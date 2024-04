Mazda CX30

La Mazda CX-30 si è rifatta il look. Lo scorso 23 settembre 2023 è stata lanciata la nuova versione del crossover della casa automobilistica giapponese che ha impiegato pochissimo tempo a conquistare il pubblico. È un’auto spaziosa, grintosa, con linee eleganti ma che è capace di conquistare anche gli automobilisti più sensibili alle tematiche ambientali: è infatti disponibile nella versione Mild Hybrid benzina. Andiamo allora a scoprire nel dettaglio la Mazda CX-30 nella nuova versione del 2024, vedendo quali sono tutte le sue caratteristiche, i suoi punti di forza ma anche quanto costa.

Mazda CX-30: la storia

Prima di addentrarci e vedere ogni dettaglio della nuova versione della Mazda CX-30 facciamo un passo indietro e ripercorriamo la storia di questo modello. La Mazda CX-30 ha fatto il proprio debutto assoluto nel 2019, quando è stata presentata al salone di Ginevra. Ha avuto un impatto molto positivo sul mercato e ha anche vinto il Volante d’Oro nella categoria Compact SUV.

Per quanto riguarda il nome c’è una curiosità: questo modello di Mazda si inserisce tra la CX-3 e la CX-5 ma non è stata chiamata CX-4 per evitare confusione con un altro modello che è prodotto esclusivamente per il mercato cinese e si chiama proprio CX-4. Per questo motivo dalla Mazda hanno deciso di virare sia nome CX-30. Nel 2023, come abbiamo detto, è arrivata la nuova versione, più moderna, sia nelle linee che nelle tecnologie.

Mazda CX-30: gli allestimenti disponibili

La Mazda CX-30 è disponibile in ben quattro allestimenti differenti: Prime Line, Exclusive Line, Homura e Nagisa. Ovviamente ogni allestimento presenta delle differenze rispetto agli altri e ha dei propri elementi che lo contraddistinguono. Vediamo allora quali sono le principali caratteristiche di ogni allestimento.

Mazda CX-30 allestimento Prime Line: cerchi in lega da 16″, rivestimento sedili in tessuto nero, climatizzatore manuale, Cruise Control Adattativo MRCC, fari a LED con lavafari, Radio DAB con 6 altoparlanti e presa USB-C, videocamera posteriore.

Mazda CX-30 allestimento Exclusive Line: cerchi in lega da 18″, rivestimenti sedili in tessuto nero, climatizzatore automatico bi-zona, ricarica wireless per smartphone, sensori parcheggio anteriori e posteriori, smart key, specchietti retrovisori esterni ripiegatili e riscaldalbili.

Mazda CX-30 allestimento Homura: cerchi in lega da 18″ nero lucido, rivestimento sedile in tessuto nero con cuciture Red, climatizzatore automatico bi-zona con sensore umidità e bocchette posteriori, retrovisore interno fotocromatico, ricarica wireless per smartphone, sensori parcheggio anteriore e posteriori, smart key, vetri scuri posteriori.

Mazda CX-30 allestimento Nagisa: cerchi in lega da 18″ nero lucido, rivestimento sedili in ecopelle color Terracotta e tessuto scamosciato nero, climatizzatore automatico bi-zona, retrovisori con guscio nero, retrovisori esterni fotocromatici con memoria, ricarica wireless per smartphone, smart key, vetri scuri posteriori.

Ovviamente poi ogni allestimento è possibile arricchirlo aggiungendo nuovi optional che consentono di personalizzare al massimo la propria automobile in base alle proprie preferenze e alle proprie esigenze. Le personalizzazioni possibili riguardano ogni aspetto: dal colore della carrozzeria ai dettagli degli interni e molto altro ancora.

Mazda CX-30: le dimensioni

Abbiamo detto in precedenza che la Mazda CX-30 è un’auto spaziosa, comoda anche per viaggi lunghi in tante persone. Ma quanto è grande effettivamente? La sua lunghezza è di 4,395 metri, la larghezza è di 1,759 metri mentre l’altezza è di 1,540 metri.

E se avete diverse valige da caricare non vi preoccupate: di spazio ce n’è a sufficienza. La capacità del bagagliaio è infatti di 430 litri. Dati, questi, che testimoniando come la Mazda CX-30 possa essere l’automobile giusta per le famiglie e per chi non la utilizza solamente per gli spostamenti all’interno della città ma è abituato a effettuare anche viaggi più lunghi, macinando chilometri su chilometri alla guida.

Mazda CX-30: il colore

La Mazda CX-30 è disponibile in dieci colori diversi: quello base è l’Arctic White (l’auto può quindi essere acquistata di questo colore senza spese aggiuntive) ma, ovviamente a un costo diverso, è possibile scegliere anche una colorazione completamente diversa per la carrozzeria. Ecco allora quali sono tutti i colori disponibili per la Mazda CX-30:

Arctic White ( – colore base)

Soul Red Crystal (1.250 euro)

Machine Grey (1.000 euro)

Snowflake White (750 euro)

Ceramic White (750 euro)

Platinum Quartz (750 euro)

Zircon Sand (750 euro)

Polymetal Grey (750 euro)

Deep Crystal Blue (750 euro)

Jet Black (750 euro)

Mazda CX-30: il motore

Un’altra delle caratteristiche principali della Mazda CX-30 riguarda il motore: tutti i motori che sono montati su queste auto sono infatti dotati del sistema Mazda M Hybrid che consente di ridurre le emissioni di CO2 nell’ambiente senza che le prestazioni dell’automobile vengano compromesse.

Per quanto riguarda riguarda i consumi, sono tra i 5,6 e i 6,9 litri ogni 100 chilometri percorsi. Se siete particolarmente attenti anche alle tematiche ambientali, sappiate che le emissioni di CO2 della Mazda CX-30 sono tra i 127 e i 156 grammi al chilometro. Considerato che si tratta di una Mild Hybrid, i dati delle emissioni sono decisamente buoni.

Mazda CX-30: i sistemi di sicurezza

Oltre che essere un’automobile spaziosa, grintosa, potente, la Mazda CX-30 è anche un’auto sicura. È infatti dotata di diversi funzioni che garantiscono la massima sicurezza possibile come il Driver Monitoring System, il sistema intelligente di frenata automatica in autostrada (SBS), il sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio anteriore (FCTA), il Cruise & Traffic Support (CTS) e il sistema di frenata di emergenza autonoma (AEB).

Mazda CX-30: il prezzo

Dopo aver visto nel dettaglio ogni caratteristica di questa auto, averla conosciuta in maniera più approfondita, sorge spontanea una domanda: ma quanto costa la Manda CX-30? Il prezzo ovviamente dipende dal tipo di allestimento scelto ma anche dalla motorizzazione e dagli altri optional che andrete ad aggiungere (a partire dal colore della carrozzeria). Ma per avere un’idea, vediamo quali sono i prezzi base per ogni tipo di allestimento.

Mazda CX-30 allestimento Prime Line: prezzo a partire da 28.350 euro.

Mazda CX-30 allestimento Exclusive Line: prezzo a partire da 30.150 euro.

Mazda CX-30 allestimento Homura: prezzo a partire da 30.950 euro.

Mazda CX-30 allestimento Nagisa: prezzo a partire da 33.450 euro.

Non resta quindi che recarsi in un concessionario Mazda e vedere di persona la CX-30 (a meno che non lo abbiate già fatto) e decidere se è l’auto giusta per voi e per quelle che sono le vostre esigenze.