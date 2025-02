MG3 Hybrid+ – La Citycar che ti sorprende!

Abbiamo provato un modello che promette di rivoluzionare il segmento delle citycar: MG3 Hybrid+ una citycar ibrida di segmento B, tecnologicamente avanzata, che offre una eccellente combinazione di prestazioni, efficienza, comfort e prezzo. insomma come dicono nella famiglia MG. L’ibrida con tanti plus. Disponibili in tre allestimenti Standard, Comfort e Luxury, tutti accomunati dal nuovissimo powertrain Hybrid+. La versione provata è la Luxury.

Fonte: Virgilio Motori

I plus della MG3 Hybrid

Partiamo dal primo + : la comodità. Dimensioni generose, tanto spazio interno. Ergonomia e cura dei dettagli e dei materiali. Finiture di livello. MG3 Hybrid+ si presenta con un design moderno e accattivante. Il suo abitacolo è spazioso e ben rifinito, con materiali di qualità che vi faranno sentire a casa, anche quando siete in movimento.

Guardate qua! Il cockpit a doppio schermo è davvero un colpo d’occhio: un display digitale da 7 pollici per il cruscotto e un sistema di infotainment da 10,25 pollici. Un vero paradiso per gli amanti della tecnologia!

Altri equipaggiamenti che caratterizzano la dotazione di base della vettura sono il climatizzatore, l’impianto audio con connessione Bluetooth, quattro porte USB, i sensori di parcheggio posteriori e la telecamera.

I livelli di allestimento superiori , come il nostro, aggiungono rivestimenti “leather-free”, accesso senza chiave, sedili anteriori e volante riscaldati e telecamera a 360 gradi.

La nuova MG3 Hybrid+ offre uno spazio interno per gli occupanti ergonomico, armonioso e molto generoso, ben venticinque vani portaoggetti e un bagagliaio ai vertici della categoria delle vetture ibride di segmento B.

La tecnologia Hybrid+ di MG debutta sulla nuovissima MG3 ed è il primo sistema ibrido non plug-in montato su un modello MG.

Il nuovo sistema Hybrid+ è composto da cinque elementi chiave: motore endotermico, trasmissione, batteria, motore elettrico e generatore.

E con questo entriamo nel secondo +: la grinta, potremmo dire la più potente della categoria.

Più autonomia con meno consumi

Con un motore a benzina da 1,5 litri abbinato a un motore elettrico, la piccola di famiglia MG sprigiona fino a 195 CV. E sapete cosa significa? Accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 8 secondi! In pratica, possiamo dire con un bello scatto, ma è anche ecologica, con consumi di 4,4 l/100 km. La sostenibilità non è mai stata così divertente!

Più libertà

MG3 Hybrid+ si comporta alla grande sul traffico cittadino. Leggera e agile, si inserisce in ogni angolo come un ballerino in pista. La visibilità è ottima grazie ai finestrini ampi e il comfort acustico è notevole: le vibrazioni e i rumori esterni vengono tenuti a bada. Insomma, si viaggia sempre comodi e rilassati, anche nel traffico più caotico!

Ma il bello non finisce qui! MG3 Hybrid+ offre diverse modalità di guida. Vuoi viaggiare in modo completamente elettrico in città? Attiva la modalità EV e goditi il silenzio! Hai bisogno di potenza per un sorpasso? Basta una semplice pressione e il motore benzina si unisce alla festa. È davvero un gioco da ragazzi!

Motorizzazione

Un full hybrid di ultima generazione, molto più di un ibrido, più fluido e più silenzioso con una parte elettrica molto corposa.

Il motore a benzina a quattro cilindri da 1,5 litri a ciclo Atkinson, produce 75kW (102 CV) e offre un’efficienza termica eccezionalmente elevata, pari al 41%. In combinazione con il motore elettrico da 100 kW (136 CV), il sistema Hybrid+ fornisce diversi livelli di potenza a seconda dei giri motore.

Il potente motore elettrico è la soluzione di motricità principale per le medie-basse velocità. A velocità sostenute o nelle fasi di guida in cui è richiesta elevata potenza – come ad esempio in accelerazione – la trazione è data dal motore a benzina, con il supporto del motore elettrico.

Il motore termico è abbinato a un cambio automatico a tre rapporti, che consente un’esperienza di guida efficiente e piacevole, mantenendo contenute le rumorosità di bordo.

Sicurezza, modalità di guida e comfort

Volendo si può personalizzare la risposta della MG3 scegliendo tra tre modalità di guida: Eco, Standard e Sport. La modalità Eco è calibrata per ottimizzare il risparmio di carburante dunque prevede un’accelerazione moderata, mentre la Standard offre un mix tra risparmio e prestazioni e risulta adeguata nella maggior parte delle tipologie di viaggio. La modalità Sport prevede un’impostazione più reattiva, che consente di sfruttare al meglio la potenza combinata e di ottenere prestazioni ai vertici della categoria nella classe delle citycar ibride del segmento B.

E la sicurezza? Ovviamente un altro plus. MG3 non scherza! Durante la nostra prova, abbiamo testato il cruise control adattivo che ti aiuta a mantenere la distanza giusta dal veicolo che ti precede. E il sistema di mantenimento della corsia? Funziona così bene che potresti pensare di avere un copilota invisibile.

MG3 Hybrid+ è una citycar che combina tecnologia, prestazioni e comfort in un mix irresistibile.

I prezzi

Il suo prezzo di partenza di 19.990€ rende questa bellezza ancora più allettante in versione standard. La versione Comfort con un prezzo di 21.490€ e 23.490€ per la versione Luxury. La tecnologia Hybrid+ è una tecnologia full hybrid di livello avanzato che offre un’eccellente combinazione di prestazioni, efficienza, comfort e prezzo. Se siete alla ricerca di un’auto che non solo soddisfi le vostre esigenze di mobilità, ma che vi faccia anche divertire, la MG3 è sicuramente da tenere d’occhio… ibrida con tanti +.