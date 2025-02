Fonte: 123RF L'intelligenza artificiale arriva in Google Maps

Tantissimi automobilisti oggi utilizzano Google Maps come navigatore, ricorrendo al sistema di infotainment della propria auto oppure sfruttando Android Auto e collegando lo smartphone alla vettura o ancora, per chi ha un’auto con qualche anno in più, utilizzando il display dello smartphone per accedere alle mappe di Google. Si tratta di un servizio gratuito, ricco di informazioni, anche legate alla mobilità (con aggiornamenti sulla situazione del traffico, autovelox presenti in zona, punti di interesse etc.).

Per il futuro prossimo, Google Maps prepara un importante aggiornamento che potrebbe rappresentare un vero e proprio salto di qualità per l’applicazione dedicata alle mappe di Google. Tutto ruota intorno a quello che è il focus attuale dell’attività di Google ovvero l’intelligenza artificiale. L’azienda americana sta integrando, passo dopo passo, l’IA all’interno dei suoi servizi e il primo step di questo programma riguarda proprio Google Maps.

Gli utenti che sfruttano le mappe di Google, anche in auto, potranno beneficiare di un’integrazione con Gemini, l’assistente AI dell’azienda. Si tratta di una novità che potrebbe diventare una vera e propria rivoluzione per Maps. Per gli automobilisti, in particolare, ci sarà la possibilità di accedere a Gemini in modo ancora più semplice, sfruttando i comandi vocali e migliorando l’efficienza di Maps come navigatore, utilizzabile per scoprire nuovi luoghi oltre che per individuare gli autovelox.

Cosa c’è di nuovo per Google Maps

Già da diversi mesi è possibile sfruttare una prima integrazione di Gemini in Google Maps, che permette agli utenti di effettuare ricerche di luoghi utilizzando un linguaggio naturale. Si tratta, però, solo di un primo passo di un programma di integrazione molto più articolato e ambizioso. Come sottolineato in apertura, infatti, in arrivo c’è un nuovo step che potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di svolta.

Ad anticipare le novità in arrivo è stato l’insider AssembleDebug. In sostanza, Google si prepara a introdurre un tasto dedicato a Gemini all’interno dell’interfaccia di Google Maps. Questo tasto includerà la scritta “Chiedi informazioni sul luogo”. Gli utenti, quindi, potranno attivare Gemini e richiedere informazioni specifiche in merito al luogo che hanno cercato. I vantaggi potranno essere molti.

Facciamo un esempio: ipotizziamo di aver cercato l’indirizzo di un ristorante su Google Maps, in modo da individuare velocemente il percorso per arrivarci. Tramite Gemini, restando all’interno delle mappe, sarà possibile ottenere informazioni aggiuntive sugli orari di apertura, sulle recensioni e anche avviare una chiamata per prenotare. Questo tipo di integrazione, naturalmente, si adatterà a diversi luoghi e sarà l’utente a scegliere come utilizzare Gemini. Maps, ricordiamo, può sfruttare anche un’integrazione con Waze.

Una novità in beta

Per il momento, la nuova integrazione di Gemini in Google Maps è ancora in una fase di beta e richiede un’attivazione manuale da parte dell’utente. Il servizio, inoltre, è disponibile solo in alcune città, come parte del programma di test. Lo sviluppo continua e, nel corso del prossimo futuro, la possibilità di utilizzare l’intelligenza artificiale di Google all’interno delle mappe sarà accessibile a tutti. Ulteriori aggiornamenti sulla questione potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.