Fonte: Ufficio Stampa Porsche La prima Porsche 911 ibrida arriverà in estate

È tutto pronto per una vera e propria rivoluzione: dopo 60 anni, infatti, sta per debuttare la prima Porsche 911 elettrificata. L’iconica vettura della gamma Porsche, infatti, si prepara a un restyling di metà carriera che, tra le novità, vedrà anche il debutto della variante ibrida. Si tratta di una prima assoluta per la 911 che, per il momento, non vedrà il debutto di varianti Plug-In Hybrid ed elettriche al 100%.

La prima dopo 60 anni

Anche la Porsche 911, vero e proprio mito della storia delle quattro ruote, si deve adeguare ai tempi che corrono. La Casa tedesca, infatti, ha in programma il lancio di una variante elettrificata della sua iconica vettura. La nuova Porsche 911 ibrida sarà la prima variante a poter contare su di un sistema di elettrificazione. Come anticipato in apertura, però, non ci saranno sistemi plug-in. La gamma elettrica di Porsche, inoltre, continuerà a puntare su altri modelli come la Nuova Porsche Macan oppure l’attesa Porsche Taycan restyling.

La nuova Porsche 911 ibrida, infatti, sarà dotata di un sistema Mild Hybrid a 48 Volt, una soluzione molto diffusa sul mercato delle quattro ruote e che può aiutare a ridurre consumi ed emissioni, in vari contesti di utilizzo. Questo sistema sarà abbinato al classico motore 6 cilindri benzina 3.0 della 911, andando a creare un abbinamento inedito per la Casa tedesca.

Il progetto è stato confermato ufficialmente direttamente da Porsche, in occasione della presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre del 2024. Per il momento, però, non sono stati diffusi dettagli aggiuntivi. Le ipotesi in merito alla prima Porsche 911 ibrida anticipano la realizzazione di due varianti di potenza. Si parla anche di un passaggio da un motore turbo a uno aspirato. Per il momento, però, non c’è nulla di concreto.

Quando arriva la prima ibrida

La rivoluzione della gamma della Porsche 911 è imminente: il debutto della nuova variante, che potrebbe chiamarsi Porsche 911 Hybrid, è molto vicino. La Casa tedesca, infatti, ha in programma una presentazione ufficiale nel corso della prossima estate con un debutto sul mercato che potrebbe avvenire nei mesi successivi e, in ogni caso, entro la fine del 2024, anche in Italia.

Il debutto in pubblico della nuova evoluzione della 911 potrebbe avvenire in occasione della prossima edizione del Festival of Speed di Goodwood oppure di Pebble Beach. C’è anche l’ipotesi che, data l’importanza del progetto, Porsche opti per realizzare un evento di presentazione in grande stile, da dedicare esclusivamente alla nuova 911 Hybrid. Maggiori dettagli arriveranno nelle prossime settimane.

Ancora nessuna plug-in

Per il momento, Porsche non intende adottare sistemi plug-in sulla sua Porsche 911. Di conseguenza, non è in programma il lancio di una variante Plug-in Hybrid dell’iconica supercar tedesca. Allo stesso modo, è ancora presto per poter parlare di una versione elettrica. Per il prossimo futuro, l’azienda si concentrerà su un’elettrificazione non estrema e, quindi, senza la possibilità di sfruttare una modalità a zero emissioni con decine di chilometri di autonomia. Varianti di questo tipo potrebbero arrivare soltanto con la prossima generazione della Porsche 911, modello che, anche con l’elettrificazione del mondo delle quattro ruote, continuerà a rappresentare un vero e proprio simbolo della gamma Porsche.