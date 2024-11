La nuova piattaforma STLA Frame è indirizzata a pick-up e SUV di grandi dimensioni, e consente di avere un'autonomia molto elevata in elettrico

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La nuova piattaforma STLA Frame di Stellantis

Stellantis presenta STLA Frame, la sua terza piattaforma multi-energia progettata per i pick-up full-size e i SUV. Questa struttura innovativa è stata creata per offrire ai clienti la migliore autonomia, capacità di traino e carico utile, senza compromettere la potenza e la durata. STLA Frame è una piattaforma “BEV-by-design“, il che significa che è stata progettata principalmente per i veicoli elettrici a batteria (BEV), ma è in grado di supportare anche tecnologie a combustione interna, ibride, a idrogeno e veicoli elettrici con range-extender (REEV). Questa versatilità la rende adatta a una vasta gamma di esigenze dei clienti e scenari di adozione dell’elettrificazione.

Design innovativo e prestazioni senza compromessi

STLA Frame è stata progettata per offrire prestazioni di rilievo. Con un’autonomia fino a 800 km con BEV e fino a 1.100 km con REEV, questa piattaforma stabilisce un nuovo standard nel segmento dei pick-up e SUV full-size. Inoltre, la piattaforma vanta una capacità di traino massima di 6.350 kg e un carico utile di 1.224 kg, rendendola ideale per lavori pesanti e trasporto di carichi voluminosi. La piattaforma è dotata di due moduli di propulsione elettrica (EDM) standard che garantiscono la trazione integrale e una guida confortevole grazie alle sospensioni indipendenti. Gli EDM, progettati e assemblati da Stellantis, offrono una potenza massima di 250 kW, consentendo alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi.

STLA Frame è costruita con acciai avanzati ad alta resistenza, che garantiscono maggiore durata e rigidità con un peso ridotto. La sezione centrale allargata ospita il pacco batteria, con una struttura del telaio rinforzata che protegge la batteria in caso di impatto laterale. La pancia a tutta lunghezza riduce la resistenza aerodinamica per massimizzare l’autonomia di guida. La piattaforma può ospitare pacchi batteria raffreddati a liquido che vanno da 159 a oltre 200 kilowattora. È inoltre progettata per adattarsi alle future tecnologie di accumulo dell’energia, garantendone l’utilizzo a lungo termine.

Le auto che per prime adotteranno la nuova piattaforma STLA Frame

STLA Frame supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 350 kW. Nelle configurazioni BEV, questo consente di aggiungere 160 km di autonomia in soli 10 minuti. I REEV possono aggiungere 80 km in 10 minuti con una ricarica rapida a 400 volt DC fino a 175 kW. Inoltre, le vetture basate su STLA Frame sono dotate di funzionalità di ricarica bidirezionale.

Questa tecnologia consente alla batteria di caricare un’altra vettura elettrica, alimentare un’abitazione in caso di emergenza o immettere elettricità nella rete. I marchi Ram e Jeep saranno i primi a utilizzare la piattaforma STLA Frame con sistemi di propulsione BEV e REEV. In futuro, STLA Frame potrà ospitare anche motorizzazioni a combustione interna, ibride e a idrogeno.

Un approccio multi-energy dinamico

STLA Frame è una delle quattro piattaforme globali BEV al centro del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis. Questo piano ambizioso mira a raggiungere il 100% delle vendite di auto BEV in Europa e il 50% di vetture e veicoli commerciali leggeri BEV negli Stati Uniti entro il 2030.

Tutte le piattaforme globali di Stellantis sono progettate per estendere il loro ciclo di vita grazie all’intercambiabilità della chimica delle celle delle batterie, degli EDM, degli inverter di potenza e del software di controllo. Questo approccio multi-energia unico nel suo genere consente a Stellantis di offrire ai clienti le soluzioni giuste per ogni scenario di adozione dell’elettrificazione.