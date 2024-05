Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: sito ufficiale McLaren Bici elettrica della McLaren

McLaren, celebre per le sue supercar e hypercar rivoluzionarie come la McLaren P1TM, ha deciso di espandere il suo prestigioso marchio nel mondo delle due ruote elettriche. La casa automobilistica di lusso ha presentato la sua prima gamma di biciclette elettriche, le hyperbike, che rappresentano una nuova era di eccellenza e innovazione.

Un connubio di tecnologia e design

Ispirandosi alle pluripremiate supercar dell’azienda, la nuova gamma di e-bike McLaren porta per la prima volta il design e la tecnologia incentrati sulle prestazioni estreme nel mondo delle mountain bike elettriche. Progettate dagli stessi team responsabili delle supercar come la leggera supercar ibrida elettrificata McLaren Artura, queste bici incarnano gli attributi distintivi del marchio, come la scocca in fibra di carbonio e l’elettrificazione di prossima generazione.

Il potente motore delle e-bike McLaren migliora il loro elevato rapporto peso/potenza, un attributo fondamentale rispecchiato nello sviluppo di ogni supercar McLaren. Con valori di coppia che saltano in alto rispetto lo standard di altre e-bike di alto livello, le e-bike McLaren sono state progettate per prestazioni a livello top della categoria. Inoltre, il display digitale avanzato, progettato dal team McLaren, imita la grafica dei display delle auto, offrendo informazioni di telemetria come velocità, durata della batteria e autonomia su un pannello LCD integrato a colori sul manubrio.

Prestazioni ai vertici della categoria

La McLaren Sport è una mountain bike ideale e multiuso, perfetta sia per i percorsi fuori dai sentieri battuti che per gli aggressivi single track. Il design del telaio minimalista e i componenti integrati rispecchiano lo stile puro delle vetture McLaren. Come per le automobili, anche le hyperbike offrono diverse modalità di potenza, selezionabili tramite un display digitale sul cockpit integrato.

L’Extreme è una mountain bike elettrica a sospensione integrale progettata per ottenere il massimo delle prestazioni, del controllo e del comfort in fuoristrada. Oltre alle modalità di potenza presenti sulla McLaren Sport, l’Extreme offre caratteristiche avanzate per affrontare i terreni più difficili. Le versioni Extreme 600W ed Extreme 250W sono equipaggiate con trasmissione wireless SRAM XX Eagle Transmission a 12 velocità, offrendo una cambiata fluida e precisa anche nelle condizioni più impegnative.

Abbiamo quattro modelli diversi: Extreme 600, Extreme 250, Sport 600 e Sport 250, queste danno a ciascuno il massimo della guida sulle due ruote, parlando di strade cittadine, ma anche piste fuoristrada o sentieri di montagna. I modelli leader della McLaren 600 si contendono il titolo di mountain bike elettrica da strada più forte al mondo, con la modalità Race che esprime fino a 852 W di potenza di picco e una velocità massima di 32 km/h. Due versioni di mountain bike elettriche sono disponibili in numero limitato: il modello hardtail da 29″ e la versione full-suspension con ruota anteriore da 29″, ruota posteriore da 27,5″, 145 mm di escursione posteriore e 160 mm di escursione della forcella.

Innovazioni tecnologiche

Progettate con telai in fibra di carbonio rivestiti a mano e cinque impostazioni di potenza – Off, Eco, Trail, Sport e Race – le e-bike McLaren offrono un’esperienza di guida unica. Con il loro design innovativo e la tecnologia avanzata, queste biciclette non sono solo mezzi di trasporto, ma vere e proprie opere d’arte ingegneristiche. Gli pneumatici Pirelli su entrambi i modelli Sport ed Extreme garantiscono una trazione e una stabilità senza pari, mentre le versioni da 600 W sono disponibili per l’acquisto solo negli Stati Uniti.

La gamma di e-bike McLaren rappresenta un passo significativo per l’azienda, portando la sua eredità di eccellenza automobilistica nel mondo delle mountain bike elettriche. Con prestazioni di vertice, design distintivo e tecnologia all’avanguardia, le hyperbike McLaren sono pronte a rivoluzionare il mercato delle biciclette elettriche. Per assicurarsi uno dei modelli in edizione limitata, i clienti possono visitare il sito ufficiale: http://www.mclarenbikes.com.