Frenata rigenerativa: cosa si intende

Fonte: 123rf Auto che frena nel traffico

Il mondo dell’automotive è in continua evoluzione, inevitabilmente l’automobilista che si avvicina a nuovi modelli di auto si troverà a dover imparare anche nuovi termini. Se, per esempio, vi state interessando all’acquisto di un’auto elettrica o di una Full Hybrid avrete certamente sentito parlare di frenata rigenerativa (e se non ne avete ancora sentito parlare, di certo vi capiterà non appena vi addentrate maggiormente in questo mondo). Se non sapete che cosa sia e volete scoprirlo, siete arrivati proprio nel posto giusto: qui di seguito vedremo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere riguardo alla frenata rigenerativa, scopriremo anche i vantaggi e gli svantaggi che comporta.

Che cos’è la frenata rigenerativa?

Rispondiamo subito al primo quesito: che cos’è la frenata rigenerativa? Si tratta, molto semplicemente, di un processo che permette di ricaricare la batteria dell’automobile durante la frenata. In pratica, ogni volta che si preme il pedale del freno, la batteria si ricarica utilizzando l’energia cinetica che, nelle auto con il motore termico, viene totalmente dispersa.

In pratica nelle auto elettriche e in quelle Full Hybrid vi è un processo di trasformazione dell’energia prodotta durante la frenata e solamente una parte di questa viene dispersa.

Frenata rigenerativa: come funziona

Nel paragrafo precedente abbiamo visto che cos’è la frenata rigenerativa ma ora entriamo nel dettaglio per capire meglio come funziona.

Quando l’automobilista preme il pedale del freno, il motore dell’auto ibrida o di quella elettrica funziona al contrario, anziché spingere l’automobile in avanti come avviene quando si preme il pedale dell’acceleratore, spinge l’auto nella direzione opposta, all’indietro, in questo modo l’energia cinetica non viene sprecata ma si trasforma e in energia elettrica che viene utilizzata per ricaricare gli ioni presenti all’interno della batteria.

È inoltre importante sapere che la frenata rigenerativa funziona meglio quando il pedale del freno viene premuto dolcemente e non quando si frena invece in maniera brusca. Va inoltre aggiunto che la quantità di energia convertita non è uguale in tutti i veicoli dotati di questo sistema: quelli a trazione anteriore, infatti, sono in grado di rigenerare una maggiore quantità di energia rispetto a quelli a trazione posteriore. Ancora più energia la rigenerano invece le automobili a trazione integrale.

La differenza tra la frenata rigenerativa e la frenata classica

Ma cosa succede invece quando si preme il pedale del freno in un’auto che non sia elettrica o Full Hybrid? Nel momento in cui si preme il freno la vettura inizia a rallentare perché le pinze iniziano a premere sui dischi dei freni che, a loro volta, creano l’attrito che serve a rallentare le ruote.

Non serve certo una laurea in fisica per capire che questo processo genere energia. Con la frenata rigenerativa l’energia cinetica viene trasformata in energia elettrica che viene utilizzata per ricaricare la batteria. Nelle auto che non sono elettriche o non sono Full Hybrid, invece, l’energia prodotta viene dispersa sotto forma di calore.

Energia cinetica: che cos’è?

Parlando della frenata rigenerativa abbiamo introdotto il concetto di energia cinetica, ma che cos’è? Senza dilungarci troppo in lezioni di fisica, possiamo dire che l’energia cinetica è quell’energia che un qualsiasi corpo possiede a causa del proprio moto.

Frenata rigenerativa: i vantaggi

Come si può intuire dalla descrizione che abbiamo fornito nei paragrafi precedenti, la frenata rigenerativa comporta numerosi vantaggi. È infatti ciò che consente alle auto Full Hybrid di non necessitare di una colonnina di ricarica, che invece utilizzano le auto Plug-in Hybrid (oltre ovviamente a quelle totalmente elettriche).

Non dover utilizzare le colonnine di ricarica per la batteria del proprio mezzo comporta anche un notevole risparmio in termini economici. Inoltre, la frenata rigenerativa può migliorare anche l’efficenza della stessa automobile. Quando si parla di vantaggi, in particolar modo in un’epoca come questa, non si può certo tralasciare l’aspetto ambientale: infatti il sistema di recupero dell’energia permette all’automobilista di utilizzare sistemi di guida più ecologici e quindi ridurre l’impatto sull’ambiente.

Soprattutto nelle auto ibride la frenata rigenerativa permette di ridurre i consumi e, a proposito di effetti sull’ambiente, di ridurre anche le emissioni di CO2. Nelle auto elettriche consente invece di aumentare l’autonomia della batteria. E anche questo non è un vantaggio da poco.

Insomma, le auto che presentano la frenata rigenerativa sono auto che permettono a chi le possiede di poter fruire di diversi vantaggi, anche a livello economico.

Frenata rigenerativa: gli svantaggi

Come vale per qualunque altra cosa, se ci sono dei vantaggi vuol dire che ci sono anche degli svantaggi. Ma in questo caso sono davvero molto pochi. Quali sarebbero gli svantaggi della frenata rigenerativa? Semplicemente che quando il sistema è attivo rallenta leggermente l’auto, che risulta meno scattante e meno performante. Nulla però di eccessivo o di realmente fastidioso se siete alla guida, ve ne accorgerete (forse) solamente all’inizio.

In pratica, mettendo a confronto sui due piatti della bilancia i vantaggi e gli svantaggi di questo sistema, ne viene fuori che i pro sono nettamente superiori ai contro. Si può quindi affermare senza alcun timore che possedere un veicolo che può contare sulla frenata rigenerativa conviene. Eccome.

Cosa succede se la batteria è completamente carica?

Abbiamo detto che la frenata rigenerativa consente di ricaricare la batteria della propria automobile elettrica o Full Hybrid attraverso un processo di conversione dell’energia che si attiva quando l’automobilista preme il proprio piede sul pedale del freno.

Ma che cosa succede quando la batteria dell’automobile è completamente carica e non ha quindi bisogno di essere ulteriormente ricaricata? La risposta è molto semplice: non succede nulla perché il dispositivo non entra in funzione se la batteria è al 100%.

Frenata rigenerativa: quanto ricarica la batteria?

In precedenza abbiamo anche spiegato che uno dei maggiori vantaggi che la frenata rigenerativa fornisce è che aumenta l’autonomia della batteria. Ma di quanto? Non esiste una risposta univoca per questa domanda perché dipende anche da quanta energia viene generata ogni volta in cui il pedale del freno viene premuto.

Si può comunque stimare che la batteria di un’auto dotata del sistema di frenata rigenerativa ha un’autonomia del 10/20% maggiore rispetto a quella di un’automobile che utilizza il classico sistema con i freni a disco per arrestare la propria corsa.