Le automobili ibride non sono tutte uguali tra di loro, ecco un'utile guida per orientarsi all'acquisto di quella giusta per voi

Fonte: 123rf Auto ibrida

Orientarsi all’interno del mondo delle auto ibride può essere meno semplice del previsto, soprattutto per chi in passato non ha mai avuto a che fare con questo universo e si sta ora avvicinando per la prima volta. Le automobili ibride, infatti, non sono tutte uguali. E non parliamo delle differenze esistenti tra uno modello e l’altro (differenze che ci sono anche se si paragonano due vetture a benzina o a diesel), l’universo ibrido è infatti molto eterogeneo ed è composto da mezzi con motori e con tecnologie diverse: le Plug-In Hybryd, per esempio, sono una sorta di via di mezzo tra le auto ibride e quelle 100% elettriche, tanto che possono anche essere collegate alle colonnine di ricarica della batteria. Poi ci sono le Mild Hybrid e le Full Hybrid, che non hanno bisogno di colonnine di ricarica. Ma se si vuole acquistare un’automobile ibrida, che non abbia bisogno di essere ricaricata alla colonnina (escludiamo quindi le Plug-In Hybrid), qual è meglio scegliere tra una Mild Hybrid e una Full Hybrid? Quali sono le differenze tra queste due tipologie di vetture? Vediamolo insieme.

Auto Mild Hybrid: cosa sono

Per prima cosa vediamo allora che cosa si intende quando si parla di automobili Mild Hybrid: appartengono a questo gruppo quelle vetture che hanno sia un motore termico che uno elettrico (come tutte le automobili ibride) ma il secondo è molto più piccolo ed è alimentato a una batteria compatta.

Viste le dimensioni ridotte, il motore elettrico in queste vetture ha più che altro una funzione di supporto a quello termico e non è in grado di far viaggiare autonomamente l’automobile. Questo non significa che il motore elettrico delle Mild Hybrid sia inutile. Tutt’altro. Basti pensare ai consumi per rendersene conto: le Mild Hybrud permettono infatti all’automobilista di avere un risparmio che può arrivare fino al 15% del consumo energetico rispetto a un’auto (ovviamente dello stesso modello) in cui è presente solamente un classico motore termico, in pratica a un’automobile a benzina o a diesel.

Auto Full Hybrid: cosa sono

A differenze delle auto Mild Hybrid, le automobili Full Hybrid hanno invece un motore elettrico ben più grande ad affiancare quello termico. Ciò permette alle vetture appartenenti a questa tipologia di poter viaggiare per diversi chilometri in modalità completamente elettrica.

Il motore elettrico non ha quindi solamente una funziona di supporto a quello termico, come avviene nelle Mild Hybrid, ma è in grado di funzionare autonomamente soprattutto nelle fasi di partenze e quando l’auto viaggia a basse velocità. Il motore termico entra invece in funziona quando invece si viaggia a velocità più sostenute. Si può quindi facilmente intuire come in termini di consumi ma anche di emissioni di CO2 nell’ambiente, le automobili appartenenti a questa categorie di ibride permettano un risparmio maggiore rispetto alle classiche automobili con il solo motore termico.

Auto Mild Hybrid e auto Full Hybrid: a chi sono consigliate

Abbiamo visto come la principale differenza tra un’automobile Mild Hybrid e un’automobile Full Hybrid sia quindi data dal motore elettrico, c’è però un aspetto che accomuna le vetture appartenenti a queste due diverse categorie di vetture ibride: entrambe sono consigliate a chi le usa prevalentemente in contesti urbani, a chi non è solito compiere grandi viaggi, utilizzare quotidianamente l’automobile in autostrada.

Questo non significa certo che queste automobili non possano percorrere strade ad alta velocità: assolutamente no, anzi, ma l’effettivo risparmio per quel che riguarda i consumi lo si ha quando viaggiano a velocità ridotte, come appunto quando percorrono le strade cittadine. Anche per quanto riguarda le emissioni di CO2, le Mild Hybrid e le Full Hybrid ne producono una quantità minore quando il motore termico è meno sollecitato e quindi quando l’automobile viaggia a velocità inferiori.

Auto Mild Hybrid e auto Full Hybrid: i prezzi

Quando si decide di acquistare un’automobile, uno degli elementi che si tiene in considerazione è ovviamente il prezzo. E tra le auto Mild Hybrd e le auto Full Hybrid c’è in media una differenza, con le prime che sono meno care rispetto alle seconde: basta fare un confronto fra i cinque modelli più economici in commercio di una e dell’altra tipologia per rendersene immediatamente conto.

Le 5 auto Mild Hybrid più economiche in commercio:

Lancia Ypsilon 1.0 Hybrid, da 15.100 euro

Fiat Panda 1.0 Hybrid, da 15.400 euro

Fiat 500 1.0 Hybrid, da 17.800 euro

Mazda2 1.5-G M Hybrid, da 19.400 euro

Kia Rio 1.0 T-GDi, da19.450 euro

Le 5 auto Full Hybrid più economiche in commercio:

Renault Clio E-Tech 145, da 21.700 euro

Mazda 2 Hybrid, da 21.850 euro

Toyota Yaris Hybrid, da 24.100 euro

Honda Jazz e:HEV, da 26.400 euro

Renault Captur E-Tech 145, da 26.850 euro

I prezzi riportati non tengono ovviamente conto di incentivi e sconti vari che possono essere applicati.

Meglio un’auto Mild Hybrid o un’auto Full Hybrid?

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto quali sono tutte le differenze tra un’automobile Mild Hybrid e un’automobile Full Hybrid, ma qual è meglio acquistare tra le due? È ovviamente impossibile dare una risposta a questa domanda che possa andare bene per qualsiasi automobilista, ci sono infatti da tenere in considerazione diversi fattori. In questa guida abbiamo però illustrato le principali differenze tra le une e le altre, in modo da potervi permettere di essere maggiormente preparati al momento della scelta della vostra prossima automobile. Va poi tenuto conto che ogni modello ha delle determinate caratteristiche che sono differenti rispetto ad altri modelli sia della stessa casa automobilistica che di altre.

Quel che possiamo ribadire è che entrambe queste tipologie di vetture sono maggiormente indicate a chi ha necessità di guidare principalmente all’interno di un contesto urbano, poi bisogna tenere in considerazione altri fattori. Le Mild Hybrid, come abbiamo visto, hanno un prezzo di listino decisamente inferiore e consentono un notevole risparmio al momento dell’acquisto.

Nel caso in cui abbiate la possibilità di investire inizialmente cifre maggiori, il consiglio che vi possiamo dare è quello di orientarvi su un’automobile Full Hybrid, in quanto vi permetterà nel corso del tempo di avere un risparmio in termini di consumi. E poi, aspetto tutt’altro che secondario, le vetture appartenenti a queste tipologie hanno un impatto decisamente inferiore sull’ambiente, emettono nell’aria meno CO2 e, di conseguenza, inquinano di meno.