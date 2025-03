Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Ecco i prezzi della Nuova Jeep Avenger 4xe

La Jeep Avenger è, sempre di più, un punto di riferimento della gamma Jeep. Il piccolo SUV della Casa americana può contare su una gamma sempre più ricca, mettendo a disposizione della clientela varianti in grado di soddisfare tutte le necessità. Ad arricchire l’offerta arriva oggi la Nuova Jeep Avenger 4xe che, a distanza di alcuni mesi dalla presentazione, è pronta per il lancio ufficiale. Si tratta della versione del SUV che unisce la potenzialità dell’ibrido con la comodità della trazione 4×4, ideale per la guida in fuoristrada.

Ibrida e 4×4

Per completare la gamma della Avenger, che – ricordiamo – può contare anche su una variante elettrica, Jeep ha scelto di realizzare la versione 4xe. Si tratta di un modello con sistema ibrido a 48 V composto da un motore turbo benzina da 1.2 a cui si abbinano due motori elettrici da 21 kW, uno sull’asse anteriore e uno su quello posteriore. Complessivamente, la 4xe può contare su di una potenza combinata di 145 CV.

Il sistema è in grado di spingere il SUV di segmento B fino a una velocità massima di 194 km/h (circa 10 km/h in più rispetto alla e-Hybrid) con un’accelerazione 0-100 km/h che viene completata in 9,5 secondi. Secondo Jeep, inoltre, il sistema consente alla vettura di affrontare pendenze fino al 40% su strade sterrate e fino al 20% anche quando l’asse anteriore ha poca aderenza. In sostanza, si tratta di un modello pensato per la guida off-road.

Tre allestimenti

La gamma di Jeep Avenger 4xe si articola in tre allestimenti. Il base Upland è dotato di cerchi in lega neri da 17″, pneumatici Mud & Snow, fari con riflettori full LED, maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria e piastre di protezione argentate oltre al display per l’infotainment da 10,25″ e il quadro strumenti full digital da 10,25″. Ci sono anche il Cruise Control adattivo e l’Hill Descent Control come parte della dotazione di serie.

La versione Overland aggiunge i fari Full LED, cristalli oscurati, tappetini in velours, luce ambiente multicolore oltre ai sistemi di guida autonoma di livello 2, al caricabatterie wireless e ai sensori di parcheggio a 360°. Questa versione aggiunge anche il sistema Blind Spot Monitoring alla dotazione.

La The North Face Edition, invece, è una versione speciale, realizzata in collaborazione con North Face. Questo modello, che rappresenta il top di gamma di Avenger 4xe, sarà prodotto in una serie limitata di 4.806 unità (il numero richiama all’altezza del Monte Bianco), con una dotazione esclusiva che include anche la colorazione Summit Gold per la carrozzeria.

Prezzi di listino

La Nuova Jeep Avenger 4xe è disponibile sul mercato italiano con un listino prezzi che parte da 31.950 euro, andando a scegliere la versione base, rappresentata dall’allestimento Upland. In alternativa, è possibile optare per l’allestimento Overland che viene proposto al prezzo di 33.950 euro oppure si può puntare sulla The North Face Edition, disponibile con prezzi da 37.950 euro e una dotazione arricchita. Le consegne della nuova versione di Avenger partono dal mese di maggio 2025. Per il momento, Jeep ha confermato l’apertura degli ordini per la Overland, allestimento intermedio della gamma. Le altre due varianti arriveranno nelle prossime settimane.