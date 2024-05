Dacia Duster 2024, la terza generazione dell’iconico SUV: i prezzi

Lo slogan scelto per il lancio sul mercato è “Più Duster che mai“. Slogan più che appropriato per la nuova Dacia Duster 2024, l’evoluzione di una delle auto di punta della casa automobilistica, che è così giunta alla terza generazione, modernizzandosi, aggiornandosi ma senza perdere quelle che sono le proprie peculiarità, quei punti di forza che le hanno permesso di essere apprezzata (e venduta) in tutto il mondo, oltre che di vincere numerosi premi per la categoria. Andiamo allora alla scoperta della nuova Dacia Duster 2024, vedendo tutto quello che c’è da sapere, dal prezzo alle dimensioni, passando per tutte le caratteristiche tecniche.

Dacia Duster: la storia dell’auto

Prima di approfondire la conoscenza della nuova Dacia Duster 2024, ripercorriamo un po’ la storia di questo modello che ha fatto (e continua a fare) la storia della casa automobilistica rumena.

La Dacia Duster è nata nel 2010, quando è stato presentato il primo modello della prima generazione. Al Salone di Francoforte del 2017 è stata invece presentata la seocnda generazione dell’auto che è stata messa sul mercato nel 2018. Sia la prima che la seconda serie (che ha poi avuto un restyling nel 2021) hanno avuto un grande successo. Nel 2024 è arrivata la terza generazione che si è aperto anche al mondo dell’ibrido, mentre le precedenti motorizzazioni erano a benzina, diesel o GPL.

Dacia Duster: la piattaforma CMF-B

Una delle grandi novità della Dacia Duster 2024 è rappresentata dalla piattaforma CMF-B che consente alla casa automobilistica di poter sviluppare al meglio le proprie automobili. La piattaforma, grazie anche alla sua grande flessibilità, è stata utilizzata anche per altri modelli di Dacia, come la Sandero e la Logan.

“La nuova piattaforma CMF-B è una risorsa fondamentale per lo sviluppo della gamma Dacia, ora e in futuro”, ha raccontato Patrice Levy Bencheton, il direttore della Performance Prodotto di Dacia.

Parlando proprio della piattaforma, ha poi spiegato come questa sia risultata perfetta per esaltare al meglio un’auto come la Duster: “Dà prova di tutto il suo potenziale su Nuovo Duster, un veicolo dotato di nuove motorizzazioni elettrificate che vantano il miglior livello di efficienza in cui tutte le prestazioni registrano significativi progressi, ma che mantiene tutta l’attrattività e l’accessibilità che ne hanno decretato il successo”.

Ma quali sono i vantaggi che ha portato realmente la piattaforma CMF-B? Per prima cosa permette all’auto di risultare più spaziosa al suo interno, nonostante le dimensioni dell’auto non sia variate (la lunghezza è sempre la stessa). L’altra grande vantaggio di questa piattaforma, che interessa in particolare agli automobilisti più sensibili alle tematiche ambientali, è che consente l’utilizzo di motorizzazioni mild hybrid e full hybrid.

Dacia Duster: gli spazi interni e il nuovo design

Presentando la nuova Dacia Duster 2024, il direttore del design di Dacia, David Durand, ha spiegato: “Prima ancora di lavorare sullo stile di Nuovo Duster, ci siamo concentrati sulle sue proporzioni per conferirgli un forte equilibrio dei volumi. Trovare le giuste proporzioni è fondamentale per evitare di ricorrere successivamente ad artifici stilistici”.

E poi ancora: “Abbiamo cercato di stabilire una vera e propria coerenza tra l’esterno e l’interno a livello di design. Lo stile dell’abitacolo è teso, robusto e trasmette un senso di protezione. Duster non sarebbe Duster senza un abitacolo ingegnoso e pratico che facilita la vita quotidiana degli utenti. Tutto è progettato per farti sentire come a casa, sia nella parte anteriore dell’abitacolo che in quella posteriore”.

Dacia Duster: gli allestimenti disponibili

La nuova Dacia Duster 2024 è disponibile in quattro diversi allestimenti: Essential, Expression, Journey e Extreme. I primi due, Essential ed Espression hanno una motorizzazione GPL, gli altri due invece sono disponibili, oltre che nella versione GPL, anche in quella Mild Hybrid e Full Hybrid. Nel caso della Extreme, è disponibile anche in versione 4×4 mild Hybrid.

Dacia Duster Essential: nella versione Essential la Dacia Duster dispone del Nuovo Media Control con streaming audio Bluetooth o supporto per lo smartphone, dei sensori di parcheggio posteriori, del climatizzatore manuale e dei cerchi in acciaio da 16″.

Dacia Duster Expression: la versione Expressione ha invece di serie il Nuovo Media Display, ovvero il sistema multimediale con touch screen da 10″, radio e replicazioni smartphone, la retrocamera per il parcheggio e i cerchi in lega diamantati da 17″.

Dacia Duster Journey: nella versione Journey la Dacia Duster ha di serie il Nuovo Media Lav Line (navigazione connessa con traffico in tempo reale + 3D Arkamys), la keyless entry, il freno a mano elettrico, il caricatore per smartphone a induzione.

Dacia Duster Extreme: l’ultimo allestimento disponibile è quello Extreme. Gli optional di serie presenti sono la Keyless entry, la selleria specifica in “Microcloud” con logo Dacia riflettente, le barre del tetto modulari, i cerchi in lega semidiamantati TERGAN da 17″.

Dacia Duster: le dimensioni

Nel paragrafo precedente, parlando delle nuova piattaforma CMF-B abbiamo fatto un accenno alle dimensioni della Dacia Duster 2024 spiegando che al suo interno risulta più spaziosa nonostante la lunghezza non sia variata rispetto alla versione precedente. Ma quando è grande quindi la nuova Dacia Duster?

L’auto ha un’altezza di 1,66 metri, una lunghezza di 4,34 metri e una larghezza di 1,81 metri. Risulta essere molto spazioso anche il bagagliaio che ha un voluto di 472 litri. Si può quindi facilmente intuire come all’interno della nuova Dacia Duster si possa viaggia comodamente anche in più persone e portando varie valigie.

Lunghezza Dacia Duster 2024: 4,34 metri

Larghezza Dacia Duster 2024: 1,81 metri

Altezza Dacia Duster: 1,66 metri

Capacità bagagliaio Dacia Duster 2024: 473 litri

Dacia Duster 2024: il prezzo

Ma quanto costa la nuova Dacia Duster 2024? Il prezzo dipende dall’allestimento scelto. Quello più economico è quello Essential: il prezzo di partenza è di 17.700 euro. Se invece si sceglie la Dacia Duster con allestimento Expression, il prezzo parte da 19.400 euro.

I due allestimenti della Dacia Duster più cari sono invece quello Journey e quello Extreme: con entrambi il prezzo base è di 20.900 euro nella versione GPL. La Journey e la Extreme nelle versioni mild Hybrid hanno invece un prezzo di listino di 22.400 euro e di 25.900 euro. La Extreme, inoltre, è disponibile anche nella versione mild Hybrid 4×4: in questo caso il prezzo di listino è di 26.900 euro.

Il prezzo finale poi dipende dai vari optional che si decide di aggiungere al momento dell’acquisto dell’automobile.