Ford deve fare i conti con notevoli perdite per la sua divisione elettrica: l'azienda ha scelto, quindi, di cambiare i piani per il prossimo futuro, ecco come

Fonte: Ufficio Stampa Ford Nuova strategia per Ford

Il mondo delle quattro ruote deve fare i conti con un programma di elettrificazione più difficile (o quanto meno più lento) del previsto. Tutte le “big” del settore hanno avviato degli ambiziosi piani industriali per incrementare la propria presenza sul mercato delle auto a zero emissioni nel giro di pochi anni. Tra queste c’è, naturalmente, anche Ford.

La Casa americana ha fatto scelte difficili negli ultimi anni, rinunciando ad alcuni modelli storici e avviando una partnership con il Gruppo Volkswagen, con l’obiettivo principale di creare una gamma a zero emissioni in grado di affermarsi sul mercato europeo, anche in vista dello stop alla vendita di auto termiche, programmato per il 2035 in UE.

La situazione, però, non è semplice. I numeri del 2024, almeno per la divisione che si occupa di veicoli elettrici dell’azienda, non sono soddisfacenti e Ford sta valutando il da farsi. All’orizzonte c’è un possibile cambio di strategia, mirato a contenere le perdite, senza perdere di vista l’obiettivo dell’elettrificazione.

Un 2024 difficile

Nel corso del 2024, la divisione dedicata ai veicoli elettrici di Ford ha raccolto oltre 5 miliardi di dollari di perdite. Il risultato, che era stato anticipato nei mesi scorsi, è legato sia alla necessità di importanti investimenti per sostenere il programma di elettrificazione che a risultati di vendita inferiori alle attese (nonostante una sostanziale crescita rispetto all’anno precedente).

Il problema per Ford è che anche il 2025 dovrebbe chiudersi in negativo per la divisione “elettrica”. L’anno iniziato da poche settimane, infatti, potrebbe comportare perdite per 5,5 miliardi di dollari per l’azienda americana che punta a modificare la sua strategia per rendere più sostenibile il programma di elettrificazione.

Cosa farà Ford?

Per fare i conti con la realtà, Ford ha scelto di posticipare il lancio di un nuovo pickup di medie dimensioni, che avrebbe dovuto arricchire la gamma a zero emissioni di Ford, con un focus sul mercato nordamericano. Il modello in questione arriverà con almeno 18 mesi di ritardo. Il lancio è ora programmato per la fine del 2027. È stato anche cancellato il progetto di un nuovo SUV a tre file che avrebbe dovuto utilizzare esclusivamente motori elettrici.

Nel frattempo, l’azienda sta investendo nello sviluppo di una nuova piattaforma su cui sviluppare elettriche economiche. L’obiettivo è poter sostenere la concorrenza rappresentata da Tesla oltre che dai sempre più insidiosi produttori cinesi. Un’altra opzione sul tavolo per la dirigenza di Ford è rappresentata dallo sviluppo di nuovi veicoli elettrici con range extender, dotati di un motore benzina utilizzato come generatore per ricaricare le batterie.

Secondo Bloomberg, i nuovi progetti di Ford non saranno pronti prima del 2027. In sostanza, quindi, la Casa americana si prepara a vivere un biennio particolarmente complicato per quanto riguarda la sua divisione elettrica, con il rischio di dover fare i conti con perdite per miliardi di dollari, in attesa di un miglioramento della competitività nel corso dei prossimi anni.

Le informazioni riportate riguardano principalmente il Nord America. In Europa, invece, Ford continua a puntare sulla partnership con Volkswagen che ha permesso di ottimizzare gli investimenti, anche se diversi stabilimenti Ford sono in crisi. La situazione, in ogni caso, è da monitorare con attenzione. In Europa, ad esempio, l’uscita di scena della Fiesta ha portato a un calo vertiginoso di vendite.