Fonte: Ufficio Stampa Suzuki Le nuove serie speciali di Suzuki sono già ordinabili

La gamma di Suzuki si rinnova con il lancio della nuova Edizione speciale YORU per due ibride di riferimento della famiglia di veicoli della Casa nipponica. Debuttano, infatti, le nuove Suzuki Vitara Hybrid YORU e Suzuki S-Cross Hybrid YORU. I due nuovi modelli, caratterizzati da colorazioni uniche e da una dotazione molto ricca, sono già disponibili nelle concessionarie del brand. Le nuove serie speciali includono una dotazione unica, con alcuni elementi esclusivi, e sfruttano il sistema ibrido con motore 1.4 Boosterjet.

Edizione speciale per le ibride

YORU è un termine giapponese che indica il momento in cui la notte si fa più scura e le stelle diventano visibili a occhio nudo. Questo termine ispira la livrea della nuova Vitara Hybird che unisce il blu scuro per la porzione inferiore dei lamierati e l’argento della Luna per la parte superiore. Ci sono anche alcune finiture Black che arricchiscono elementi della carrozzeria come il paraurti, il listello superiore e gli elementi verticali della griglia.

Per la S-Cross Hybrid, invece, il cielo notturno è rappresentato dalla vernice metallizzata Blu Capri a cu si affiancano una serie di elementi a contrasto in argento, come le calotte degli specchi e gli skid plate anteriori e posteriori. Entrambe le vetture hanno il tetto apribile panoramico elettrico, con tendina oscurante, e la trazione 4WD AllGrip Select (con possibilità di scegliere tra quattro modalità di guida Auto, Sport, Snow e Lock). Da notare anche il badge YORU sui montanti B oltre a una serie di personalizzazioni all’interno dell’abitacolo.

Dal punto di vista tecnico, le nuove versioni YORU dei due modelli Suzuki, che di recente ha lanciato una nuova tecnologia ibrida, sono dotate del motore 1.4 Boosterjet abbinata al modulo Hybrid da 48 volt che serve per alimentare un motore elettrico da 10 kW. Il sistema elettrificato, da tempo punto di riferimento della gamma Suzuki, è in grado di garantire una potenza massima di 129 CV, disponibile a 5.500 giri al minuto oltre a una coppia motrice massima di 235 Nm, disponibile tra 2.000 e 3.000 giri al minuto.

Da segnalare anche una ricca dotazione di sicurezza. Le due ibride Suzuki, con quest’allestimento, sono dotate dell’Adaptive Cruise Control oltre che della frenata automatica di emergenza, con riconoscimento pedoni, del monitoraggio dei colpi di sonno e degli angoli ciechi e del riconoscimento dei segnali stradali. C’è anche il sistema di controllo degli angoli ciechi in retromarcia. A completare la dotazione troviamo lo Speed limiter e il sistema di avviso di superamento di corsia con sterzo attivo.

I prezzi delle nuove ibride

Le nuove versioni delle ibride di Suzuki sono già entrate in listino. La Suzuki Vitara Hybrid YORU, infatti, sarà ordinabile con un prezzo di partenza di 31.990 euro. Per la Suzuki S-Cross Hybrid YORU, invece, è previsto un prezzo di partenza di 33.990 euro. Per entrambi i modelli, nella fase di lancio che si concluderà a fine dicembre, è previsto un vantaggio di 2.500 euro, con 1.500 euro di sconto garantito da Suzuki e 1.000 euro di sconto extra in caso di permuta e rottamazione. I dettagli completi sono disponibili nelle concessionarie Suzuki oppure tramite il sito della Casa nipponica.