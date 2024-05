L'iniziativa si chiama Pedala, Firenze ti premia ed è stata introdotta per incentivare l'utilizzo delle biciclette per gli spostamenti in città o nei comuni limitrofi

Fonte: 123 Rf Due ragazze in città in bicicletta

A Firenze pedalare conviene: più chilometri si percorrono con la propria bicicletta, più euro si guadagnano. La possiamo sintetizzare in questo modo l’iniziativa del Comune toscano, denominata proprio “Pedala, Firenze ti premia”. Un’iniziativa nata proprio dall’idea di incentivare l’utilizzo delle bici (che siano quelle classiche o quelle a pedalata assistita non importa) per gli spostamenti quotidiani all’interno della città e, di conseguenza, disincentivare quello dell’utilizzo dell’automobile: questo permetterebbe di abbattere le emissioni di CO2 rilasciate nell’aria e, di conseguenza, ridurrebbe il livello di inquinamento.

Pedala, Firenze ti premia: come funziona?

L’iniziativa Pedala, Firenze ti premia, prenderà il via il 3 giugno 2024: non un giorno scelto a caso ma una data simbolico per un evento di questo tipo. Il 3 giugno è, infatti, la Giornata mondiale della bicicletta. Il progetto durerà un anno e terminerà il 2 giugno del 2025.

Durante questo periodo di tempo, i chilometri percorsi in bici da chi deciderà di aderire saranno monitorati attraversato un’App e permetteranno mensilmente ai ciclisti fiorentini di avere un guadagno extra.

Quando si guadagna con Pedala, Firenze ti premio?

Certo non si diventa improvvisamente ricchi aderendo al progetto Pedala, Firenze ti premia. Al massimo si può arrivare a intascare 30 euro al mese. Tutto però dipenderà, come spiegato in precedenza, dal numero di chilometri percorsi in bici.

Inizialmente, si può impostare una tratta preferita: o quella casa-lavoro o quella casa-scuola. Ogni chilometro percorso lungo questa tratta fa guadagnare al ciclista 20 centesimi di euro. Ma nel conteggio totale vengono considerati anche i chilometri percorsi per le altre tratte: ogni chilometro percorso in una tratta diversa permette infatti di guadagnare 5 centesimi di euro.

Ogni giorno è possibile guadagnare fino a un massimo di 2 euro mentre, come detto in precedenza, la soglia mensile prevista è di 30 euro. Sono poi previsti però anche dei premi mensili: i duecento ciclisti che hanno accumulato più punti nel corso del mese con azioni virtuose potranno ricevere i premi che arrivano fino a 100 euro. Non è possibile però accumulare più di 200 euro al mese in premi.

Chi può partecipare a Pedala, Firenze ti premia?

Non solo solamente i ciclisti residenti all’interno del comune di Firenze che studiano e lavorano all’interno della città quelli che possono partecipare a questa iniziativa. Possono farlo anche quelli che, per motivi di lavoro o dei studio, devono spostarsi nei comuni limitrofi come Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa.

L’App di Pedala, Firenze ti premia

Chi decide di partecipare all’iniziativa Pedala, Firenze ti premia, riceverà gratuitamente un kit Pin Bike che è composto da un dispositivo hardware bluetooth e un’app da scaricare e installare sul proprio smartphone. In pratica si riceve un sensore Bluetooth, con tanto di luce LED di segnalazione, che va montato sulla ruota della propria bicicletta che trasmette poi le informazioni sui chilometri percorsi all’App.

Viene inoltre fornito un supporto per smartphone da montare sul manubrio della propria bici, in modo che sia possibile controllare in tempo reale il numero di chilometri percorsi. Alla propria bicicletta andrà poi montata anche una targa che verrà fornita con il kit Pin Bike.