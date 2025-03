La nuova versione della Swift propone una dotazione molto ricca, un prezzo accessibile e un sistema ibrido per contenere consumi ed emissioni in atmosfera

Fonte: Ufficio Stampa Suzuki La Suzuki Swift Hybrid debutta con un nuovo allestimento

La gamma della Suzuki Swift Hybrid si amplia con il debutto di una nuova versione che va ad arricchire le opzioni a disposizione della clientela interessata all’acquisto della city car di segmento B della Casa nipponica. A distanza di poco meno di un anno dal lancio commerciale della nuova generazione, infatti, la Swift Hybrid registra il debutto della nuova versione Waku che, come sottolineato direttamente da Suzuki, punta a diventare il modello giusto per chi è alla ricerca di una vettura ricca di contenuti e con un prezzo accessibile. La Nuova Swift Hybrid Waku strizza l’occhio ai più giovani e, in particolare, ai neopatentati.

Le novità della Waku

La Nuova Swift Hybrid Waku rappresenta un’ulteriore opzione per i clienti interessati alla city car di Suzuki, una vera e propria icona del mercato delle quattro ruote grazie a uno stile sportivo e un prezzo accessibile. Questa nuova versione del modello, che di recente ha detto addio alla versione Sport, può contare sul motore 1.2 con sistema Mild Hybrid a 12 volt che può garantire una coppia elevata già ai bassi regimi. Il motore è in grado di offrire una potenza massima di 82,8 CV e viene supportato da un piccolo motore elettrico da 2,3 kW e da 60 Nm.

Secondo i dati forniti dall’azienda, la nuova versione della Swift ha un consumo di 4,4 litri per ogni 100 chilometri nel ciclo combinato con un valore di appena 98 grammi al chilometro per quanto riguarda le emissioni in atmosfera (si tratta del dato di omologazione WLTP). Questi risultati consentono alla city car di muoversi liberamente e senza costi aggiuntivi in diverse ZTL che caratterizzano molte città italiane come l’Area C di Milano.

La dotazione di serie della nuova Swift Hybrid Waku comprende il climatizzatore manuale, il volante multifunzione e il sistema di infotainment con display touch da 9 pollici e navigatore integrato. Il sistema permette anche l’utilizzo di Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless. Di serie troviamo anche i sensori di parcheggio posteriori e la retrocamera oltre al sistema keyless e ai fari full LED. Non manca una ricca dotazione di ADAS, dalla frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti all’avviso di superamento di corsia e al mantenimento di corsia. C’è anche l’Adaptive Cruise Control. La vettura può essere collegata all’app Suzuki Connect.

I prezzi

La Nuova Suzuki Swift Hybrid Waku arriva sul mercato con un prezzo di listino di 20.900 euro. Grazie alla promozione lancio, valida fino alla fine del mese di marzo, i clienti interessati hanno la possibilità di ridurre il prezzo fino a 16.900 euro, sfruttando la permuta e/o la rottamazione. C’è anche la possibilità di accedere al finanziamento Suzuki Solution che permette di completare l’acquisto con un anticipo di 4.750 euro e rate da 99 euro. La promo in questione include tre tagliandi in omaggio. In ogni caso, consigliamo di consultare il listino della Suzuki Swift per un quadro completo su tutte le varianti disponibili e, eventualmente, di recarvi in una concessionaria Suzuki per i dettagli completi sulla nuova versione Waku della city car della Casa nipponica.