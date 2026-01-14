L'importanza della gestione delle temperature in un veicolo elettrico. Quali sono i componenti coinvolti e quanto è fondamentale l'integrazione tra essi

123RF L'importanza della gestione termica dei propulsori elettrici

Nel passaggio dai motori a combustione interna alla propulsione elettrica, il paradigma dell’efficienza è radicalmente mutato. Se nei veicoli tradizionali il calore era considerato un sottoprodotto inevitabile da smaltire, nei veicoli elettrici la gestione termica è diventata il fattore determinante per le prestazioni complessive del sistema.

A differenza dei propulsori termici, che operano efficacemente in un ampio range di temperature, i componenti chiave di un veicolo elettrico – pacco batteria, motori elettrici ed elettronica di potenza – richiedono un controllo climatico estremamente preciso per funzionare in modo ottimale. Una temperatura troppo elevata accelera il degrado chimico delle celle agli ioni di litio e riduce l’efficienza dei semiconduttori; al contrario, temperature troppo rigide ne limitano drasticamente la capacità di scarica e la velocità di ricarica.

Gestire il calore non significa più solo “raffreddare”, ma orchestrare un flusso energetico complesso: recuperare il calore residuo dai motori per riscaldare l’abitacolo, preriscaldare la batteria per la ricarica ultra-rapida e proteggere l’elettronica durante i picchi di carico. In questo approfondimento, analizzeremo come le moderne architetture di gestione termica integrino questi diversi sottosistemi per massimizzare l’autonomia, garantire la sicurezza e prolungare la vita utile del veicolo elettrico.

Thermal Management System: ottimizzare la chimica della batteria

Il cuore pulsante di un veicolo elettrico non è semplicemente un contenitore di energia, ma un complesso organismo elettrochimico che interagisce costantemente con l’ambiente esterno. Il sistema di gestione termica della batteria, noto come BTMS, ha il compito cruciale di arbitrare questa interazione, garantendo che le migliaia di celle agli ioni di litio operino in una condizione di perfetto equilibrio termico.

La chimica interna della batteria è governata dalla legge di Arrhenius, la quale stabilisce che la velocità delle reazioni chimiche aumenta con la temperatura. Se questo può sembrare un vantaggio per ottenere prestazioni elevate, in realtà nasconde insidie strutturali. Quando le celle superano la soglia dei 35-40°C, all’interno dell’elettrolita iniziano a verificarsi reazioni parassite che portano alla formazione di uno strato solido di interfaccia sugli anodi. Questo strato “ruba” litio attivo e aumenta la resistenza interna, riducendo irreversibilmente la capacità della batteria e, di conseguenza, l’autonomia del veicolo nel corso degli anni.

Al lato opposto dello spettro, il freddo estremo agisce come un freno cinetico. La viscosità dell’elettrolita aumenta al punto che gli ioni di litio faticano a muoversi tra i due poli. In queste condizioni, tentare una ricarica rapida è estremamente pericoloso: gli ioni, non riuscendo a penetrare nell’anodo di grafite, si accumulano sulla sua superficie formando depositi di litio metallico, noti come dendriti. Queste formazioni aghiformi possono perforare il separatore interno, causando cortocircuiti che sono la causa primaria degli incendi spontanei. Il sistema di gestione termica, dunque, racchiude complesse architetture di vari componenti con l’obiettivo di ottimizzare le prestazioni del pacco batterie.

Mantenere densità di potenza e prestazioni costanti: le difficoltà

Il motore elettrico, pur essendo intrinsecamente più efficiente di qualsiasi propulsore a combustione, affronta una sfida termica paradossale: la gestione di flussi di calore estremamente concentrati in volumi ridotti. In un veicolo elettrico ad alte prestazioni, il motore deve convertire centinaia di kilowatt di energia elettrica in energia meccanica, ma quel piccolo 5-10% di inefficienza si trasforma istantaneamente in calore localizzato. Se quest’ultimo non viene rimosso con attenzione, il motore va incontro al fenomeno del “derating“, ovvero una riduzione automatica della potenza erogata per evitare il danneggiamento degli isolamenti e la smagnetizzazione dei magneti permanenti.

Il calore si genera principalmente in due punti critici: negli avvolgimenti di rame dello statore, a causa della resistenza elettrica (effetto Joule), e nel rotore, a causa delle correnti parassite e dell’isteresi magnetica. La difficoltà principale risiede nel fatto che il rotore è una parte in movimento, spesso separata dallo statore da un sottile traferro d’aria che funge da isolante termico, rendendo complesso lo smaltimento del calore verso l’esterno.

Un aspetto cruciale riguarda la protezione dei magneti permanenti, solitamente realizzati con terre rare come il neodimio. Questi materiali sono estremamente sensibili alla temperatura e, se superano una soglia critica (punto di Curie), possono perdere permanentemente le loro proprietà magnetiche, rendendo il motore inutilizzabile. Un sistema di gestione termica evoluto non si limita quindi a raffreddare l’intero blocco, ma monitora tramite sensori integrati la temperatura dei singoli componenti, modulando il flusso dei fluidi per garantire che ogni elemento rimanga entro i limiti strutturali, ottimizzando al contempo l’energia spesa per il pompaggio dei liquidi stessi.

Come funziona l’elettronica di potenza

L’elettronica di potenza funge da vero e proprio sistema nervoso centrale del veicolo, orchestrando il passaggio dell’energia tra la batteria ad alta tensione e il motore elettrico. All’interno dell’inverter, del convertitore DC/DC e del caricabatterie di bordo, si compiono trasformazioni energetiche massive in tempi infinitesimali. La sfida termica in questo ambito è peculiare: mentre la batteria soffre per il calore distribuito, l’elettronica deve gestire densità termiche altissime concentrate su superfici di pochi millimetri quadrati, dove operano i semiconduttori di potenza.

Il cuore tecnologico di questi sistemi è passato dai tradizionali transistor IGBT in silicio ai più avanzati MOSFET in carburo di silicio (SiC). Questi nuovi materiali permettono frequenze di commutazione molto più elevate e una resistenza interna ridotta, migliorando l’efficienza complessiva. Tuttavia, operando in spazi estremamente compatti, generano flussi di calore che, se non dissipati istantaneamente, porterebbero alla fusione dei giunti di saldatura o al danneggiamento del substrato ceramico del chip.

Per far fronte a questa criticità, l’integrazione meccanica tra il componente elettronico e il sistema di raffreddamento deve essere millimetrica. Si utilizzano i cosiddetti “cold plates”, piastre di alluminio o rame dotate di micro-canali interni dove il liquido refrigerante scorre a flussi turbolenti per massimizzare lo scambio termico. Un elemento spesso sottovalutato ma vitale è il materiale d’interfaccia termica (TIM): si tratta di paste o pad conduttivi che riempiono le microscopiche irregolarità superficiali tra il chip e il dissipatore, eliminando le sacche d’aria che agirebbero come isolanti termici bloccando il deflusso del calore.

L’evoluzione più recente in questo campo riguarda il raffreddamento diretto su entrambi i lati del modulo di potenza (double-sided cooling). Invece di dissipare il calore da una sola superficie, il modulo viene “sandwichato” tra due canali di raffreddamento, raddoppiando virtualmente la capacità di asportazione termica. Questo permette di gestire picchi di corrente molto elevati, tipici delle accelerazioni brucianti o della ricarica ultra-rapida, senza dover sovradimensionare i componenti. In questo modo, l’elettronica di potenza può rimanere piccola e leggera, contribuendo a migliorare l’efficienza complessiva del veicolo e garantendo che l’energia fluisca con le minime perdite possibili sotto forma di calore residuo.

Architetture di raffreddamento: sistemi attivi, passivi e a immersione

La progettazione di un’architettura di raffreddamento rappresenta il punto d’incontro tra costi, peso e prestazioni. Se nei primi veicoli elettrici di massa si tendeva a privilegiare la semplicità, l’evoluzione del mercato verso autonomie maggiori e ricariche più rapide ha imposto il passaggio a sistemi sempre più sofisticati, capaci di gestire carichi termici dinamici.

Le soluzioni di raffreddamento passivo, basate sulla convezione naturale dell’aria o sulla conduzione attraverso il telaio, sono ormai relegate a veicoli urbani di piccola taglia o a ciclomotori. Sebbene queste architetture eliminino il peso di pompe e radiatori, esse non offrono alcun controllo attivo: la batteria è soggetta alle fluttuazioni della temperatura esterna e allo stress termico durante l’uso intensivo. Questo limite porta inevitabilmente a un invecchiamento precoce delle celle e a tempi di ricarica molto lunghi, poiché il sistema non può forzare l’asportazione del calore generato.

Il raffreddamento a liquido attivo costituisce oggi lo standard dell’industria. In questa configurazione, una miscela di acqua e glicole viene pompata attraverso un circuito chiuso che tocca i componenti critici. La flessibilità di questo sistema risiede nella sua modularità: attraverso valvole proporzionali, il refrigerante può essere indirizzato verso un radiatore frontale per dissipare calore nell’ambiente, oppure verso uno scambiatore di calore collegato al ciclo frigorifero (chiller) per abbattere la temperatura sotto i livelli ambientali. Questo metodo permette un controllo granulare, ma presenta lo svantaggio della resistenza termica di contatto: il calore deve comunque attraversare le pareti delle celle, i materiali d’interfaccia e le pareti dei condotti prima di essere rimosso.

La frontiera tecnologica è oggi rappresentata dal raffreddamento a immersione (immersion cooling). In questa architettura, i moduli della batteria sono completamente sommersi in un fluido dielettrico sintetico che non conduce elettricità. A differenza dei sistemi a piastra, dove il raffreddamento avviene solo su un lato della cella, il fluido a immersione bagna l’intera superficie di ogni singola unità. Questo elimina i gradienti termici interni alla cella, riducendo drasticamente i punti caldi che causano il degrado chimico. Inoltre, i fluidi dielettrici agiscono come un efficace soppressore di fiamma, aumentando la sicurezza passiva in caso di incidente. Sebbene più complesso da sigillare e gestire, il raffreddamento a immersione è la chiave per abilitare ricariche in meno di dieci minuti senza compromettere la vita utile del pacco batteria.

In parallelo, si stanno studiando i sistemi basati su materiali a cambiamento di fase (PCM). Questi composti vengono integrati attorno alle celle e sfruttano il calore latente di fusione: quando la batteria scalda, il materiale assorbe l’energia per passare dallo stato solido a quello liquido, mantenendo la temperatura costante per un lungo periodo senza consumare energia elettrica. Una volta che il veicolo è a riposo, il materiale rilascia il calore e torna solido. Questa tecnologia viene spesso utilizzata come “cuscinetto” termico in combinazione con sistemi attivi per gestire i picchi improvvisi di carico, come durante una guida sportiva o una ricarica ad alta potenza.

Integrazione della pompa di calore nel sistema di gestione termico

In un veicolo a combustione interna, il riscaldamento dell’abitacolo è tecnicamente “gratuito”, poiché sfrutta l’enorme quantità di calore sprecato dal motore termico. Al contrario, l’elevata efficienza dei componenti elettrici genera pochissimo calore di scarto, trasformando la termoregolazione dell’ambiente interno in una sfida energetica che può ridurre l’autonomia invernale anche del 40%. L’integrazione della pompa di calore rappresenta la soluzione ingegneristica più raffinata per risolvere questo paradosso, trasformando il veicolo in un sistema termico chiuso e altamente efficiente.

A differenza delle resistenze elettriche tradizionali (PTC), che convertono direttamente l’elettricità in calore con un rapporto di 1:1, la pompa di calore agisce come un moltiplicatore di energia. Sfruttando le proprietà fisiche di un fluido refrigerante e un ciclo di compressione ed espansione, il sistema è in grado di prelevare calore dall’ambiente esterno — anche a temperature sotto lo zero — e trasferirlo all’interno. Questo processo permette di ottenere una resa termica tre o quattro volte superiore all’energia elettrica consumata, preservando preziosi chilometri di percorrenza nelle stagioni fredde.

La vera innovazione delle architetture moderne risiede però nella capacità di “sequestrare” il calore ovunque esso venga generato. Attraverso una rete di scambiatori di calore e valvole a più vie, la pompa di calore può recuperare l’energia termica sprigionata dall’inverter, dai motori elettrici e dal pacco batteria durante il funzionamento. Invece di disperdere questo calore nell’atmosfera tramite i radiatori frontali, il sistema lo convoglia verso l’abitacolo o lo utilizza per mantenere la batteria stessa nella sua finestra operativa ottimale. Questo approccio sistemico riduce drasticamente il lavoro del compressore, ottimizzando ogni singolo wattora estratto dalle celle.

Durante le fasi di ricarica veloce, il ruolo della pompa di calore si inverte e diventa ancora più critico. Il calore massiccio generato dalla batteria deve essere rimosso rapidamente per evitare il degrado; in questo scenario, la pompa di calore lavora per “raffreddare” attivamente il liquido refrigerante tramite uno scambiatore chiamato chiller. La flessibilità di questi sistemi permette quindi di gestire scenari complessi: ad esempio, è possibile riscaldare i piedi dei passeggeri mentre si raffredda contemporaneamente il pacco batteria sotto stress, mantenendo un equilibrio dinamico che i sistemi di climatizzazione tradizionali non potrebbero mai raggiungere.

Questa gestione olistica dell’energia termica richiede un’integrazione profonda tra l’hardware dei circuiti idraulici e il software di controllo. La pompa di calore non è più un componente isolato, ma il perno di una strategia di gestione dell’energia che considera il veicolo come un unico ecosistema termico. Grazie a questa tecnologia, la mobilità elettrica supera il limite dei climi rigidi, garantendo prestazioni costanti e comfort senza dover scendere a compromessi con la distanza percorribile.

Il ruolo del software

In un’architettura moderna, l’hardware di raffreddamento — per quanto sofisticato — rimarrebbe una risorsa sottoutilizzata senza un “cervello” digitale capace di coordinarlo. Il software di gestione termica è passato dall’essere un semplice termostato reattivo a un sistema di controllo predittivo e proattivo, che non si limita a rispondere a un surriscaldamento già avvenuto, ma anticipa le esigenze energetiche del veicolo basandosi su una moltitudine di variabili interne ed esterne.

Il concetto cardine di questa evoluzione è il pre-condizionamento. Questa funzione permette al software di regolare la temperatura della batteria prima ancora che inizi un evento critico, come una ricarica ultra-rapida o una partenza in un clima gelido. Se il conducente imposta una stazione di ricarica come destinazione nel navigatore di bordo, il software calcola il tempo stimato di arrivo e, se necessario, inizia a riscaldare attivamente il pacco batteria utilizzando il calore di scarto dei motori o la pompa di calore. L’obiettivo è arrivare alla colonnina con la chimica delle celle esattamente alla temperatura ideale (spesso intorno ai 30-35°C) per accettare la massima potenza di ricarica istantaneamente, riducendo i tempi di sosta del 50% rispetto a una batteria “fredda”.

Il controllo predittivo si estende anche alla gestione della dinamica di guida. Attraverso l’integrazione con i dati cartografici e i sensori ambientali, il sistema conosce in anticipo la pendenza della strada, la velocità media del tragitto e la temperatura esterna prevista. Se il percorso prevede una lunga ascesa autostradale, il software inizia a raffreddare preventivamente i moduli di potenza e il motore, creando un “polmone termico” che evita il derating durante lo sforzo massimo. Questo approccio basato sulla logica feed-forward permette di mantenere prestazioni costanti che sarebbero impossibili con una logica puramente reattiva.

Inoltre, il software gestisce la complessa interazione tra comfort dell’abitacolo ed efficienza del powertrain. Grazie ad algoritmi di ottimizzazione multi-obiettivo, il sistema può decidere, ad esempio, di ridurre leggermente la potenza del climatizzatore per pochi minuti se rileva che la batteria sta entrando in una zona termica critica, o viceversa, di utilizzare l’inerzia termica del pacco batteria come accumulatore di calore per riscaldare l’auto durante una sosta. Questa gestione intelligente, in conclusione, trasforma il veicolo da un insieme di componenti isolati a un ecosistema integrato, dove il software agisce come un direttore d’orchestra che bilancia costantemente longevità dei componenti, comfort dei passeggeri e massima autonomia chilometrica.