelle dimensioni e nelle esigenze del presente (e del futuro). Al Salone di Parigi, il marchio di Torino ha fatto parlare di sé presentando la Fiat Multiplina, una proposta che ridefinisce i confini della micromobilità elettrica.

Oltre la Topolino: più spazio e personalità da vendere

Se la Fiat Topolino ha conquistato le città puntando sull’essenzialità della categoria dei quadricicli leggeri, la Multiplina alza l’asticella posizionandosi nel segmento dei quadricicli pesanti.

Il suo obiettivo dichiarato? Offrire una strada alternativa e intelligente per la vita quotidiana, rispondendo alla crescente domanda di mezzi compatti ma incredibilmente sfruttabili per gli spostamenti urbani.

Concepita come una sorta di reinterpretazione in miniatura della storica 600 Multipla, la Multiplina punta forte sul fattore spazialità. Nonostante un ingombro su strada ridotto al lumicino — perfetto per sgusciare nel traffico e trovare parcheggio dove le auto tradizionali non possono nemmeno sperare — l’abitacolo è stato studiato per ottimizzare ogni singolo centimetro cubico, garantendo un comfort e una versatilità insospettabili per un veicolo di questa stazza.

Cuore elettrico per le sfide della città

Spinta da un motore 100% elettrico, la Fiat Multiplina sposa la filosofia della transizione ecologica senza compromessi sulla praticità. È il mezzo ideale per i tragitti casa-lavoro, per la spesa o per la mobilità dei più giovani (guidabile a seconda delle normative vigenti con patente specifica), unendo la sostenibilità a un design che non passa inosservato, giocoso ma fortemente funzionale.

Con questo concept svelato nella vetrina internazionale di Parigi, Fiat dimostra ancora una volta di avere nel proprio DNA la capacità di interpretare le esigenze della mobilità popolare e urbana. La Multiplina ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio di primo piano e, perché no, dare vita a una nuovissima categoria nel panorama della mobilità europea.